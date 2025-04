Überzeugte im Test: Babelsberg holt ersten Sommer-Neuzugang aus Berlin

So konnten die Potsdamer am heutigen Dienstag ihren ersten Sommer-Neuzugang präsentieren. Mit Nino Lessel sicherte sich das Team aus dem Karl-Liebknecht-Stadion die Dienste eines talentierten Abwehrspielers. Der 20-Jährige Nauener, der in Dallgow das Fußballspielen erlernte, wechselt nach der laufenden Spielzeit vom SC Staaken nach Babelsberg. In Berlin ist Lessel seit 2023 Stammspieler, absolvierte trotz seines jungen Alters schon knapp über 60 Oberliga-Spiele.

Für den SV Babelsberg 03 geht es in der laufenden Saison nur noch um die goldene Ananas. Zwar ist der Klassenerhalt rechnerisch noch nicht perfekt, doch es müsste schon vieles zusammenkommen, damit die Brandenburger noch in Gefahr geraten. Den Verantwortlichen gibt die sportliche Situation nun die Möglichkeit, die Planungen für die kommende Regionalliga-Spielzeit voranzutreiben.

Mit den Staakenern kämpft Lessel derzeit noch um den Klassenerhalt in der fünften Liga, bevor er ab Juli dann das Trikot der 03er überstreift. Das trug er aber schon ein Mal. Der knapp 1,90m große Innenverteidiger spielte am 19. März diesen Jahres, also vor gut vier Wochen, als Probespieler beim Testspiel gegen die U21-Auswahl des 1. FC Union Berlin mit und scheint die Entscheidungsträger der Babelsberger von sich überzeugt zu haben.

„Nino ist sehr gut ausgebildet und beidfüßig. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat und wir ihn ab der kommenden Saison bei uns am Babelsberger Park mit an Bord haben", erklärt Babelsbergs Sportvorstand Paul Bachmeyer in der Vereinsmeldung.