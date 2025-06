Überzeugende Leistung zum Abschluss

Zur Wimpelübergabe zeigt die Reserve nochmal warum sie verdient zum dritten Mal in Folge Reservemeister wird. Mit einer starken Leistung geht der TSV durch zwei genial rausgespielte Tore durch Noller und Fuchs in Führung. Söflingen ist lediglich durch Standards richtig gefährlich und scheitert zweimal am Aluminium. In der zweiten Halbzeit erzielt Baur das 3-0 bevor die TSG verkürzen kann. Den Schlusspunkt unter eine starke Saison setzt Garni mit dem 4-1, das zugleich auch das Endergebnis bedeutet. Am Ende verteidigt der TSV den Meistertitel souverän und feiert im Anschluss gebührend.