Überzeugender Rückrundenstart – Neuhadern schlägt Alte Haide deutlich

Beim FC Neuhadern ist die Freude über den gelungenen Start in die Frühjahrsrunde groß (hier unmittelbar nach dem Treffer zur 2:1-Führung). – Foto: FC Neuhadern

Allerdings begann das Spiel mit einem frühen Warnsignal. Bereits in der 3. Minute musste Torhüter Martin Janyga sein ganzes Können zeigen und bewahrte seine Mannschaft mit einer starken Parade vor einem frühen Rückstand. Auch später beim Stand von 1:0 war der Keeper erneut zur Stelle und hielt mit einer weiteren starken Aktion die Führung fest.

Mit zunehmender Spieldauer übernahm Neuhadern mehr und mehr die Kontrolle. Die Gastgeber ließen den Ball gut laufen, setzten den Gegner früh unter Druck und kamen zu mehreren guten Offensivaktionen. Die verdiente Führung fiel schließlich in der 25. Minute: Nach einer präzisen Ecke von Nikola Sirovec stieg Ricardo Wassermann im Strafraum am höchsten und köpfte zum 1:0 ein.

„Das waren zwei ganz wichtige Momente im Spiel“, sagte Trainer Dario Casola nach der Partie. „Wenn wir da in Rückstand geraten oder den Ausgleich kassieren, kann so ein Spiel auch schnell eine andere Richtung nehmen. Martin hat uns da mit zwei richtig guten Paraden im Spiel gehalten.“

„Wir wollten von Anfang an aktiv sein und dem Spiel unseren Stempel aufdrücken. Das ist uns über weite Strecken auch gelungen.“, erklärte Casola.

Kurz nach der Pause gelang Alte Haide dennoch der Ausgleich. Nach einer unübersichtlichen Situation im Zentrum traf Lordan Handanovic in der 49. Minute zum 1:1. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten.

In der 58. Minute brachte Nicolas Kröll Neuhadern erneut in Führung, als er nach einer Ecke per Kopf zum 2:1 traf. Nur zwei Minuten später erhöhte Sebastian Vogt nach einem Standard auf 3:1. Der Doppelschlag sorgte für klare Verhältnisse.

„Die Reaktion der Mannschaft nach dem Ausgleich war genau das, was wir sehen wollten“, so Casola. „Wir sind ruhig geblieben, haben weiter unser Spiel gespielt und uns dann auch direkt wieder belohnt.“

Mit der Führung im Rücken kontrollierte Neuhadern die Partie zunehmend. Alte Haide kam nur noch selten zu gefährlichen Aktionen, während die Gastgeber immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchten. In der 77. Minute sorgte Emirhan Yilmaz nach einem sehenswerten Spielzug für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Quirin Jürgens, der in der 90. Minute einen gut ausgespielten Angriff zum 5:1-Endstand abschloss.

Auch wenn der Sieg am Ende deutlich ausfiel, sah Casola noch weiteres Potenzial: „Offensiv waren wir sehr gierig und haben uns viele Chancen erarbeitet. Wenn wir noch etwas sauberer im letzten Drittel spielen, können wir sogar noch mehr Tore machen.“

Besonders zufrieden zeigte sich der Trainer jedoch mit der defensiven Entwicklung seiner Mannschaft: „Wir standen insgesamt deutlich stabiler und haben den Gegner über weite Strecken gut kontrolliert. Das war ein wichtiger Schritt.“

Unterm Strich blieb ein überzeugender Auftritt gegen eine individuell stark besetzte Mannschaft aus Alte Haide. Neuhadern dominierte große Teile der Partie und setzte zum Rückrundenstart ein klares Ausrufezeichen.

„Man sieht, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt. Jetzt gilt es, genau dort weiterzumachen.", resümierte Casola.