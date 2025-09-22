Überzahl hilft Adlern nicht – Baunatal weiter makellos im Parkstadion

Am 9. Spieltag der Hessenliga erlebten die nordhessischen Vertreter sehr unterschiedliche Abende. Während der CSC 03 Kassel im Flutlichtduell bei Hanau einen wichtigen Zähler sammelte und der KSV Baunatal seine makellose Heimserie ausbaute, geriet der SV Weidenhausen vor eigenem Publikum erneut deutlich unter die Räder. Damit verfestigen sich die gegensätzlichen Trends der drei Teams.
Wichtiger Punktgewinn im Flutlichtspiel
Der Aufsteiger aus Kassel nahm im Kellerduell beim punktgleichen Hanauer SC einen Zähler mit. Ryutaro Kishi traf nach einer Ecke zur Hanauer Führung (16.), ehe Toni Lecke mit einem sehenswerten Distanzschuss ausglich (34.). Nach der Pause drängten die Gastgeber, scheiterten aber mehrfach an Pfosten, Außennetz oder Torhüter Patkevych. Der CSC hielt dagegen und sicherte sich im intensiven Spiel verdient den Punkt.
Heimserie bleibt bestehen
Mit einem Doppelschlag brachte Yasin Akman den KSV Baunatal früh auf Kurs (18., 23.). Kapitän Patrick Krengel erhöhte per Strafstoß (38.), ehe Serkan Karakoc in der Schlussminute den Endstand markierte. Friedberg kam zwar zu Chancen, scheiterte aber an KSV-Torhüter Berger. Für Baunatal war es der vierte Heimsieg in Serie, der die VW-Städter in der Tabelle nach vorn bringt.
Klatsche trotz Überzahl
Der Tabellen-17. aus Weidenhausen kassierte auch im vierten Heimspiel eine empfindliche Niederlage. Walldorf legte mit Toren von Sexauer (4.) und Doganay (14.) los, ehe Henrik Peter kurz vor der Pause Hoffnung aufkeimen ließ (45.). Trotz Überzahl nach der Gelb-Roten Karte gegen Enders (45.) brachen die Gastgeber im zweiten Durchgang ein: Grünewald (49., 58./FE) sowie die Joker Severis (80., 89.) trafen für die Gäste. Für Weidenhausen wächst der Druck im Tabellenkeller nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge.