Überzeugender Testspielsieg gegen Osnabrück

Bereits im ersten Durchgang kontrollierte Hannover das Spielgeschehen. Die Mannschaft von Christian Titz ließ Ball und Gegner laufen, verpasste es jedoch, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. Die beste Chance bot sich früh: Nach einer sehenswerten Kombination über Noah Weißhaupt und Benedikt Pichler kam Havard Nielsen frei zum Abschluss, scheiterte jedoch am Osnabrücker Torhüter Lukas Jonsson (12.). Auch weitere Gelegenheiten durch Weißhaupt und Pichler blieben ungenutzt – es ging torlos in die Pause.

Weißhaupt belohnt Hannovers Aufwand Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig am Spielbild. Hannover blieb spielbestimmend und erspielte sich erneut gute Chancen. Schließlich fiel in der 64. Minute der längst überfällige Führungstreffer: Noah Weißhaupt reagierte am schnellsten auf einen missglückten Klärungsversuch der Gäste und verwandelte aus kurzer Distanz zur verdienten 1:0-Führung. Der Offensivspieler hätte wenig später nachlegen können, scheiterte jedoch erneut am stark haltenden Jonsson.