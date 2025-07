UECL: erste Einsätze für F91 und Racing

Mit Blick auf die Meldelisten wird klar, dass Düdelingens diesjähriger Gegner AC Escaldes aus Andorra kaum noch etwas mit dem Team zu tun hat, das man vor einem Jahr in der Qualifikation zur Conference League ausschalten konnte. Nur drei Spieler aus Escaldes’ Startelf aus dem Rückspiel der letzten Saison fungieren noch im aktuellen Kader.

Düdelingen musste budgetären Zwängen Tribut zollen und in den vergangenen Wochen zahlreiche Leistungsträger abgeben. Talent Goncalves wechselte nach Homburg (D), Filip Bojic nach Rodange, Samir Hadji nach Differdingen, Bruno Freira zu Racing und Tim Flick zu Jeunesse Esch.

Knapp 25 Jahre betrug der Altersschnitt von F91 in den Testspielen, in denen man aber durchaus überzeugende Leistungen ablieferte. Chris Stumpf fällt in Andorra krankheitsbedingt aus. Man setzt auf die richtige Einstellung in dieser sehr frühen Phase der neuen Saison, um dem spielerischen Stil der Gastgeber zu begegnen. Den Vorjahreserfolg will man F91 (217) gegen die europäische Nummer 329 auf jeden Fall. Ab 16 Uhr berichtet FuPa per Liveticker.

Statistiken

UEFA Ranking: 329 (Nr. 2 aus Andorra)

Internationale Bilanz: 7 Spiele, 1 Unentschieden, 6 Niederlage (Tore 2:13)

1x andorranischer Pokalsieger

Bilanz gegen luxemburgische Gegner: 2 Niederlagen (2024 gegen F91)