Überzeugender Sieg im Saisonendspurt

Dank der Osterfeiertage, einem Gegner, der nicht antrat, und dem obligatorischen spielfreien Wochenende lagen tatsächlich 3 spielfreie Wochenenden hinter uns, bevor jetzt der Schlussspurt in Richtung Aufstieg und möglicherweise sogar Meisterschaft beginnt. Mit dem TSV aus Langenbrücken hatten wir den letzten verbliebenen Konkurrenten um den Aufstieg zu Gast.
Die Nervosität war der Mannschaft von Beginn an anzumerken, man ließ sich zu oft vom Gegner zu leichten Fehlern provozieren, und kassierte daher folgerichtig in der 16. Minute das 0:1. Das war allerdings genau der richtige Weckruf, nach dem Gegentor nahm man direkt das Heft in die Hand und glich in der 20. Minute zum 1:1 durch Patrik Wichmann aus. Der Torjäger veredelte eine Kopfballvorlage von Adrian Kannegießer nach einem Eckball.
In der Folge ließ man Langenbrücken nicht mehr ins Spiel kommen und ging nach einem überragenden Steckpass von Lukas Obermoser, den Patrik Wichmann sehenswert per Sohlenzieher auf Justin Jenkel durchstecken konnte, in der 40. Minute zum 2:1 in Führung. In der 42. Minute erhöhte dann noch Kevin Gredel nach Eckball von Justin Jenkel auf 3:1, sodass wir mit einer komfortablen Führung in die Pause gehen konnten.
Den sprichwörtlichen Deckel machte dann nach der Pause in der 50. Minute Jakob Stecher drauf, der eine Vorlage von Justin Jenkel zum 4:1 verwertete. Im Anschluss wurde auf beiden Seiten viel gewechselt, weshalb das Spiel etwas an Fahrt – und an Highlights – verlor. Dem 5:1 durch Malte Onnen wurde vom Schiedsrichter wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung die Anerkennung verweigert, daher lautete der Endstand nach 90 Minuten 4:1.