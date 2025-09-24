Übersicht Landesliga Schleswig: 9. Spieltag

Finn Logemann (re.) beschert Rot-Schwarz Kiel den 5. Saisonsieg. Archivfoto – Foto: Ismail Yesilyurt

Nachfolgend die Übersicht des 9. Spieltages der Landesliga Schleswig.

SV Dörpum - TSV Friedrichsberg-B. 5:0 (1:0) „Wir haben das gezeigt, was uns ausmacht und uns als Kollektiv präsentiert. Vor allem vor den heimischen Fans war das sehr wichtig, nochmal wieder eine gute Leistung zu zeigen, sie gemeinsam mit den Fans zu feiern“, freute sich Trainer Thies Borchardt nach dem kleinen Befreiungsschlag im Duell der Kellerkinder der Landesliga Schleswig.

Gegen den Tabellen-14. ging der Gastgeber, der um drei Plätze – mit einem Punkt mehr - besser platziert war, früh in Führung. Nach einem Standard erzielte Erik Magnussen bei seinem Startelfdebüt und im vierten Landesligaspiel überhaupt sein erstes Tor in der Liga. Gleich zu Beginn des zweiten Durchgang holte die Heimelf das nach, was man vorher verpasst hatte. Nämlich das 2:0. Und das recht früh. „Das war schon ein sehr günstiger Zeitpunkt für uns und für den weiteren Verlauf des Spiels. In der Folge haben wir es dann wirklich auch was Spielfreude angeht, wirklich sehr gut gemacht. Es hat Spaß gemacht, sowohl der Mannschaft zuzusehen, als auch mit der Mannschaft Platz zu stehen“, so Spielertrainer Borchardt nach dem überzeugenden Auftritt seiner Mannschaft.

SV Dörpum: Hansen – Paulsen, Magnussen (71. Christiansen), Holsteiner, Sander (66. Borchardt) – Wierzowiecki (76. Daniel Hornburg), Schickedanz, Thomsen, Henrik Möllgaard – Bahnsen, Momme Petersen (74. Freiberg).

Trainer: Thies Borchardt.

TSV Friedrichsberg-Busdorf: Dahmani – Siepelt, von Lanken (46. Jonas Goos), Clemens Goos, Quapp – Bennet Grimsmann – Asmussen (75. Amiri), Daniel Schubert (56. Dorow), Wegner, Harutjunjan (62. Callsen), Al-Batal – Böhnert.

Trainer: Michael Schröder.

SR: Mats Stankat (TSV Bordesholm).

Ass.: Mika Hems, Johannes Kowalewski.

Zuschauer: 162.

Tor: 1:0 Erik Magnussen (16.), 2:0 Maurice Sander (47.), 3:0 Thies Wierzowiecki (60.), 4:0 Kevin Schickedanz (62.), 5:0 Simon Bahnsen (90.).





TSV Kronshagen – Rot-Schwarz Kiel 0:1 (0:0) Das Kieler Derby wird zu einer zähen Angelegenheit für die Zuschauer, die bis in die Nachspielzeit auf den einzigen Tor-Höhepunkt warten müssen.

„Mit dem Abpfiff, kurz vor dem Abpfiff, kassieren wir das 1:0, weil wir nach vorne laufen. Drei von vier Abwehrspielern sind dann vorne, dann kontert der Gegner“, beschreibt Kronshagens Trainer Coskun Yamak das Golden Goal von Finn Logemann, der einen Querpass nur einschieben muss.

Kein Zuckerschlecken für Fans „Das Spiel heute war kein Zuckerschlecken für die Zuschauer, es waren nicht viele Chancen im Spiel“, so der Spielertrainer des TSV, der den Gast im ersten Durchgang durchaus als „etwas überlegen“ sah. Die einzige klare Chance der Rot-Schwarzen, denen viele Standardszenen vorlagen, in der ersten Halbzeit vereitelte Keeper Maurice Möller. Kein Geburtstagsgeschenk für Erdogan Cumur Nach der Pause läuft es bei den Gastgebern besser. Die Kronshagener sammeln nun ihre Pluspunkte und haben durch Co-Trainer Erdogan Cumur zwei sehr gute Möglichkeiten auf das 1:0. Doch das Geburtstagskind kann sich nach einer Flanke von Torge Jess und Kopfballverlängerung von Nick Rixen auf den zweiten Pfosten aus fünf Metern nichts selbst schenken. Am Ende jubelte Rot-Schwarz Kiel. „Und dann, wie letzte Woche in Dörpum, glaubt die Mannschaft nach wie vor bis zur letzten Minute immer dran, dass wir was holen können. Und auch heute durch den Siegtreffer von Finn Logemann, der dann nochmal von der Mittellinie wirklich, wirklich langen Weg macht, durch eine gute Vorarbeit von Chima Iheagwaram, sage ich, belohnen wir uns. Schlussendlich verdient, über ein Unentschieden könnten wir uns nicht beschweren“, freute sich Rot-Schwarz-Coach Ove Sass, dass taktische Einstellung und höchste Disziplin seines Teams in einem chancenarmen Match für drei Punkte sorgen. Damit verbessert sich die Sass-Auswahl auf Rang 5. Im nächsten Stadtderby zuhause am kommenden Samstag wartet der kriselnde SVE Comet. Am gleichen Tag steht der TSV Kronshagen (9 Punkte) beim Tabellen-14. TSV Friedrichsberg-Busdorf (6 Punkte) vor einer wichtigen und schon richtungsweisenden Aufgabe. TSV Kronshagen: Möller – Wallenstein, Schröder, Yamak, Siebenhüner (46. Maaß) – Sand (71. Jess), Huchzermeier, Rixen, Hamze), Sylla, Koop (46. Boz) – Cumur.

Trainer: Coskun Yamak.

SSG Rot-Schwarz Kiel: Rüther – Hopp (80. Elsner), Kiewald, Rosenthal – Hillmer –Kannenberg, Iheagwaram, Backhaus, Franke (68. bin Israyti) – Zeller (88. Todt), Kratzenberg (57. Logemann).

Trainer: Ove Sass.

SR: Laurin Niemann (TSV Lensahn).

Ass.: Patrick Bönig, Rene Welte.

Zuschauer: 70.

Tor: 0:1 Finn Logemann (90.+2). SC Weiche FL 08 II – TSV Kropp 2:3 (1:1) Der TSV Kropp hat seine Talsohle in der Landesliga Schleswig durchschritten! Nach fünf Niederlagen am Stück gewann die Mannschaft von Dennis Usadel am 9. Spieltag nun zum zweiten Mal in Folge. Bei der spielstarken zweiten Mannschaft des Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 gelang dabei dem eingewechselten Mustafa Korkmaz in der 83. Minute der 3:2-Siegtreffer.