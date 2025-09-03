Übersicht Landesliga Schleswig: 6. Spieltag

In der Landesliga Schleswig hat Oberliga-Absteiger TSB Flensburg bisher einen perfekten Lauf. Nach einem halben Dutzend an Spielen bleiben die Flensburger mit dem 8:0 gegen den SV Dörpum verlustpunktfrei.

Die Gäste, die besonders über ihre linke Seite auftrumpften, lagen nach einer halben Stunde durch den zweiten Saisontreffer von Kristof Koop verdient in Führung. „Zu Anfang ein bisschen Abtasten und nachher hat Kronshagen ziemlich viel Ballbesitz gehabt. Wir haben uns einfach eher neutralisiert“, beschrieb Eric von Lanken seine Wahrnehmung des Großteils der ersten 45 Minuten.

„In Rantrum wussten wir, was auf uns zukommt. Die Mannschaft ist sehr robust, spielt mit vielen langen Bällen“, nahm die Elf von Coskun Yamak die Herausforderung mit Bravour an. „In den ersten 30 Minuten haben meine Jungs das super gemacht.“ Schon vor dem 1:0 nach einem schnell ausgeführten Freistoß und Konter, den Kristof Koop mit seinem zweiten Saisontor aus 25 Metern abschloss, hatte der Torschütze Pech mit einem Lattentreffer.

Gegentreffer wirkt positiv auf von Lanken-Team

Der Rückstand weckte die Gastgeber: Einen Freistoß von Arne Harring verwertete Thies Clausen per Kopf zum 1:1. „Dann klappte in dem Sinne mal viel bei uns“, freute sich Rantrums Trainer Erik von Lanken. „Rantrum hatte viele Standardsituationen, vor denen ich gewarnt hatte“, so Kronshagen-Trainer Coskun Yamak. Mit einem Außenspann-Dropkick von Marvin Petersen auf Jannik Reichenberg, der ebenfalls per Dropkick zum 2:1 (39.) traf, hatte die Elf von Erik von Lanken noch vor der Pause das Spiel gedreht.

Nordfriesen sehr seriös nach der Pause

In der zweiten Halbzeit verfingen sich die Kronshagener schließlich im Rantrumer durchgängig frühen Anlaufen. „Und haben sie gar nicht mehr ins Spiel kommen lassen“, nahm das von-Lanken-Team das Schicksal in die eigene Hand bzw. die Füße und gewährte den Randkielern in der Offensive nicht mehr viel. Das schnelle 3:1 nach der Pause nach einem Eckball von Damian Krause und einem Kopfball von Marvin Matthiesen sollte für die Gastgeber natürlich sehr behilflich sein.

Kronshagen findet keine Antwort

„In der Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, mehr zu investieren, noch eine Schippe draufzulegen. Der Plan wurde dann durch das 3:1 über den Haufen geworfen. Dann sind wir angerannt, ohne gefährlich zu werden“, sah Yamak noch die Chance zum 2:3 durch Kristof Koop und Roman Reikat.

Dem TSV Rantrum lagen noch weitere Chancen, unter anderem für Damian Krause und Louis Petersen, vor, doch Kronshagens Keeper Alexander Bock verhinderte Schlimmeres. Gegen den Konter zum 4:1 durch Oke Flatterich war indes nichts auszurichten. Aufgrund der Möglichkeiten stufte Eric von Lanken den Erfolg als „einen auch in der Höhe verdienten Sieg“ ein - trotz der schwierigen Anfangsphase im ersten Drittel der Begegnung ein.

Tabellenführer TSB Flensburg wartet auf Kronshagen

Am kommenden Samstag wartet zuhause auf den TSV Kronshagen das nächste Topteam nach Rantrum. Wie es vielleicht erfolgreicher gegen den Tabellenführer TSB Flensburg und in den weiteren Spielen laufen kann, erläuterte Coskun Yamak: „Einfach aggressiver verteidigen, ekliger verteidigen und auch mal zur Sache gehen.“

TSV Rantrum: Hars – Clausen, Hansen, Harring (84. Henke) – Lorenzen (62. Bruhn), Kliese - Flatterich, Matthiesen (77. Petersen), Reichenberg (77. Flemming) – Krause (71. Heißenberg), Wunderlich.

Trainer: Erik von Lanken.

TSV Kronshagen: Bock – Siebenhüner (63. Sylla), Kallenbach, Schröder, Wallenstein (79. Klaus) – Jashari, Müller (63. Hamze), Franke (79. Maaß), Jess, Huchzermeier (63. Reikat) – Koop.

Trainer: Coskun Yamak.

