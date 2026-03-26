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Überzeugender Testspielsieg gegen Osnabrück
Hannover 96 nutzt Chancen nach der Pause und gewinnt verdient mit 2:0
Hannover 96 hat den Härtetest in der Länderspielpause erfolgreich bestanden. Gegen den formstarken Drittligisten VfL Osnabrück setzten sich die Niedersachsen mit 2:0 durch – und lieferten dabei eine über weite Strecken dominante Vorstellung.
Bereits im ersten Durchgang kontrollierte Hannover das Spielgeschehen. Die Mannschaft von Christian Titz ließ Ball und Gegner laufen, verpasste es jedoch, die Überlegenheit in Tore umzumünzen.
Die beste Chance bot sich früh: Nach einer sehenswerten Kombination über Noah Weißhaupt und Benedikt Pichler kam Havard Nielsen frei zum Abschluss, scheiterte jedoch am Osnabrücker Torhüter Lukas Jonsson (12.). Auch weitere Gelegenheiten durch Weißhaupt und Pichler blieben ungenutzt – es ging torlos in die Pause.
Weißhaupt belohnt Hannovers Aufwand
Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig am Spielbild. Hannover blieb spielbestimmend und erspielte sich erneut gute Chancen. Schließlich fiel in der 64. Minute der längst überfällige Führungstreffer: Noah Weißhaupt reagierte am schnellsten auf einen missglückten Klärungsversuch der Gäste und verwandelte aus kurzer Distanz zur verdienten 1:0-Führung.
Der Offensivspieler hätte wenig später nachlegen können, scheiterte jedoch erneut am stark haltenden Jonsson.
Kurz vor Schluss machte Hannover endgültig den Deckel drauf. Nach einem Foul an Hayate Matsuda im Strafraum übernahm Kolja Oudenne die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 2:0-Endstand (88.).
Gelungener Härtetest
Unterm Strich stand ein ungefährdeter Sieg gegen einen formstarken Gegner. Hannover präsentierte sich spielerisch reif, defensiv stabil und nutzte nach der Pause konsequenter seine Chancen.
Der Test gegen Osnabrück diente damit nicht nur der Spielpraxis, sondern auch als gelungenes Signal für den bevorstehenden Saisonendspurt.