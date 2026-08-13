Überzeugender Befreiungsschlag

Auch im Mittelfeld waren die Altenholzer besser organisiert. Hier starten Eric Hansen (am Ball), Mats Ellwanger (li.) und Lars Dettenkofer den nächsten Angriff. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSV Altenholz meldet sich nach zwei Niederlagen am 3. Spieltag zurück! Die Kieler Randstädter bezwingen den Preetzer TSV am Dienstagabend verdient mit 3:0 (1:0). Vor 75 Zuschauern zeigten sich die Hausherren von Beginn an spielerisch überlegen und ließen den Gästen über die gesamte Spieldauer kaum Entfaltungsmöglichkeiten.

Von der ersten Minute an machten vor allem die Hausherren über die rechte Seite ordentlich Dampf. Lasse Baesler agierte als moderner Offensivaußenverteidiger, während Doppeltorschütze Mats Ellwanger als rechter Läufer das kongeniale Duo komplettierte. In der 12. Minute belohnte eben jener Ellwanger die starken Anfangsminuten mit dem frühen 1:0 für die Gastgeber.

Preetz versuchte zwar immer wieder mit weiten Bällen aus der eigenen Hälfte Akzente zu setzen, fand gegen die kompakte Altenholzer Defensive jedoch kein Mittel. Die Gäste bekamen kaum Zugriff auf die zweiten Bälle, was sich auch daran zeigte, dass TSVA-Torwart Niklas Peper erst in der 80. Minute das erste Mal nach der Pause seine Hände benutzen musste.

Die Schusterstädter waren zwar bemüht, agieren aber mit Ball viel zu hektisch, viel zu unruhig. Richtig Gefahr erzeugte der PTSV nicht. Eine einzige Chance durch Phil Windmüller, der den Ball aus dem Strafraum in die zweite Etage beförderte, gab es in den zweiten 45 Minuten. Die Gastgeber waren da schon etwas weiter. Aus einen ruhigen Aufbau im Mittelfeld wurden die Spitzen und Außen eingesetzt.

Altenholz-Trainer Nils Lenschau zeigte sich nach Abpfiff rundum zufrieden mit der Leistungssteigerung im Vergleich zu den Vorwochen: „Nach den Niederlagen in den ersten beiden Saisonspielen wollten wir gestern ein anderes Gesicht zeigen und das haben wir auch. Anders als noch am Samstag haben wir unser Spiel über 90 Minuten durchgezogen.“

Doppelschlag nach der Pause besiegelt Preetzer Niederlage

Nach dem 1:0 blieben die Hausherren auch nach dem Seitenwechsel hellwach und drängten auf die Vorentscheidung. Preetz fand über weite Strecken überhaupt keinen Zugriff auf das Spielgeschehen. Der Preetzer Trainer Ismet „Isi“ Nac konstatierte gefrustet: „Also wir haben keine Einstellung zum Spiel gefunden. Altenholz hat das sehr gut gemacht. Muss man auch respektieren, aber natürlich müssen wir den Blick auf uns selbst richten.“