SR: Oliver Knoll (BSG Eutin).

Ass.: Johannes Fritze, Janne Kohnke.

Bes. Vork.: Finn Christiansen (90.+2, Dörpum) scheitert mit Foulelfmeter an Gonne Hars (Rantrum).

Z: 180.

Tore: 0:1 Kristof Koop (29.), 1:1 Thies Clausen (32.), 2:1 Jannik Reichenberg (39.), 3:1 Marvin Matthiesen (48.), 4:1 Oke Flatterich (88.).

Frisia Risum-Lindh. - Eckernförder SV 0:3 (0:2)

Spielbericht

SV Frisia 03 Risum-Lindholm: Hansen – Klemmer, Böckenholt, Danielsen – Bruhn, Tade Traber (63. Feddersen) – Ljaskaj (88. Schwerdtfeger) , Shams (88. Jesse Traber), Sönnichsen (83. Pause) – Drews, Rapraeger.

Trainer: Uwe Petersen.

Eckernförder SV: Sievers – Röschmann (65. Behrens), Zülsdorff, Knittel (90. Bober), Bamler – Andreas – Paul Richter, Mohr, Stoeterau (85. Emil Richter) – Woelki (55. Clausen), Apitz (65. Altendorf)

Trainer: Maik Haberlag.

Schiedsrichter: Jannik Kindt (TSV Klausdorf).

Assistenten: Luan Grütter und Kevin Soll.

Rote Karte: Timo Bamler (76. Eckernförde, Beleidigung Gegenspieler).

Zuschauer: 180 im Heiko-Nissen-Stadion in Lindholm.

Tore: 0:1 Leon Apitz (19.), 0:2 Jost-Bennet Andreas (45.+3), 0:3 Leon Apitz (52.).

TSV Friedrichsberg – TSV Kropp 2:1 (0:1)

Der Knoten ist geplatzt! Nach fünf Niederlagen in Serie hat der TSV Friedrichsberg-Busdorf in der Landesliga Schleswig die ersten Punkte eingefahren – und das im Derby gegen Vizemeister TSV Kropp. Dank eines späten Doppelschlags von Jan Böhnert und Erik Wegner bei einem Gegentreffer von Thies Bütow zum 0:1 siegte die Elf von Michael Schröder mit 2:1.

„Grundsätzlich in der ersten Halbzeit war es ein Abtasten von beiden Seiten. Für meine Mannschaft gesprochen hat man schon gemerkt, dass die letzten Wochen Wirkung gezeigt haben“, erklärte Friedrichbergs Coach Michael Schröder, dass die fünf Niederlagen seit Saisonbeginn nicht ohne Spuren vorbei gegangen sind. Auch beim TSV Kropp hatten zuletzt drei Niederlage in Folge Fragen im Kopf hinterlassen.

Schönes 1:0 für Kropp

Michael Schröder sah von seiner Mannschaft eine gute Präsenz, aber zu wenig Ballbesitzpassagen im ersten Spielabschnitt. „Zudem fehlte eine gewisse Ruhe und Leichtigkeit im Spiel. Das ist einfach zu begründen mit den letzten Wochen.“ Das 1:0 spielte der Gast sehr gut heraus, aber der Treffer war praktisch die einzige nennenswerte Chance der Partie bis dato.

Michael Schröder stellt auf höheres Pressing um

Nach dem Seitenwechsel stellte Schröder ein bisschen um. Das Friedrichsberger Pressing rückte etwas vor in die Kropper Hälfte: mit Mann gegen Mann auf der ersten Linie. Kropp versucht in dieser Phase, mit langen Bällen dem 2:0 näher zu kommen. Zum Glück war Schlussmann Friedrichbergs Stammkeeper Ilyes Dahmani rechtzeitig aus dem Urlaub zurück gekommen, um das mit einer guten Leistung zu verhindern.

„Ist schon eine Niederlage, die weh tut. Es ist Wahnsinn, dass du so ein Spiel verlierst, weil wir es einfach versäumt haben, dann das 2:0 zu machen“, resümierte Kropp-Trainer Dennis Usadel nach der Begegnung.

Später Doppelschlag entscheidet das Derby

Die letzten zehn Minuten wagen die Schleswiger dann mehr. Der physisch starke Tjark von Lanken rückt aus der nun dezimierten Vierer-Abwehrkette als zweite Spitze neben Jan Böhnert auf. Das zahlt sich aus. Von Lanken leitet im Kampf gegen die Kropper Innenverteidigung auf Torjäger Jan Böhnert weiter, dem mit einem Heber aus ca. 25 Metern über Torwart Leve Krackert mit seinem ersten Saisontreffer das sehenswerte 1:1 gelingt.

