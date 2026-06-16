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UECL: Strassen winkt ein Duell mit Partizan Belgrad
Mögliche Zweitrundengegner ausgelost
von Paul Krier · Gestern, 16:15 Uhr · 0 Leser
Sollte Strassem die 1.Runde in der Conference Legue überstehen, würde man auf Partizan Belgrad treffen – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)