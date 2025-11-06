Üble Beleidigungen und Kabine unter Wasser beim C-Jugend-Spiel

– Foto: Thomas Rinke

Der Fußballbezirk Nordschwarzwald teilt das Folgende mit:

"Üble Beleidigungen und Kabine unter Wasser Nach dem C-Junioren-Kreisstaffelspiel zwischen dem FV Calw und der SGM VfL Hochdorf I hat das Sportgericht Nordschwarzwald einen Zuschauer des FV Calw wegen sportwidrigen Betragens mit einer Geldstrafe im mittleren dreistelligen Bereich belegt.

Der Zuschauer, Vater eines Calwer Spielers, hatte nach einem nicht gegebenen Strafstoß den Schiedsrichter mit massiven Beleidigungen und Bedrohungen überzogen. Im Sonderbericht des Schiedsrichters waren (unter anderem) diese Aussagen aufgeführt: „Wir klären das nach dem Spiel unter vier Augen und dann hau ich dir aufs Maul du Hurensohn und ich ficke deine Mutter du kleiner Bastard“. Das Sportgericht stellte klar, dass ein derartiges Verhalten, insbesondere bei einem Jugendspiel, völlig inakzeptabel sei. Das Gremium erhöhte die Geldstrafe deutlich über das übliche Maß hinaus, um ein klares Signal zu setzen. Die Entscheidung wurde unter Vereinsverantwortung des FV Calw getroffen.