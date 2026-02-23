Überzahl, Chancen, Comeback: Homberg trennt sich mit 2:2 von Baumberg Oberliga: Der VfB Homberg blieb auch im dritten Liga-Spiel im Jahr 2026 sieglos. Im Spiel gegen die Sportfreunde Baumberg kam die Mannschaft von Stefan Janßen nicht über ein 2:2 hinaus. von Tristan Benten · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Blank traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für Homberg – Foto: Ulrich Laakmann

Auch in der dritten Partie des Jahres 2026 konnte der VfB Homberg keinen Dreier in der Oberliga einfahren. Das Duell gegen die Sportfreunde Baumberg endete in einem 2:2-Uentschieden. Dabei sah Stefan Janßen, der Cheftrainer des VfB, zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten seiner Mannschaften. Der Übungsleiter sprach nach dem Spiel über die 90 Minuten seines Teams.

Baumberg dominiert Halbzeit eins "Unterm Strich bin ich mir nicht sicher, ob ich froh sein soll über den Punkt, oder ich mich ärgere", sagte Janßen über das Remis gegen Baumberg. Die erste Aktion des Spiels gehörte dabei seinem Team. Berkan Bartu tankte sich auf der linken Seite durch und brachte eine Flanke in den gegnerischen Sechszehner - am zweiten Pfosten verpassten allerdings gleich zwei Homberger knapp den Ball und die damit verbundene Führung.

Der erste Treffer fiel daraufhin auf der anderen Seite. Baumberg kommt durch das Zentrum, über mehrere Stationen landet der Ball bei Milan Burovac, der sich aus knapp 25 Metern ein Herz nahm und den Ball ins rechte obere Toreck setzte (27.). VfB-Torwart Kenneth Christopher Hersey hatte keine Chance bei dem präzisen Abschluss. Kurz vor der Halbzeit hatten dann beide Teams die große Möglichkeit auf einen Treffer. Zunächst scheiterte Batuhan Özden am stark parierenden Hersey (44.). Janßen schilderte derweil die große Chance seiner Mannschaft: "Fast mit dem Halbzeitpfiff müssen wir den Ausgleich erzielen. Schöne Flanke auf Marcio Blank, der köpft aber aus drei Metern Schwabke in die Arme." Somit ging es mit einer knappen 1:0-Führung der Hausherren in die Halbzeit. Homberg drückt in Hälfte zwei auf den Ausgleich "Nach der Pause haben wir uns vorgenommen, dass wir druckvoller spielen und taktisch etwas angepasst", erklärte der Übungsleiter Hombergs. In der 56. Minute spielte eine gelb-rote Karte des gegnerischen Innenverteidigers Sertan Yigenoglu den Gästen in die Karten. "Ab da haben wir nur noch den Ball. Spielen zu 80, 90 Prozent Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Viele male in den Sechszehner gekommen", erzählte Janßen.