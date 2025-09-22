Überzahl hilft Adlern nicht – Baunatal weiter makellos im Parkstadion

Mit einem Doppelschlag brachte Yasin Akman den KSV Baunatal früh auf Kurs (18., 23.). Kapitän Patrick Krengel erhöhte per Strafstoß (38.), ehe Serkan Karakoc in der Schlussminute den Endstand markierte. Friedberg kam zwar zu Chancen, scheiterte aber an KSV-Torhüter Berger. Für Baunatal war es der vierte Heimsieg in Serie, der die VW-Städter in der Tabelle nach vorn bringt.

Der Tabellen-17. aus Weidenhausen kassierte auch im vierten Heimspiel eine empfindliche Niederlage. Walldorf legte mit Toren von Sexauer (4.) und Doganay (14.) los, ehe Henrik Peter kurz vor der Pause Hoffnung aufkeimen ließ (45.). Trotz Überzahl nach der Gelb-Roten Karte gegen Enders (45.) brachen die Gastgeber im zweiten Durchgang ein: Grünewald (49., 58./FE) sowie die Joker Severis (80., 89.) trafen für die Gäste. Für Weidenhausen wächst der Druck im Tabellenkeller nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge.