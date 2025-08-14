Überstunde für Siegtreffer geopfert: Detje schießt VSV spät weiter

Die VSV Hedendorf/Neukloster sind am Mittwochabend ihren Ruf als Pokalmannschaft einmal mehr gerecht geworden. In der Nachspielzeit erzielte Mirco Detje, der sich eigentlich schon auf den Weg zur Nachtschicht befunden hätte, den Siegtreffer in Himmelpforten. Mit dem FSV Bliedersdorf/Nottensdorf ist nach hitzigen Schlussminuten auch der 16. Achtelfinalist des Kreispokals ermittelt.

Nur fünf Tage nach dem 1:1-Unentschieden in der Kreisliga standen sich die beiden Duellanten ein weiteres Mal gegenüber. Nach einem torlosen ersten Abschnitt nahm die Begegnung nach dem Seitenwechsel an Fahrt auf: David Jung schädelte nach einem Eckball für den MTV ein (52.), doch nur fünf Zeigerumdrehungen später glich der eingewechselte Robbie Johnson aus (57.).

Die Gäste bewiesen ein glückliches Händchen mit ihren Jokern, nachdem Christoph Petersen im Nachgang an einen ruhenden Ball im Zentrum einschob (68.). Doch auch der Jubel der Hedendorfer war nur von kurzer Dauer, weil Paul Günter nach Meinung des Unparteiischen Robert Kannappel regelwidrig seine Hand an den Ball bekam. Kapitän Christoph Löh bewies sich einmal mehr verlässlich vom Punkt und verwandelte sicher (71.).

Als sich die Kontrahenten schon auf ein Elfmeterschießen einstellten, bedienten sich die VSV des Lucky-Punch. Eine Hereingabe von Jannes Dammann rutschte durch auf Mirco Detje, der das Leder zum umjubelten 3:2-Siegtreffer über die Linie drückte (90.+2). Der Matchwinner machte sich nach dem Spiel auf den Weg zur Nachtschicht, die er nach vorheriger Absprache mit seinem Arbeitgeber durch den Einsatz einer Überstunde später antrat. Hedendorf überstand die restliche Nachspielzeit und holt sich als gefühlter Aufsteiger viel Selbstvertrauen für die Kreisliga.