Überzeugender Sieg im Saisonendspurt

Dank der Osterfeiertage, einem Gegner, der nicht antrat, und dem obligatorischen spielfreien Wochenende lagen tatsächlich 3 spielfreie Wochenenden hinter uns, bevor jetzt der Schlussspurt in Richtung Aufstieg und möglicherweise sogar Meisterschaft beginnt. Mit dem TSV aus Langenbrücken hatten wir den letzten verbliebenen Konkurrenten um den Aufstieg zu Gast.

Die Nervosität war der Mannschaft von Beginn an anzumerken, man ließ sich zu oft vom Gegner zu leichten Fehlern provozieren, und kassierte daher folgerichtig in der 16. Minute das 0:1. Das war allerdings genau der richtige Weckruf, nach dem Gegentor nahm man direkt das Heft in die Hand und glich in der 20. Minute zum 1:1 durch Patrik Wichmann aus. Der Torjäger veredelte eine Kopfballvorlage von Adrian Kannegießer nach einem Eckball.