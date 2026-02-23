Überzahl, Chancen, Comeback: Homberg trennt sich mit 2:2 von Baumberg

Auch in der dritten Partie des Jahres 2026 konnte der VfB Homberg keinen Dreier in der Oberliga einfahren. Das Duell gegen die Sportfreunde Baumberg endete in einem 2:2-Uentschieden. Dabei sah Stefan Janßen, der Cheftrainer des VfB, zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten seiner Mannschaften. Der Übungsleiter sprach nach dem Spiel über die 90 Minuten seines Teams.
"Unterm Strich bin ich mir nicht sicher, ob ich froh sein soll über den Punkt, oder ich mich ärgere", sagte Janßen über das Remis gegen Baumberg. Die erste Aktion des Spiels gehörte dabei seinem Team. Berkan Bartu tankte sich auf der linken Seite durch und brachte eine Flanke in den gegnerischen Sechszehner - am zweiten Pfosten verpassten allerdings gleich zwei Homberger knapp den Ball und die damit verbundene Führung.
Der erste Treffer fiel daraufhin auf der anderen Seite. Baumberg kommt durch das Zentrum, über mehrere Stationen landet der Ball bei Milan Burovac, der sich aus knapp 25 Metern ein Herz nahm und den Ball ins rechte obere Toreck setzte (27.). VfB-Torwart Kenneth Christopher Hersey hatte keine Chance bei dem präzisen Abschluss. Kurz vor der Halbzeit hatten dann beide Teams die große Möglichkeit auf einen Treffer. Zunächst scheiterte Batuhan Özden am stark parierenden Hersey (44.). Janßen schilderte derweil die große Chance seiner Mannschaft: "Fast mit dem Halbzeitpfiff müssen wir den Ausgleich erzielen. Schöne Flanke auf Marcio Blank, der köpft aber aus drei Metern Schwabke in die Arme." Somit ging es mit einer knappen 1:0-Führung der Hausherren in die Halbzeit.
"Nach der Pause haben wir uns vorgenommen, dass wir druckvoller spielen und taktisch etwas angepasst", erklärte der Übungsleiter Hombergs. In der 56. Minute spielte eine gelb-rote Karte des gegnerischen Innenverteidigers Sertan Yigenoglu den Gästen in die Karten. "Ab da haben wir nur noch den Ball. Spielen zu 80, 90 Prozent Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Viele male in den Sechszehner gekommen", erzählte Janßen.
Die Folge war das 1:1 von Blank, der eine Unordnung in der SFB-Defensive nutzte. In der Folgezeit erzielten die Homberger die 2:1-Führung, die allerdings aufgrund einer knappen Abseitsstellung im Vorfeld aberkannt wurde. Trotz der andauernden Druckphase der Gäste, waren es die Sportfreunde, die durch Enis Vila kurz vor Ende der Partie in Führung gingen (87.). Der Cheftrainer des VfB schilderte das Gegentor: "Wie es manchmal dann so ist. Wir verlieren den Ball, fast Höhe der Eckfahne und daraus entsteht eine Flanke. Der Stürmer läuft zwischen zwei Abwehrspielern und köpft den Ball in den Winkel."
Die Antwort des VfB ließ nicht lange auf sich warten. Kurz nach dem Anstoß taucht Andres Gerardo Gomez Dimas nach einem Steckpass vor Heim-Keeper Daniel Schwabke auf und versenkte den Ball zum 2:2-Ausgleich.
Mit diesem Unentschieden ging es in die letzten Minuten des Spiels. "Wir haben nochmal alles versucht, alles nach vorne geworfen. Den Siegtreffer zu erzielen ist uns aber nicht mehr gelungen. Wir sind auch nicht mehr so klar in den Sechszehner gekommen", verriet Janßen. Abschließend ergänzte er noch: "Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt zufrieden sein soll, oder nicht. Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir es mehr verdient, aufgrund der ersten Halbzeit sicherlich Baumberg."
Der VfB Homberg blieb somit auch im dritten Liga-Spiel dieses Jahres ohne Dreier und verbleibt somit im Tabellenmittelfeld. Am kommenden Spieltag trifft die Mannschaft von Janßen auf den SV Sonsbeck.