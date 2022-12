Überzeugende Vorstellung

Mit geballter Energie startete der SV Sillenbuch in die letzte Partie dieses Jahres gegen die Spvgg Stetten/Filder. Kaum angepfiffen, da wurde Nawid Iqbal im Sechzehner bereits notgebremst. Mit dem dadurch bedingten Elfer zum 1:0, der von Krasi Dimitrov in der 3. Minute erbarmungslos verwandelt wurde, legte der SVS den ersten Grundstein. Mit teilweise atemberaubenden Kombinationen trumpfte die Elf weiterhin auf und fast jeder einzelne Abschluss wäre einen Treffer wert gewesen. Leider zielte Jannik Hintermaier nur knapp neben den Pfosten, auch Mika Kuhlen verfehlte und Nick Meyding feuerte haarscharf über die Latte. Doch in Minute 20 zauberte Dimitrov, nach einem Einwurf von Jerry Nkamanyi in Empfang genommen hatte, und legte für Alex Ersing vor, der das 2:0 locker einschob. In der Folgezeit bemühte Meyding das Außennetz, Justus Mikuletz wurde ein vermeintliches Abseitstor aberkannt und Ersing, Hintermaier und Dimitrov waren auch nicht erfolgreich. Nach über einer halben Stunde agierte das SVS-Team etwas leichtsinniger und schon gelangte Stetten zum vierten Mal in den heimischen Strafraum. Allerdings fing Keeper Luis Kaltapanidis, der bis dahin Däumchen drehen durfte, diesen Angriff lässig ab. Gegen Ende des ersten Durchgangs drehten die Hausherren wieder richtig auf. Nun setzte Justus Mikuletz den Service von Nawid Iqbal zum längst fälligen 3:0 (42.) traumhaft ins lange Eck. Noch ein weiteres Mal lag das Leder hinter der Linie, doch auch dieser Treffer zählte wegen angeblichem Abseits nicht.

Nach der Pause knüpfte Sillenbuch an die bisherige Performance nahtlos an und bedrängte den Kasten der Spvgg sofort wieder massiv, bis Nawid Iqbal in der 48. Minute nach weiter Vorlage von Jerry Nkamanyi das 4:0 ins lange Eck einpasste. Daraufhin erarbeitete sich Sillenbuch zahlreiche zusätzliche Möglichkeiten, sodass der gegnerische Torhüter Akkordarbeit leisten musste. Die Gäste dürfen sich bei ihrem Schlussmann bedanken, dass der SVS den Spielstand zunächst nicht erheblich ausbauen konnte. Währenddessen blieb das Tor von Luis Kaltapanidis nahezu ungefährdet. Nur einmal kurz vor Ende wurde es tatsächlich heikel, aber Kaltapanidis reagierte exzellent und den Nachschuss holte Tobias Thiel absolut cool von der Linie. Dagegen schien der Widerstand der Stettener in der Schlussphase gebrochen. Denn in der 87. Minute staubte Arwed Hesselschwert am Rand des Sechzehners die Kugel fürs 5:0 ab, Jerry Nkamanyi vollendete einen Konter mit dem 6:0 (90.) und Emil Malzer besiegelte den 7:0-Endstand in der 91. Minute. Wieder haben sieben verschiedene Torschützen bewiesen, wie breit der SVS aufgestellt ist, und dass das Sillenbucher Team mit dem in seiner Liga besten Torverhältnis von 78:17 zu Recht in der Tabellenspitze mitmischt.