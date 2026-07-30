Überspringt der TSGV Waldstetten die nächste Hürde?

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Nach dem erfolgreichen Pflichtspielauftakt beim 1. FC Eislingen empfängt Fußball-Landesligist TSGV Waldstetten an diesem Samstag (15.30 Uhr) in der zweiten Runde des Verbandspokals den SV Fellbach im Stadion „Auf der Höhe“.

Damit gilt es für die Waldstetter, eine deutlich höhere Hürde zu überspringen als noch in der vergangenen Woche in Eislingen. Der ehemalige Oberligist hat in der ersten Pokalrunde den Göppinger SV geschlagen, der in der vergangenen Saison den Abstieg aus der Oberliga verkraften musste.

Bei den Waldstettern hat das erste Tor der Saison Spielertrainer Tim Schraml persönlich gesorgt. Die Mannschaft sah in Eislingen ebenfalls deutlich verändert aus als noch in der vergangenen Saison. In Summe acht neue hatte Schraml eingesetzt.

Ein weiterer Neuer hat sich unter der Woche den Waldstettern angeschlossen: Kilian Reik wechselt von der Normannia nach Waldstetten. Der junge Außenverteidiger wird ebenfalls weiteren Schwung in den Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders bringen.

Der Gewinner dieses Duells trifft dann bereits am kommenden Mittwoch auf den Sieger der Partie zwischen Köngen und Essingen.