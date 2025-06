UECL: F91 wieder gegen AC Escaldes, Racing gegen Dila Gori

Um 14 Uhr fand am Dienstag die Auslosung der ersten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League statt. In dieser wird der luxemburgische Meister, der FC Differdingen 03, am 8. oder 9..Juli zunächst auswärts beim KF Drita aus dem Kosovo antreten.

Eine Woche steigt das Rückspiel, am 15. oder 16.Juli steigt das Rückspiel in Luxemburg. 2018 traf F91 Düdelingen auf Drita und setzte sich damals nach zwei Spielen durch.