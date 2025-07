Übersicht Wochenende: Herbe Dämpfer für Schweinfurt & Bayreuth

Zweimal testeten die Schnüdel in Thüringen gegen Regionalligisten. Die Erkenntnis: Ernüchternd! Sowohl am Samstag in Gotha gegen den FC Rot-Weiß Erfurt als auch am Sonntag im Ernst-Abbe-Sportfeld gegen Carl Zeiss Jena mussten die 05er Niederlagen einstecken. Nach vorne fehlte es an Durchschlagskraft, hinten präsentierte sich der Drittligist viel zu fehlerbehaftet. Vor allem die indiskutable erste Hälfe gegen Jena, als der FC Carl Zeiss zur Pause bereits mit 3:0 führte, dürfte Coach Victor Kleinhenz zu denken gegeben haben. Es wartet noch viel Arbeit auf den 34-Jährigen. Allerdings: Noch sind es vier Wochen bis zum Saisonstart! Für Hektik oder gar Panik gibt es keinen Anlass.



05-Kader vs. Erfurt: Stahl – Grimbs (46. Angleberger), Langhans (46. Frisorger), Meissner (46. Zeller), Dellinger (46. Thomann), Fery (46. Böhnlein), Trslic (46. Bausenwein), Piwernetz (46. Krätschmer), Latteier (46. Geis), Obiogumu (46. Müller), Endres (46. Tranziska)

05er-Kader vs. Jena: Weisbäcker – Doktorczyk, Frisorger (46. Trslic), Langhans (46. Bausenwein), Böhnlein (46. Grimbs), Thomann (46. Müller), Tranziska (46. Dellinger), Krätschmer (46. Zeller), Latteier (46. Fery), Geis (46. Angleberger), Endres (46. Obiogumu)