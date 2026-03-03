Überzeugende Eintracht dominiert Wormatia

Durchsetzungsstark: Marwane Mandjekassai (r.) und Triers U15 schlugen Worms mit 3:1. – Foto: Hans Krämer

Nach einer Orientierungsphase spielte sich der SVE geduldig zahlreiche Torchancen gegen das Schlusslicht heraus, wovon Maximilian Marx (Elfmeter) und Leonard Petry jeweils eine nutzten. Im zweiten Durchgang erhöhten Julian Wingerath und Phil Heck zum 4:0-Erfolg. „Für den Rückrundenauftakt war es eine sehr seriöse Leistung, wir waren sehr konzentriert und haben praktisch keine Chance des Gegners zugelassen“, bilanzierte Trainer Christian Esch.

B-Junioren-Regionalliga: TSV Schott Mainz – Eintracht Trier ⇥1:0 (0:0)

Hinter den B-Junioren von Eintracht Trier liegt eine anstrengende Woche. Am Mittwoch setzte sich die Mannschaft im Achtelfinale des Rheinlandpokals gegen Rot-Weiß Koblenz mit 3:0 durch. Am Samstag mussten sich die Trierer im Finale der Futsal-Regionalmeisterschaft dem SC Idar-Oberstein mit 1:2 geschlagen geben. Nur einen Tag später setzte es in der Liga eine 0:1-Niederlage in Mainz. „Wir hatten uns alle mehr vorgenommen für das Wochenende, von daher ist die Enttäuschung groß“, resümierte Trainer Fabrice Schirra. „Gegen Schott hat uns einfach die Frische gefehlt, sowohl in den Beinen als auch im Kopf.“

Eintracht: Sebastian Sobolak - Emil Disch, Johannes Jantunen, Moritz Koster, Szymon Siejka (41. Ilyas Yavuz), Ben Rommelfangen (57. Ernald Skuka), Lias Weiland, Jazzy Marjolin, Nathan Matondo (41. Sven Colles), Kingston Brady (53. Nikla Billen), Benjamin Kurtovic.

Tor: 1:0 Fynn Wulf (52.)

C-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – Wormatia Worms ⇥3:1 (1:0)

Felix Vaudlet brachte den SVE in Führung. Nach der Pause erhöhten Luis Schmitt und Natan Zieba auf 3:0, ehe Noa Rozic den Ehrentreffer für Worms erzielte. „Wir haben eine richtig überzeugende Leistung gezeigt. In den Zweikämpfen waren wir sehr präsent und haben dadurch kaum Chancen zugelassen“, zeigte sich Max Herres zufrieden. Einzig mit der Chancenverwertung war der Trainer nicht ganz einverstanden: „Wir können und müssen den Deckel viel früher drauf machen.“

Eintracht: Leo Weber - Dmytro Halushka (59. Alexander Damianakis), Agon Abdiu, Marwane Mandjekassai, Natan Zieba, Max Musiol, Felix Vaudlet (45. Tim Jakobi), Benjamin Maksuti (54. Mathis Fuchs), Luis Schmitt, Dylan Servais, Henri Thum (68. Kris Nikolic).

Tore: 1:0 Felix Vaudlet (21.), 2:0 Luis Schmitt (51.), 3:0 Natan Zieba (64.), 3:1 Noa Rozic (65.)

SV Gonsenheim – Spvgg Trier ⇥4:0 (2:0)

Auch im ersten Spiel im neuen Jahr gab es für die Spielvereinigung keine Punkte. „Wir haben uns für unseren Aufwand nicht belohnt“, sagte Trainer Fatih Yilmaz, der in der achten Minute beim Stand von 0:0 einen klaren Elfmeter für seine Mannschaft gesehen hatte. „Das war aus unserer Sicht eine spielentscheidende Szene.“ Unabhängig davon habe seine Mannschaft jedoch eine gute erste Halbzeit gespielt. „Auf diesem Niveau werden individuelle Fehler jedoch eiskalt bestraft. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Gegner keinen Torschuss, macht dann aber innerhalb von fünf Minuten zwei Tore.“ Dass seinen Spielern in gewissen Momenten „die letzte Reife“ fehle, sei nach dem rasanten Aufstieg der vergangenen fünf Jahre „ein Entwicklungsprozess“.

Spvgg: Andor Philippi - Lasse Apel, Max Bertram, Marko Projic, Abass Nazari, Alexander Weirich, Lenny Fuchsen, Lennox Zehren, Aman Kurtovic, Denis Borongics, Noahn Candelario.

Tore: 1:0/2:0/3:0/4:0 unbekannt (21./25./38./65.)

B-Juniorinnen-Regionalliga: SG 99 Andernach – FC Bitburg ⇥6:1 (2:1)

Nach gerade einmal 60 Sekunden musste der FC Bitburg in Andernach den ersten Rückschlag hinnehmen, als Jorinda Vishi die Gastgeberinnen in Führung gebracht hatte. Danach stabilisierte sich Bitburg, musste zwar nach einer halben Stunde das 0:2 hinnehmen, kam jedoch durch Luisa Trappen noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Binnen drei Minuten geriet der FCB im zweiten Durchgang aber endgültig auf die Verliererstraße: Joyce Willems per Doppelpack und Mia Simakovic sorgten mit den Toren zum 5:1 für die Vorentscheidung. Vishi setzte kurz vor dem Ende mit dem 6:1 den Schlusspunkt.

Bitburg: Emma Schneider - Elena Schneider, Luisa Trappen, Carla Zimmer, Finja Densborn (49. Addisyn Fulk), Elly Lichter, Isabella Salm, Leonie Graf, Emma Antoine, Giovana Engel, Louisa Schneider.

Tore: 1:0/6:1 Jorinda Vishi (1./75.), 2:0 Esmeray Ceylan (30.), 2:1 Luisa Trappen (40.), 3:1/4:1 Joyce Willems (55./57.), 5:1 Mia Simakovic (58.)

Frauen-Rheinlandpokal

FSG Freirachdorf - SV Niederemmel⇥3:4

Tore: 1:0 Vanessa Redekop (35.), 1:1, 2:3, 2:4 Kim Joana Veit (50., 78., 81.), 2:1 Jessica Ratz (52.), 2:2 Emma Schurb (70., Elfmeter), 3:4 J. Noll (90.+3)

FC Bitburg - TuS Issel⇥0:2

Tore: 0:1 Cailin Hoffmann (29.), 0:2 Antonia Dietsch (32.)

SG 99 Andernach II - 1. FFC Montabaur ⇥0:3

SC 13 Bad Neuenahr II - FC Urbar⇥11.03 19:45