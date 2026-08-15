Überzahl, viel Ballbesitz – und wieder keine Punkte für Eutin 08 Der Oberliga-Absteiger verliert auch sein zweites Saisonspiel. Beim 1:2 gegen den Türkischen SV Lübeck hat Eutin lange mehr vom Spiel, findet offensiv aber zu selten Lösungen. Enes Dagli entscheidet die Partie per Freistoß. von red · Heute, 14:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa/Staige

Der Saisonstart von Eutin 08 in der Landesliga Holstein bleibt ohne Erfolgserlebnis. Die Mannschaft von Trainer Ulf Schnoor unterlag am Freitagabend vor 200 Zuschauern dem Aufsteiger Türkischer SV Lübeck mit 1:2 (1:1). Damit steht Eutin nach zwei absolvierten Partien weiterhin ohne Punkt da, während die Lübecker ihren ersten Saisonsieg feierten.

Dabei sah Schnoor seine Mannschaft zunächst ordentlich in der Partie. „Wir sind gut in die erste Halbzeit gekommen, hatten von Beginn an Zugriff und viel Ballbesitz“, sagte der Trainer. Der erste Treffer fiel allerdings auf der anderen Seite – und unter unglücklichen Umständen. Einen Freistoß aus dem Halbfeld fälschte Finn-Luca Anders in der 18. Minute ins eigene Tor ab. Eutin ließ sich vom Rückstand zunächst nicht aus dem Konzept bringen. In der 37. Minute setzte sich Enno Buhmann auf dem Flügel im Eins-gegen-eins durch und brachte den Ball scharf vor das Tor. Dort wurde die Hereingabe von Selcuk Rinal abgefälscht und landete zum 1:1 im Netz. „Kurz vor der Halbzeit hatten wir dann die passende Antwort“, sagte Schnoor.

Dagli trifft trotz Eutiner Überzahl Nach der Pause ergab sich für die Gastgeber eine günstige Ausgangslage. Der Türkische SV musste nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl weiterspielen. Eutin hatte nun deutlich mehr Ballbesitz, konnte daraus nach Einschätzung des eigenen Trainers aber zu wenig machen. „Mit rund 80 Prozent Ballbesitz hatten wir die Partie über weite Strecken komplett im Griff, konnten daraus aber leider keine zwingenden Torchancen kreieren“, sagte Schnoor. Stattdessen schlugen die Gäste zu. Enes Dagli verwandelte in der 66. Minute einen Freistoß direkt und brachte den Türkischen SV mit 2:1 in Führung. Eutin fand anschließend auch gegen zehn Gegenspieler keinen Weg mehr zum Ausgleich. „Leider ist es uns bis zum Ende nicht gelungen, die Überzahlsituation konsequent auszunutzen und zumindest noch den Ausgleich zu erzielen“, bilanzierte Schnoor.