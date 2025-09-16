Übersicht Landesliga Schleswig: 8. Spieltag

„Im Großen und Ganzen war das ein sehr, sehr verdienter Sieg von uns. Ich bin stolz auf die Jungs, wir müssen so weitermachen und nächste Woche dann zu Hause gegen Rot-Schwarz die nächsten drei Punkte einkassieren.“, wartet auf Spielertrainer Coskun Yamak und seinen TSV Kronshagen schon das nächste Derby.

Während der Oberligaabsteiger mit der vierten Niederlage im siebenten Spiel langsam sein Ziel Topplätze aus den Augen verliert, holt sich der TSV Kronshagen wichtige drei Punkte nach der zuletzt mageren Punkteausbeute. Mit neun Punkten sind die Kronshagener bei schlechterem Torverhältnis nun Tabellennachbar der Eidertaler.

Kjell Schröder mit schönem Kopfballtor

Das Duell der Kieler Randgemeinden entscheidet der Gast eigentlich schon in der ersten Halbzeit schon. Julius Siebenhüner versenkt ein Zuspiel von Julian Huchzermeier direkt und abgefälscht im kurzen Eck. Noch vor der Pause erhöht der aufgerückte Innenverteidiger Kjell Schröder nach einem Eckball von Enis Jashari mit einem schönen Kopfball in den Winkel zum 2:0. Den wichtigen Anschluss vergibt Tom Wüllner mit einem Foulelfmeter neben das Tor. Zuvor war Luca Aouci gefoult worden.

Keeper Maurice Möller sichert den Sieg

Das 3:0 für Kronshagen, Kristof Koop steckte clever durch auf den Torschützen, ist die Entscheidung. Weil TSV-Keeper Maurice Möller in der zweiten Halbzeit mit einigen Paraden das 3:0 und später auch 3:1 stark verteidigt. Zudem verzweifeln die Gastgeber an sich selbst bei weiteren Möglichkeiten.

Pech hatte Kronshagens Lucas Sylla, der einen Ellenbogen auf die Nase abbekommen hat. Mit gebrochener Nase ging es dann zum Richten ins Krankenhaus.

SpVg Eidertal Molfsee: Mohr – Olise, Ramo, Braesch (80. Hoeckendorff), Lembke (45. Schütt) – Kristen, Wiegand (70. Foelster), Kayali (66. Cetintürk), Aouci, Mortensen (75. Ködörgü) – Wüllner.

Trainer: Nedim Hasanbegovic.

TSV Kronshagen: Möller, Siebenhüner, Yamak, Kjell Schröder, Wallenstein – Rixen, Huchzermeier (90.+4 Klaus), Jashari (66. Sand), Franke (75. Hamze), Sylla (46. Boz) – Koop (9. Deutner).

Trainer: Coskun Yamak.

SR: Frederik Simon (Heikendorfer SV).

Ass.: Yücel Sarapli, Jack Palm.

Zuschauer: 60.

Bes. Vorkommn.: Tom Wüllner (40., Eidertal) vergibt Foulelfmeter.

Tore: 0:1 Julius Siebenhüner (33.), 0:2 Kjell Schröder (35.), 0:3 Julian Huczermeier (47.) 1:3 Luca Aouci (60.).

Rot-Schwarz Kiel – SV Dörpum 4:3 (1:2)

Zwei Mal geführt, dann noch ausgeglichen, aber in der Schlussrunde ausgeknockt: Der SV Dörpum verliert sein Gastspiel in Kiel mit 3:4. „Und wir kriegen es dann leider nicht hin, diesen Punkt über die Ziellinie zu bringen. Das ist in unserer Phase extrem bitter“, blickt Spielertrainer Thies Borchardt mit 7 Punkten auf Platz 11 jedoch positiv in die Zukunft.

Für Ove Sass ist der erste Spielabschnitt nicht ganz nach seinem Geschmack. Der Trainer der Kieler sieht noch Handlungsbedarf beim Gegenpressing, bei den zweiten Bällen, der Kontaktaufnahme und dem Verhalten bei gegnerischen Standards.

„Dass wir da einfach ab und zu das Nachsehen haben und so mit dem Ergebnis in die Pause gehen, aber dann mit einer unglaublichen Wucht und mit einer unglaublichen Gier aus der Pause kommen. Die Jungs haben in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden, wir haben uns gemeinsam weiterentwickeln können und schaffen es dann nochmal, den Gang höher zu schalten.“ Mit dem Sieg haben die Kieler wieder den Aufzug nach oben genommen – mit nun 13 Punkten auf der Habenseite.

SSG Rot-Schwarz Kiel: Rüther – Rosenthal, Hopp, Kiewald – Kannenberg (84. Elsner), Backhaus, Hillmer, Iheagwaram (90.+1 Lüdtke), Franke (73. Franciosi) – Zeller (82. Kratzenberg), Logemann (73. Jarik).

Trainer: Ove Sass.

