Überzeugen die Aufsteiger erneut? Firrel empfängt Larrelt

– Foto: Helge Janssen

Mit dem zweiten Spieltag nimmt die neue Saison in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 weiter Fahrt auf. Nach einem Auftakt, an dem vor allem die drei Aufsteiger TSV Friesenstolz Riepe, TuS Leerhafe-Hovel und SV Eintracht Ihlow mit Siegen überzeugten, wollen auch die beiden Landesliga-Absteiger TuS Esens und GW Firrel ihren gelungenen Start bestätigen.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV Hage SV Hage TV Bunde TV Bunde 15:00 PUSH

Der TV Bunde reist mit Rückenwind nach Hage. Nach dem souveränen 3:0-Erfolg in Borssum wartet mit dem SV Hage jedoch ein Gegner, der sich bei der 1:2-Niederlage in Aurich teuer verkaufte. Beide Mannschaften wollen früh wichtige Zähler sammeln – Bunde den gelungenen Auftakt bestätigen, Hage die ersten Punkte einfahren.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr TuRa 07 Westrhauderfehn Westrhauderf SV Großefehn Großefehn 15:00 PUSH

Für TuRa 07 Westrhauderfehn beginnt die Saison erst am zweiten Spieltag. Gegner Großefehn dürfte trotz der 3:4-Niederlage gegen Landesliga-Absteiger GW Firrel Selbstvertrauen mitbringen, nachdem die Mannschaft offensiv eine starke Leistung zeigte und dem Favoriten alles abverlangte. Es verspricht eine interessante Standortbestimmung für beide Teams zu werden.

GW Firrel feierte nach dem Abstieg zum Auftakt einen spektakulären 4:3-Erfolg in Großefehn und möchte nun den ersten Heimsieg nachlegen. Die SF Larrelt reisen nach der deutlichen 1:4-Heimniederlage gegen Aufsteiger TSV Friesenstolz Riepe mit dem Ziel an, ein anderes Gesicht zu zeigen. Für Firrel ist die Favoritenrolle klar verteilt.

Zum zweiten Spieltag wartet direkt ein echtes Topspiel. Beide Aufsteiger starteten eindrucksvoll in die Saison: Riepe gewann mit 4:1 in Larrelt, Leerhafe-Hovel setzte sich ebenfalls mit 4:1 gegen Germania Leer durch. Das direkte Duell dürfte zeigen, welches der beiden Überraschungsteams den starken Saisonstart veredeln kann.

Für den VfL Germania Leer geht es nach der 1:4-Niederlage in Leerhafe darum, die richtige Reaktion zu zeigen. Mit Aufsteiger Eintracht Ihlow reist jedoch ein Gegner an, der seinen Einstand in der Bezirksliga mit einem 2:1-Erfolg gegen TuS Middels erfolgreich gestaltete. Beide Mannschaften wollen den positiven beziehungsweise negativen Eindruck des Auftakts bestätigen oder korrigieren.

Der TuS Middels möchte die knappe 1:2-Niederlage bei Eintracht Ihlow vergessen machen und vor heimischer Kulisse die ersten Punkte holen. Mit dem SV Wallinghausen kommt allerdings eine Mannschaft, die ihren Auftakt gegen den FC Norden erfolgreich gestaltete. Beide Teams dürften sich eine intensive und umkämpfte Begegnung liefern.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr FC Norden FC Norden SV Concordia Ihrhove SV Ihrhove 14:00 PUSH

Sowohl der FC Norden als auch Concordia Ihrhove stehen nach Niederlagen am ersten Spieltag bereits unter Druck. Norden musste sich in Wallinghausen knapp mit 1:2 geschlagen geben, während Ihrhove beim 0:3 gegen Landesliga-Absteiger TuS Esens chancenlos blieb. Für beide Teams bietet sich nun die Gelegenheit, die ersten Punkte der Saison einzufahren.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV BW Borssum SV BW Borssum TuS Esens TuS Esens 15:00 PUSH