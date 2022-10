Überzeugende Vorstellung beim Heimsieg Am Samstag empfing unsere SG den Aufsteiger FSV Langenleuba-Niederhain im Waldstadion.

Die SG startete motiviert und zielstrebig in die Partie und wurde der Favoritenrolle von Anfang an gerecht. Ab der ersten Minute war die Mannschaft von Coach Uwe Ehrenpfordt spielbestimmend. Kurz nach Anpfiff gab es eine Eingabe von der rechten Seite durch Liebau. Diese konnte Grünler im Zentrum verwerten, doch sein Schuss wurde gehalten. Der Abpraller landete bei Nietsch, der den hoppelnden Ball über das vermeintlich leere Tor schoss (2‘). Nach der Aktion machte es Langenleuba zwar besser und stand tief in der eigenen Hälfte, doch Motor kam immer wieder über ihre schnellen Außenspieler zu scharfen Eingaben. Mitte der ersten Hälfte war es dann soweit. Fabian Oertel wurde auf der rechten Seite gut freigespielt. Seine flache Eingabe wurde zwar geklärt, aber mitten ins Zentrum vor die Füße von Top-Torjäger Heinze, der einen Sahne-Tag erwischen sollte. Sein direkter Schuss aus 25 Metern landete unhaltbar im Tor zur Führung (28‘). Danach war Motor weiterhin am Drücker, schaffte es aber nicht das zweite Tor in der ersten Hälfte nachzulegen, obwohl dies durchaus möglich gewesen wäre.

Nach der Pause ein unverändertes Bild. Motor drückte und erspielte sich nacheinander Chancen. Ein von Liebau, aus dem rechten Halbfeld gespielter hoher Ball, nahm Grünler perfekt mit der Brust an und zog direkt ab. Sein Schuss landete links unten im Gehäuse zur verdienten 2:0 Führung (49‘). Zeulenroda ließ den Ball weiterhin gut durch die eigenen Reihen laufen. Doch die damit erspielten Chancen und die Abschlüsse wurden erst ein wenig später durch einen klasse Spielzug erfolgreich genutzt. Man erkämpfte sich den Ball in der eigenen Hälfte. Grünler wurde am Mittelkreis angespielt und legte den Ball auf die linke Außenbahn. Dort lief Hollstein mit, der den Ball noch einmal mitnahm und eine flache Eingabe ins Zentrum brachte. Heinze ließ sich die Chance nicht nehmen und erhöhte zum 3:0 (67‘). Weitere Chancen hatten danach noch Gaschler, Falk und Heinze. Kurz vor Schlusspfiff markierte Heinze sein drittes Tor des Tages. Der eingewechselte Kittelmann, kam über die rechte Außenbahn und ließ seinen Gegenspieler stehen. Seine flache Eingabe fand im Zentrum keinen Abnehmer, so dass der Ball nach links zum mitgelaufenen Falk durchrutschte. Dieser bewies seine Übersicht und legte den Ball nochmals quer, wo Heinze nur noch seinen Fuß hinhalten musste zum verdienten 4:0 (89‘). Ein wenig später war Abpfiff der Partie.