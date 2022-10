Überzeugender Riccardo Madaro war nicht zu stoppen...

Torfolge: 1:0 R.Madaro (46. Min.), 2:0 R.Madaro (54. Min.), 2:1 N. Dobmeier (67. Min.), 2:2 M.Geiger (80. Min.), 3:2 R.Madaro (90. Min/FE), 4:2 Riccardo Madaro (90.+2 Min.) Schiedsrichter: Tobias Grab (SRG Kocher/Jagst) Zuschauer: 85



Hast du Scheiße an den Schuhen, hast du Scheiße an den Schuhen. Dieser unglaublich schlaue Satz würde als Spielbericht zum Spiel gegen den Kreisliga-A1-Vertreter eigentlich schon ausreichen. Es wäre alles gesagt. Zu ein paar Zeilen mehr überwinde ich mich dann aber doch. In der ersten Halbzeit wollten die Hausherren auf dem kleinen Rasenplatz eigentlich garnichts von uns. Außer einem – zugegeben – cleveren Spitzkick von der Strafraumlinie aus in der 15. Minute, der knapp am Tor vorbei ging, hatten sie keine Torchance. Das Spiel ging nur in eine Richtung, wobei sich auch die SG schwer tat, gegen den kompakt verteidigenden TSV zu wahren Torchancen zu kommen. Es gab sie aber. 11. Min.: Ein Schuss von Marvin Obenland konnte der Torhüter mit den Fingerspitzen klären. 13. Min.: Nach einem schönen, schnellen Spielzug legte letztlich Maurice Gysinn von der Grundlinie aus zurück vor das Tor auf Nico Dobmeier, der den halbhohen Ball, der entsprechend schwer zu nehmen war, sechs Meter vor dem Tor nicht richtig traf. 14. Min.: Jetzt legte Marvin Obenland zurück auf den Elfmeterpunkt wo Nico Dobmeier dieses Mal seinen Körper irgendwie nicht richtig zum Ball gestellt bekam und diese Chance so vergab. 39. Min.: Nico Dobmeier schickte Maurice Gysinn, der in die Box lief und aus letztlich etwas spitzem Winkel knapp am langen Pfosten vorbeischoss. Es gab weitere „Fast-Chancen“ oder „Halbchancen“, letztlich ging es aber torlos in die Halbzeit. Es schien nur noch eine Frage der Zeit, bis die Gästeführung fällt und mit dieser Überzeugung starteten die zweiten 45 Minuten. Auf geht’s, wir erzielen jetzt das 0:1. 46. Min.: Ballbesitz in der eigenen Hälfte. Spielaufbau. Ballverlust weit in der eigenen Hälfte. Balleroberer passt zu Kollegen, der alleine vor Torhüter Marco Lange diesem keine Chance ließ. 1:0. Das war anders geplant. In der 52. Minute musste Marco wieder ins Eins gegen Eins, brachte dieses Mal aber die Finger an den Ball und konnte diesen an den Pfosten lenken. In der 54. Minute war die SG im Angriff und weit aufgerückt. Der Torhüter hatte dann den Ball und warf das Spielgerät weit in die Hälfte des Gegners. Der technisch starke TSV-Stürmer, der schon das 1:0 markierte, lies erst Musa Kaykun alt aussehen und auch SG-Offensivkraft Matthias Geiger, der für den aufgerückten Alexander Jordan absicherte, kam nicht entscheidend dazwischen. 2:0. Äh, Entschuldigung … Irgendwas läuft hier schief… schon wieder. Hast du Scheiße an den Schuhen, hast du Scheiße an den Schuhen. In der 67. Minute dann endlich der erste SG-Treffer. Moritz Schuischel flankte von der rechten Seite maßgenau auf Nico Dobmeier, der seinen schulbuchmäßigen Kopfball aus knapp zehn Metern unter die Latte zum Anschluss platzierte.