SV Dörpum: Hansen – Paulsen, Lasse Möllgaard, Peretzke, Sander (64. Thomsen) – Finn Christiansen, Schickedanz (83. Magnussen), Borchardt (72. Wierzowiecki), Henrik Möllgaard – Bahnsen, Momme Petersen (83. Alwin Petersen).

Trainer: Thies Borchardt.

Schiedsrichter: Torben Dwinger (SV Todesfelde).

Assistenten: Henning Grimm, Felix Butenschön.

Zuschauer: 97.

Tore: 0:1 Mome Petersen (5.), 1:1 Marc Zeller (23.), 1:2 Lasse Moellgaard (40.), 2:2 Finn Logemann (57.), 3:2 Marc Zeller (67.), 3:3 Henrik Moellgaard (87.), 4:3 Chima Iheagwaram (90.+1).

TSV Friedrichsberg-B. - SC Weiche FL 08 II 2:4 (0:1)

SPIELBERICHT

TSV Friedrichsberg-Busdorf: Dahmani – Siepelt, von Lanken, Clemens Goos, Quapp (46. Al-Batal) – Bennet Grimsmann – Asmussen, Wegner, Harutjunjan (86. Dorow), Daniel Schubert (46. Burau) – Böhnert.

Trainer: Michael Schröder.

SC Weiche Flensburg 08 II: Buck – Santos, Kehl, Nielsen, Hassanoglu – Attisso, Mustafa (89. Shahid), Barth – Kabus (82. Ravn), Empen, Kaya (72. Kurzbach).

Trainer: Dimitry Kehl.

SR: Thao-Vy Nguyen (Stjernen Flensborg).

Ass.: Lutz Jessen, Mikkel Paulsen.

Zuschauer: 70.

Gelb-Rote Karte: Erik Wegner (80., Friedrichsberg).

Tore: 0:1 Nico Empen (22.), 1:1 Tim Asmussen (53.), 1:2 Nico Empen (82.), 1:3 Clemens Barth (90.+2), 2:3 Jan Böhnert (90.+2), 2:4 Amir Shahid (90.+3).

Heider SV II - TSV Hattstedt 2:1 (1:0)

SPIELBERICHT

Heider SV II: Rohloff – Drews, Abdelrahman, Sattler, Dohrmann (56. Ramadan Issifou) – Dreyer, Boukara – Ksenofontov, Zarifou Issifou (71. Carow), Sadat Issifou (65. Ahmad (86. Mahdan))– Schaller.

Trainer: Sven Hinz/Daljit Singh.

TSV Hattstedt: Wachsmuth – Jannik Heider,Sander, Wetzel, Jorden – Ruda Jaber (77. Michelsen), Yassine, Thiesen – Jeßat (77. Völker), Ademi (65. Jonas Heider), Ludwig.

Trainer: Sebastian Kiesbye.

SR: Steffen Brandt (SV Wasbek).

Ass.: Yannik Gries, Oliver Dohse.

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Hark Dreyer (37.), 2:0 Mats Schaller (80.), 2:1 Jonas Heider (85.).

Frisia 03 Risum-L. - TSV Klausdorf 2:1 (0:0)

SPIELBERICHT

SV Frisia 03 Risum-Lindholm: Hansen – Jashanica (64. Jesse Traber), Danielsen, Feddersen, Böckenholt – Sönnichsen (86. Paulsen), Höfer (85. Tade Traber), Klemmer, Bruhn – Rapräeger (62. Shams), Drews.

Trainer: Uwe Petersen.

TSV Klausdorf: Gabriel – Mahmud (62. Holst), Göttsch, Petersen, Grossmann (85. Kunz) – Schwee, Hakaj (68. Mordhorst), Voss, Hartlep – Gashi, Biedermann (85. Müller).

Trainer: Dennis Trochiewicz.

Schiedsrichter: Torge Feldt (ETSV Fortuna Glückstadt).

Assistenten: Lasse Semmelhaack und Dennis Martens.

Zuschauer: 80 im Heiko-Nissen-Stadion in Risum-Lindholm.

Tore: 1:0 Erjon Jashanica (48.), 1:1 Driton Gashi (62., Handelfmeter), 2:1 Marvin Bruhn (67.).

TSV Kropp - TuS Jevenstedt 1:0 (0:0)

SPIELBERICHT

TSV Kropp: Simson – Krämer, Popovici, Legrum, Thomsen – Flor (70. Trieloff), Lamp (46. Mohammed), Bütow (79. Korkmaz) – Hentzsch. Jaafari (62. Krause), Weinert (62. Brand).

Trainer: Dennis Usadel.

TuS Jevenstedt: Jeromin – Mathis Mrosek (89. Hüttmann), Lühder, Gunther, Richter – Steiger (73. Peters), Gersteuer, Luca Rohwer, Brusburg (33. Tom Solterbeck) – Sofia (58. Till), Seefeldt.

Trainer: Jilani Ben Mahmoud.

Schiedsrichter: Florentin Henning Gartz (VfL Oldesloe).

Assistenten: Mika Bent Baghai-Anaraki und Oscar Hoffmann.

Zuschauer: 100 in Kropp.

Tor: 1:0 Niclas Krause (86.).