Übungsleiter - Wir suchen Dich und Deine Ideen

Ein Verein wie die SG Orlen lebt von Menschen, die bereit sind, sich einzubringen. Unser Sportangebot kann nur bestehen, weil engagierte Übungsleiter und Teambetreuer ihre Zeit, ihre Begeisterung und ihre Freude am Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einbringen. Dieses Engagement ist nicht nur wertvoll – es ist unverzichtbar.

Werde Übungsleiter oder Teambetreuer bei der SG Orlen – und gestalte unsere Vereinszukunft aktiv mit

Sportvereine übernehmen eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Sie schaffen Orte, an denen Kinder und Jugendliche wachsen, Gemeinschaft erleben und Selbstvertrauen entwickeln. Sie bieten Erwachsenen einen Ausgleich zum Alltag, fördern Gesundheit und Zusammenhalt und stärken das soziale Miteinander in Deutschland allgemein und in unserer Region.

Damit all das möglich bleibt, brauchen wir Menschen, die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen – sei es als Übungsleiter, als Teambetreuer oder als jemand, der neue Ideen in unseren Verein bringt. Jede Stunde, die du investierst, hat Wirkung: für die Kinder, für die Teams, für die Gemeinschaft und letztlich auch für dich selbst.

Was dich erwartet

Ein Engagement im Verein kann unglaublich erfüllend sein. Du kannst:

deine Begeisterung für Sport weitergeben,

Kinder und Jugendliche begleiten und stärken,

Teil einer lebendigen Gemeinschaft werden,

eigene Ideen einbringen und neue Angebote entwickeln,

Sinn stiften und etwas bewegen,

und dabei selbst persönlich wachsen.

Ob du dich „nur“ als sportlicher Übungsleiter siehst oder darüber hinaus im Vereinsleben mitgestalten möchtest – du entscheidest selbst, wie intensiv dein Engagement sein soll.

Finanziell reich wird man davon nicht, denn ein gemeinnütziger Verein kann lediglich eine Aufwandsentschädigung zahlen. Aber reich an Erfahrungen, Begegnungen und Momenten, die bleiben, wirst du auf jeden Fall.

Wen wir suchen

Wir freuen uns über Menschen, die:

bereits Fachkenntnisse oder Qualifikationen mitbringen oder diese mit unserer Unterstützung erwerben möchten,

Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben,

die Werte zum Thema Kindeswohl im Sport teilen,

zuverlässig sind und Lust haben, Teil eines Teams zu werden,

oder eigene Ideen für neue Sportangebote einbringen möchten.

Aktuell suchen wir Unterstützung u. a. in folgenden Bereichen:

Kinderturnen

Geräteturnen

Einradfahren

Gymnastikbereich

Jugendfußball

Auch neue Sportarten sind willkommen – besonders im Bereich Ausdauer- und Laufsport haben wir seit längerem eine Lücke, die wir gerne schließen möchten. Vielleicht hast du Ideen...

Interesse? Dann lass uns sprechen

Wenn du dir vorstellen kannst, dich einzubringen – egal ob regelmäßig oder punktuell – melde dich einfach: