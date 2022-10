Überzeugender 2:0 Sieg gegen Gilching – dritter Dreier in Folge

Am heutigen Sonntagnachmittag empfingen die SC Regensburg Frauen zu Hause den TSV Gilching-Argelsried. Beide Teams hatten vor der Partie 10 Punkte auf dem Konto – Regensburg wollte seine kleine Siegesserie ausbauen, Gilching nach zuletzt vier Spielen ohne Dreier auf die Erfolgsspur zurückkehren.

Knapp 70 Zuschauer sahen in der Alfons-Auer-Straße zwei technisch starke Mannschaften, die sich viel vorgenommen hatten.

In der ersten Hälfte nahmen die Regensburgerinnen direkt Fahrt auf und hatten den besseren Start. Wie schon in den vergangenen Spielen kombinierten die SC Mädels in den ersten 20 Minuten sicher und direkt. Die Gilchinger Abwehrreihe schwamm ein ums andere Mal und fand kein Mittel gegen den Offensivdrang des Sportclub. In den letzten 20 Minuten der 1. Halbzeit gelangte der TSV besser ins Spiel und setzte nun auch selbst schnelle Angriffe in die Tiefe. Erneut stand die Regensburger Viererkette aber solide und trotz erhöhtem Druck des TSV Gilching, brannte hinten nichts an.

So fiel das Halbzeitfazit folgendermaßen aus: Schön anzusehendes Fußballspiel mit hohem Tempo, gegen Ende präziser und sicherer kombinierende Gilchingerinnen, zwingendere Abschlussmöglichkeiten aber durch die Sportclub Frauen.

In der zweiten Hälfte galt es auf Regensburger Seite, das offensive Pressing aus der Anfangsphase wieder auf den Platz zu bekommen und gleichzeitig kompakter und höher zu verschieben, um der zentralen Gilchinger Achse durch weniger Platz und Zeit die Möglichkeit zum Spielaufbau zu nehmen.