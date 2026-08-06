Überzeugender Testspielsieg gegen Scherpenberg

Kray siegt gegen Scherpenberg – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Gegen den klassenhöheren Gegner, stand die Krayer von Beginn an geschlossen und es gelang immer wieder, schnell vorgetragene Angriffe zu initiieren, die sich dadurch bietenden Chancen blieben jedoch zuerst ungenutzt. Die Defensive stand stabil und so gelang es, Chancen des klassenhöheren Gegners zu verbinden.

Doch kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit dann der Lohn für das gute Spiel des Krayer Teams. Nach einem, über Links, schön vorgetragenen Angriff in der 49. Minute, landete der Ball am langen Pfosten bei David Leinweber, der zur 1:0 Führung einschob.

Und auch in der zweiten Halbzeit zeigte sich die Mannschaft von Trainer Dimitrios Pappas bissig, laufstark und spielfreudig; man konnte weiterhin Großchancen von Scherpenberg verhindern und war offensiv immer wieder gefährlich. Benludvig Elad war es dann vorbehalten, in der 76. Minute mit dem 2:0 das Spiel zu entscheiden und belohnte sich so für eine starke Partie.