Überzeugender Auftaktsieg

Der FCC begann – lautstark unterstützt von bemerkenswerten, knapp 1.300 Zeiss-Fans – mutig und setzte sich früh in der Hälfte der Gastgeber fest, die gegen hoch anlaufende und kollektiv pressende Jenaer große Mühe hatten. Die wohl beste Möglichkeit dieser Phase hatte Justin Schau, als er nach einer Chance, die sich aus einer erfolgreichen Pressingsituation ergab, den richtigen Moment des Abschlusses verpasste und Babelsberg bereinigen konnte (9.). Kurz darauf wurde Alexander Prokopenko wunderbar in die Tiefe geschickt, doch dieser legte sich den Ball im ersten Kontakt zu weit vor, so dass er im letzten Moment noch im Strafraum vom Ball getrennt werden konnte (11.). Die Nulldreier kamen kaum zum Luftholen. Jena drückte. Doch Babelsberg überstand die erste Viertelstunde schadlos und versuchte, immer mal wieder Nadelstiche zu setzen. Eine erste Schrecksekunde musste der FCC überstehen, als Sören Reddemann bei einem Klärungsversuch übel abgeräumt wurde und mit dem Gesicht aufschlug. Doch er berappelte sich – so wie auch der FCC, der unmittelbar nach Spielfortsetzung Eshele auf die Reise schickte, der vom Ex-Jenaer Maximus Babke im Tor der Babelsberger an der Strafraumgtenze gelegt wurde. Schiedsrichter Näther zeigte auf den Punkt und Babke Gelb. Den fälligen Strafstoß schoss der Gefoulte. Doch Manassé Esheles Schuss ins rechte Eck wurde von Babke zunächst gehalten. Kevin Lankford schaltete am schnellsten und verwandelte im Nachschuss ins linke hohe Eck zum hochverdienten 1:0 für den FCC (21.).

So verdient die Jenaer Führung war, so sehr weckte sie aber nun auch die Hausherren auf, die sich nun mehr zutrauten und nach einer knappen halben Stunde auch zu ihrer ersten Großchance kamen, als Werbelow auf der rechten Seite nach innen zog und dann frei mit links abzog – aber zu zentral und damit direkt auf FCC-Keeper Marius Liesegang, der parieren konnte (29.). Doch der FCC wackelte nur kurz: Zwei Minuten später klingelte es wieder im Babelsberger Kasten. Nils Butzen eroberte auf der rechten Seite den Ball und brachte unter Druck eine perfekte Flanke ins Zentrum, wo Manassé Eshele nur noch den Kopf hinhalten musste und zum 2:0 für Zeiss traf (31.). Doch der FCC musste wachsam bleiben. Fast mit dem Gegenzug dann wieder eine große Chance für die Nulldreier durch Georgiadi, der frei vor Liesegang zum Kopfball kam, Jenas Schlussmann aber nicht in Verlegenheit zu bringen vermochte. Das Spiel beruhigte sich etwas, wurde dafür auf den Trainerbänken hitziger. Nach einem robusten Einsteigen Esheles sprang die Babelsberger Bank auf, Daniel Frahn, jetzt Co-Trainer, kassierte zunächst Gelb und kommentierte diese Entscheidung, was ihm Gelb-Rot einbrachte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte der FCC, als Alexander Prokopenko einen hohen Ball von Moritz Fritz richtig einschätzte, in der Situation blieb und dann artistisch den Ball über Nulldrei-Keeper Babke ins Tor hob (45.). Mit dieser komfortablen Führung ging es dann auch in die Halbzeitpause.

FCC-Trainer Volkan Uluc nutzte die Pause, um mit Timon Burmeister einen neuen Mann in die Partie zu bringen - vermutlich eine taktische Maßnahme, um den gelb-rot-gefährdeten Manassé Eshele zu schützen, der in der Kabine blieb. Lankford rückte somit in die Sturmspitze, während Burmeister nun die rechte Außenbahn beackerte. Es blieb ein nahezu ruheloses Spiel. Für den SV Babelsberg 03 begann die zweite Halbzeit, wie sie besser nicht hätte starten können: Paul Wegener vollendete einen Angriff der Nulldreier von der rechten Seite nur vier Minuten nach Wiederanpfiff zum 1:3 (49.) und nährte so die Hoffnungen der Babelsbergfans, dass vielleicht doch noch etwas “gehen könnte”. Alexander Prokopenko hätte dann nur drei Minuten später fast auf 4:1 für den FCC gestellt, doch er traf nach sehenswerter Einzelaktion leider nur das Außennetz. Doch insgesamt war der FCC nun nicht mehr ganz so aggressiv gegen den Ball und versuchte nach dem 1:3, das Spiel mit mehr Ruhe zu kontrollieren. Aber torgefährlich blieb Jena dennoch. Nach knapp einer Stunde Spielzeit kombinierte sich der FCC wunderbar in den Strafraum der Babelsberger, wo Timon Burmeister nach erfolgreichem Doppelpass mit Kevin Lankford abzog. Doch seinen Schuss konnte Babke im Nulldrei-Kasten gerade noch entschärfen (59.). Kurz darauf hatte Alexander Prokpenko nach frechem Freistoß das 1:4 auf dem Fuß, ließ sich jedoch zu weit abdrängen. Maxim Hessel machte es dann eine Minute später besser, als er per Kopf zur Stelle war und das 4:1 für den FCC erzielte (62.). Der FCC blieb bis zum Spielende die beherrschende Mannschaft und hatte durchaus noch Möglichkeiten, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Doch letztlich blieb es beim auch in dieser Höhe verdienten 4:1-Auswärtssieg - gleichbedeutend mit einem Saisonauftakt nach Maß.