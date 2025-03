Überwiegend überzeugender ASV-Auswärtssieg als Generalprobe

In den ersten rund 20 Minuten hinterließen die Gastgeber einen guten und zielstrebigen Eindruck, konnten aber drei Torchancen nicht verwerten und trafen zudem in Minute 45 per Freistoß aus halbrechter Position von Kapitän Maximilian Grötsch nur das rechte Torgestänge. Nach einem Eckball von links köpfte Stürmer Jan Ammon knapp über das Tor (4.), einen Ammon-Drehschuss vom Sechzehner hielt ASV-Keeper Stefan Sattler problemlos sicher (9.) und nach einer Rechtsflanke nach innen vergab Luis Süß einschussbereit (21.). Michelfeld war anfangs zu passiv, steigerte sich aber erheblich und verwertete zwei von zwei Einschussgelegenheiten in den ersten 45 Minuten (Thomas Hofmann per Abstauber nach einem Pfostentreffer von Julian Schäffner/30., Julian Schäffner frei vor dem Keeper auf Steckpass von Paul Gropp/40.) zur cleveren 0:2-Halbzeitführung.

Wintervorbereitung 2025 Freundschaftsspiel Sonntag, 9. März 2025 14 Uhr: SG SV Alfeld/SV Förrenbach - ASV Michelfeld 1:4 (0:2) Die Gastgeber (7. Kreisklasse 4 Erlangen/Pegnitzgrund) nominierten zu ihrem vierten und letzten Wintervorbereitungsspiel 15 Kicker – vom Stamm fehlten sechs Mann, darunter der verletzte Torjäger Benny Rösel. Der ASV Michelfeld (2. Kreisklasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund) traten rund 50 Kilometer von ihrer oberpfälzer Heimat entfernt quasi zum Gegenbesuch nach dem 3:0-Sommer-Test an – zum ebenfalls vierten Match 2025 dieses Mal mit 14 Mann (darunter zwei noch ohne Erste-Mannschaft-Punktspieleinsatz in dieser Saison, sechs potenzielle Kandidaten fehlten).

Nach dem Seitenwechsel nutzten die nun selbstbewusst auftretenden Gäste auch die nächsten zwei Chancen (Julian Schäffner auf Steil-Vorlage von Spielertrainer Daniel Maier/47. und per berechtigten Foulelfmeter nach Rempler an Maier verwandelt durch Co-Spielertrainer Markus Schäffner/53.), vergaben aber noch zwei „Hochkaräter“: Nach einem Klasse-Steckpass von Devit Akdemir tauchte Julian Schäffner noch mal frei vor dem SG AF-Torhüter Niko Berberich auf, der den Lupfer-Versuch abwehrte (62.). Der in der 60. Minute für Daniel Maier als positionsgetreu als Mittelstürmer eingewechselte Daniel Meier zielte in guter Position zentral aus etwa 15 Metern unplatziert direkt auf den Keeper (68.). In den letzten 15 Minuten waren die Hausherren wieder präsent, profitierten von einem Eigentor der Gäste (ein Rückpass von Stephan Wiesneth zum Torhüter landete im eigenen Kasten/76., der Schiedsrichter erfasste Christoph Buchler als Torschützen) und vergaben noch zwei Weitschuss-Chancen, die ASV-Torhüter Stefan Sattler entschärfte (77., 80.). ASV-Trainer Daniel Maier fand die Spielphase zwischen der 20. und 75. Minute seiner Mannschaft gut und zog über den derzeitigen Leistungsstand ein insgesamt positives Fazit inklusive Ausblick („ich bin guter Dinge“). Von dieses Mal fehlenden Sextett werden Leon Haberberger (Urlaub) und Manuel Lehner (Aufbautraining) auch am kommenden Sonntag noch nicht dabei sein – die anderen vier Kicker (Thomas Kohl, Simon Schwendner, Samuel Leisner, Marcel Rieger) sind aufgrund von Verletzung oder Arbeit derzeit fraglich. SG AF-Coach Marko Scholz hofft, dass von seinen sechs absenten Spielern in einer Woche zwei bis drei wieder zur Verfügung stehen.

Die SG SV Alfeld/SV Förrenbach (Trainer Marko Scholz war 2015 bis 2018 Spielertrainer des SV 08 Auerbach, der Michelfelder Spielertrainer Daniel Maier war 2013 bis 2018 Spieler beim SV 08 Auerbach) spielt am Samstag, 15. März um 15 Uhr beim Fünften SC Happurg wieder um Punkte. Der ASV Michelfeld (drei Siege und ein Unentschieden in der fünfwöchigen Vorbereitung) gastiert am Sonntag, 16. März erst um 16 Uhr zum Derby beim Achten FC Pegnitz.



SR: Önder Sariaydin (TSV Neunhof, Gruppe Pegnitzgrund). Kreisliga-Referee.

Zuschauer: 80 (Alfeld, A-Platz).

Tore: 0:1 (30.) Thomas Hofmann, 0:2 (40.) Julian Schäffner, 0:3 (47.) Julian Schäffner,

0:4 (53., Foulelfmeter) Markus Schäffner, 1:4 (76., Eigentor) Stephan Wiesneth.

Besondere Vorkommnisse: Zwei Zuschauer wurden wegen Disziplinlosigkeiten (Bierflasche, Reklamieren) konsequenterweise vom Schiedsrichter aus dem Innenraum verwiesen.

Gelbe Karten: Al. Raum (SG SV Alfeld/SV Förrenbach); Gropp (ASV Michelfeld).

Torchancenverhältnis: 7:6 (zur Halbzeit: 4:2).

Eckballverhältnis: 4:2 (zur Halbzeit: 1:1).

SG SV Alfeld/SV Förrenbach (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Berberich – Maul, Al. Raum, M. Schlüchtermann (43. C. Buchler), Güttler, N. Milek (78. Fromholzer), Fromholzer (73. M. Schlüchtermann), Grötsch, Ammon, Süß (46 E. Georgi), Kellermann. Nicht eingesetzt: Sv. Raum (ETW), Scholz.

ASV Michelfeld (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Sattler – M. Zerreis, M. Schäffner (60. Metschl), M. Gsell, Schindler (69. St. Wiesneth), Hofmann, Da. Maier (60. Da. Meier), J. Friedl (78. Schindler), Akdemir, J. Schäffner, Gropp.

(obl)