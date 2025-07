UECL: Niederlagen für F91 und Racing

Zwischen dem Atlètic Club d'Escaldes und F91 Düdelingen setzte sich das Heimteam in der Qualifikation zur Conference League mit 2:0 durch und dominierte das Spiel im ersten Durchgang obschon oder gerade weil Düdelingen zu Beginn sehr hoch stand. Bereits in der 4.Minute hatte Berlanga eine große gute Gelegenheit, das erste Tor ließ ebenfalls nicht lange auf sich warten. In der 8.' erzielte Gemelson das 1:0, als er eine halbhohe Hereingabe und einem Querschläger der F91-Abwehr von Roncal Riviera am Fünfmeterraum ins Netz beförderte. Nur sechs Minuten später erhöhte Carpio Garcia per Freistoß aus 30 Metern auf 2:0, indem er den Ball per Aufsetzer ins untere linke Eck drosch (14.').

F91 versuchte, ins Spiel zurückzukommen, doch Azevedo und Delorge scheiterten an der Abwehr und dem Torwart. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste wieder besser ins Spiel, doch Kirch und Azevedo konnten ihre Chancen nicht nutzen. Atlètic konterte gefährlich, Piloto scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins an Latik. In der Nachspielzeit wurde ein strammer Freistoß von Gómez pariert. Letztlich war es eine verdiente Niederlage für Düdelingen, das zu viele Fehlpässe im Mittelfeld spielte und sich gefährlichen Kontern des Heimteams aussetzte. Noch nie zuvor hatte Düdelingen gegen ein Team aus Andorra verloren.

Statistiken

(Quelle: uefa.com)