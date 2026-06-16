 2026-06-16T13:08:32.282Z

Vereinsnachrichten

UECL: Strassen winkt ein Duell mit Partizan Belgrad

Mögliche Zweitrundengegner ausgelost

von Paul Krier · Gestern, 16:15 Uhr · 0 Leser
Sollte Strassem die 1.Runde in der Conference Legue überstehen, würde man auf Partizan Belgrad treffen
Sollte Strassem die 1.Runde in der Conference Legue überstehen, würde man auf Partizan Belgrad treffen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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// Update 17.6.2026, 14:30 Uhr //

Champions League

1.Qualifikationsrunde am 7./8. und 14./15.Juli

  • KI Klaksvik (FRO) - FC Atert Bissen (LUX)

2.Qualifikationsrunde am 21./22. und 28./29.Juli

  • Sieger KI Klaksvik (FRO)/FC Atert Bissen (LUX) - Sieger Kauno Zalgiris (LIT)/Drita (KOS)

Europa Conference League

1.Qualifikationsrunde am 9. & 16.Juli

  • FC Differdingen 03 (LUX) - Ilves Tampere (FIN)
  • US Mondorf (LUX) - Dinamo Tiflis (GEO)
  • FC UNA Strassen (LUX) - La Fiorita 1967 (RSM)

2.Qualifikationsrunde am 23. und 30.Juli

  • Verlierer KI Klaksvik (FRO)/FC Atert Bissen (LUX) - Verlierer Vikingur Reykjavik (ISL) - Györi Eto (HUN)
  • Sieger Vikingur (FRO)/St. Jarnan (ISL) - Sieger FC Differdingen 03 (LUX)/Ilves Tampere (FIN)
  • Sieger US Mondorf (LUX)/Dinamo Tiflis (GEO) - Sieger Petrovac (MNE)/Zalgiris (LTU)
  • Partizan Belgrad (SRB) - Sieger FC UNA Strassen (LUX)/La Fiorita 1967 (RSM)