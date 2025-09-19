»Überzeugt, dass wir jedes Spiel gewinnen können« Vorschau 4. Spieltag

4.Spieltag der Landesliga-Süd: Die Kirchbergerinnen sind auswärts beim Tabellenführer in Thenried gefordert, während in Ruderting das Niederbayernderby gegen Alburg auf dem Programm steht. Die Frauenbiburgerinnen empfangen derweil Amicitia zum Heimspiel.

Kirchberg tritt beim aktuellen Tabellenführer in Thenried an. Mit vier Punkten aus zwei Partien (ein spielfreies Wochenende) können die Gäste durchaus zufrieden sein. Alles deutet auf ein packendes Duell hin.

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Nach dem hart erkämpften Sieg gegen Wacker möchten wir auch am Nordhang zumindest einen Punkt holen. Wir wissen jedoch um die Heimstärke der Thenrieder, denn der kleine Platz spielt uns nicht in die Karten. Da alle unsere Mädchen- und Frauenteams am gleichen Tag spielen, ist unser Kader nicht sehr breit. Außerdem fehlen uns Lisa Kuffner (Schwangerschaft), Hanna Miedl (privat verhindert) und Isabell Plüschke (verletzt).“





Morgen, 15:00 Uhr SV Frauenbiburg Frauenbiburg SC Amicitia München SC Amicitia 15:00 PUSH

Nach den beiden Remis an den ersten beiden Spieltagen konnten die Frauenbiburgerinnen zuletzt souverän mit 4:1 gegen Wolfratshausen gewinnen. Am Wochenende soll nun gegen Amicitia der nächste Dreier folgen.

Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Der gute Auftritt in Wolfratshausen gibt uns Selbstvertrauen. Wir wollen auch gegen Amicitia einen Sieg holen, um uns in der Tabelle im oberen Drittel festzusetzen. Uns ist aber bewusst, dass mit Amicitia ein sehr starker Gegner nach Frauenbiburg kommt, der bislang etwas unter Wert geschlagen wurde und dementsprechend hochmotiviert auftreten wird. Für einen Sieg brauchen wir eine Top-Leistung. Personell können wir nahezu aus dem Vollen schöpfen.“



Morgen, 15:00 Uhr FC Ruderting Ruderting II FC Alburg Alburg 15:00 PUSH