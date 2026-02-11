Übungsleiter - Wir suchen Dich und Deine Ideen

Werde Übungsleiter oder Teambetreuer bei der SG Orlen – und gestalte unsere Vereinszukunft aktiv mit
Ein Verein wie die SG Orlen lebt von Menschen, die bereit sind, sich einzubringen. Unser Sportangebot kann nur bestehen, weil engagierte Übungsleiter und Teambetreuer ihre Zeit, ihre Begeisterung und ihre Freude am Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einbringen. Dieses Engagement ist nicht nur wertvoll – es ist unverzichtbar.
Warum dein Engagement so wichtig ist
Sportvereine übernehmen eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Sie schaffen Orte, an denen Kinder und Jugendliche wachsen, Gemeinschaft erleben und Selbstvertrauen entwickeln. Sie bieten Erwachsenen einen Ausgleich zum Alltag, fördern Gesundheit und Zusammenhalt und stärken das soziale Miteinander in Deutschland allgemein und in unserer Region.
Damit all das möglich bleibt, brauchen wir Menschen, die Lust haben, Verantwortung zu übernehmen – sei es als Übungsleiter, als Teambetreuer oder als jemand, der neue Ideen in unseren Verein bringt. Jede Stunde, die du investierst, hat Wirkung: für die Kinder, für die Teams, für die Gemeinschaft und letztlich auch für dich selbst.
Was dich erwartet
Ein Engagement im Verein kann unglaublich erfüllend sein. Du kannst:
Ob du dich „nur“ als sportlicher Übungsleiter siehst oder darüber hinaus im Vereinsleben mitgestalten möchtest – du entscheidest selbst, wie intensiv dein Engagement sein soll.
Finanziell reich wird man davon nicht, denn ein gemeinnütziger Verein kann lediglich eine Aufwandsentschädigung zahlen. Aber reich an Erfahrungen, Begegnungen und Momenten, die bleiben, wirst du auf jeden Fall.
Wen wir suchen
Wir freuen uns über Menschen, die:
Aktuell suchen wir Unterstützung u. a. in folgenden Bereichen:
Auch neue Sportarten sind willkommen – besonders im Bereich Ausdauer- und Laufsport haben wir seit längerem eine Lücke, die wir gerne schließen möchten. Vielleicht hast du Ideen...
Interesse? Dann lass uns sprechen
Wenn du dir vorstellen kannst, dich einzubringen – egal ob regelmäßig oder punktuell – melde dich einfach: