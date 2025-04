Überspringt FSV Glückauf Brieske/Senftenberg die Hürde SG Groß Gaglow?

Der 22. Spieltag der Landesklasse Süd verspricht Spannung in allen Regionen der Tabelle. Während der Spitzenreiter, der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg, gegen den TSV 1878 Schlieben den Abstand zur Konkurrenz halten will, kämpft das untere Tabellendrittel gegen den drohenden Abstieg.

Der Kolkwitzer SV 1896 (16., 15 Punkte) steht gegen die SG Friedersdorf (9., 28 Punkte) unter Zugzwang. Kolkwitz holte zuletzt ein 1:1 gegen Groß Gaglow und kann den letzten Platz nur durch einen Sieg gegen Friedersdorf verlassen. Friedersdorf gewann zuletzt mit 2:1 gegen Bad Liebenwerda, was für das Selbstvertrauen wichtig war. Im Hinspiel setzte sich Friedersdorf mit 2:1 durch, was für Kolkwitz nun eine zusätzliche Motivation darstellen dürfte.

Das Duell TSV 1878 Schlieben (3., 40 Punkte) gegen den SV Lausitz Forst (5., 36 Punkte) wird ein wichtiges Matchl im Kampf um die vorderen Plätze. Schlieben konnte sich mit einem 1:0-Sieg gegen Kolkwitz wieder in die Erfolgsspur zurückkämpfen und hofft auf eine Wiederholung der starken Leistung aus dem Hinspiel, das mit 1:0 gewonnen wurde. Lausitz Forst musste sich in einem spannenden 4:1 gegen Spremberg geschlagen geben, will aber zurück in die Erfolgsspur und hat es in der eigenen Hand, gegen Schlieben zu bestehen.

