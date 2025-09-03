Überzeugender Auftritt, FCG gewinnt in Balsthal deutlich

2. Liga SOFV 4. Spieltag

FC Klus Balsthal-FC Grenchen 1-4

Matchbericht:

Nach dem knappen 4-3 Sieg gegen den FC Riedholz bestand das Ziel der Grenchner darin, das nächste Spiel souveräner als letzten Samstag zu gewinnen. Bereits nach wenigen Minuten waren es die Gäste, welche bemüht waren das frühe 1-0 zu erzielen, doch die beiden Abschlüsse auf das Tor waren zu zentral. In der 16. Minute wurde ein weiterer Angriff über die linke Seite lanciert, FCG Captain Rüegg zog ab und traf in die rechte Ecke. Nach 22 Minuten versuchte sich Catak. Sein Schuss bereitete Andric im Tor der Gastgeber Mühe, doch im Nachfassen konnte er die Chance bereinigen. Der FCKB hatte auch vereinzelte Aktionen, jedoch blieben diese Mangelware. Noch in der ersten Halbzeit reagierte Grenchens Torhüter Bähler hervorragend nach der gefährlichsten Chance der Balsthaler. Es lief schon die Nachspielzeit der 1. Hälfte als Mbemba mit dem Ball durch die gesamte Balsthaler Abwehr lief und das wichtige 2-0 für die Uhrenstädter erzielte.

In Hälfte 2 dauerte es 6 Minuten bis die Grenchner einen Angriff aus dem Lehrbuch starteten. Mitrovic lief mit dem Ball auf der rechten Aussenbahn, spielte dann in die Mitte zu Agushi, der wiederum gekonnt wartete, bis ihn Rüegg hinterlief und so spielte eben dieser Rüegg die perfekte Flanke auf Mbemba, welcher per Kopf zum 3-0 einnickte. In der 58. Minute war der Schiedsrichter gefordert, da ein Handelfmeter für die Gastgeber gefordert wurde. Dieser wurde auch gegeben und der ehemalige FC Aarau Spieler Zeqiri chippte den Ball ins Tor. In dieser Phase des Spiels gab es wenige klare Chancen, doch in der 66. Minute wurde der auffällige Rüegg mit einem langen Ball ein weiteres Mal in Aktion gesetzt. Er nahm den Ball mit der Brust mit und schoss dann nur knapp links am Tor vorbei. Nun war der FCKB heiss auf den Anschlusstreffer. Die Mannschaft von Hasan Osaj kam zu mehreren gefährlichen Standards, doch Bähler reagierte stark. In der 84. Minute setzten die Grenchner nach einem Konter den Schlusspunkt der Partie. Neuzugang Vasileiadis erzielte den ersten Treffer im Trikot des FCG. Danach war Schluss und der FC Grenchen gewinnt somit auch das 4. Spiel in dieser Saison.