Erik Wegner als Freistoßexperte zum 2:1

Und es wird noch besser für die Platzherren: Einen Freistoß aus zentralen18 Metern verwandelt Erik Wegner wunderschön über die Mauer hinweg zum Siegtreffer. Kurz darauf triff Rekonvaleszent Daniel Schubert in seinem ersten Kurzeinsatz nach einem Konter noch den Pfosten anstatt zum 3:1.

Kein Schönheitspreis, aber immense Wichtigkeit

„Wir sind sehr glücklich über den Sieg. Dafür wird es keinen Schönheitspreis geben. Aber in unserer jetzigen Situation immense Wichtigkeit. Und ich freue mich für die Jungs, dass sie hart arbeiten und belohnt werden“, konstatierte Michael Schröder

„Es ist jetzt eine Phase, die hat vielleicht jede Mannschaft mal. Wir haben sie jetzt am Anfang. So, da müssen wir uns aber rauskämpfen“, weiß Usadel, dass der Wind im Fußball schnell seine Richtung drehen kann.

TSV Friedrichsberg-Busdorf: Dahmani – Siepelt, von Lanken, Clemens Goos, Quapp (62. Yildirim (90.+4 Schubert)) – Bennet Grimsmann (81. Amiri) – Asmussen, Wegner, Harutjunjan, Al-Batal (87. Markosyan) – Böhnert.

Trainer: Michael Schröder.

TSV Kropp: Krackert – Decker, Lamp, Legrum, Thomsen – Flor, Wasielewski (61. Trieloff), Bütow, Hentzsch (72. Popvici) – Krause. Jaafari (78. Weinert).

Trainer: Dennis Usadel.

SR: John Wilhoeft (TSV Borgstedt).

Ass.: Jan-Christian Meyer, Ralf Christ.

Zs.: 120.

Tore: 0:1 Thies Bütow (40.), 1:1 Jan Böhnert (82.), 2:1 Erik Wegner (88.).

TSV Hattstedt - TSV Klausdorf 3:3 (0:2)

Spielbericht

TSV Hattstedt: Boysen – Jannik Heider, Poschkamp, Wetzel, Jorden – Michelsen (66. Ruda Jaber), Baouche (66. Thiesen), Sander – Jeßat (90.+3 Fellat), Jonas Heider (56. Rinor Ademi), Völker (58. Jensen).

Trainer: Sebastian Kiesbye.

TSV Klausdorf: Gutsmann – Grossmann, Mahmud (60. Petersen (85. Mordhorst)) , Holst, Link – Schwee, Hakaj, Knöfel (46. Biedermann), Hartlep (77. Duncan-Williams) – Voss, Rathjens (73. Spliedt).

Trainer: Dennis Trociewicz.

SR: Simon Pieper (Schleswig 06).

Ass.: Mika Hems, Johannes Kowalewski.

Zs.: 252.

Gelb-Rot: Tobias Wetzel (39., Hattstedt).

Tore: 0:1 Finn Schwee (24.), 0:2 Tim Hartlep (45.+2), 1:2 Jonas Heider (50.), 2:2 Rinor Ademi (82.), 2:3 Felix Biedermann (90.), 3:3 Dennis Jeßat (90.+2).

Heider SV II – SVE Comet Kiel 5:1 (1:0)

Spielbericht

Heider SV II: Rohloff – Drews, Sattler, Issifou (64. Dohrmann), Abdelrahman – Dreyer, Boukara – Ksenofontov, Ahmad (61. Mahdan), Selcuk, Boukara – Schaller.

Trainer: Daljit Singh.

SVE Comet Kiel: Losch – Petersen, Morina, Schmidtke, Lahu (87. Gesper) – Assameur (85. Rühr), Lawson –Body, Arian Jashari, Gaber (83. Abdula) – Knutzen, Milbradt.

SR: Maik Tams (Brekendorfer TSV).

Ass.: Moritz Fink, Dr. Carsten Füg.

Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Julian Sattler (30.), 1:1 Arian Jashari (73.), 2:1 Julian Sattler (77.), 3:1 Reges Mahdan (78.), 4:1 Mats Schaller (83.), 5:1 Ana Boukara (90.).

SpVg Eidertal M. - SC Weiche FL 08 II 0:4 (0:0)

SPIELBERICHT

SpVg Eidertal Molfsee: Kuckella – Olise, Ramo, Braesch (79. Mynzu), Bruns (63. Ködörgü) – Schütt, Wasielewski – Aouci, Prempeh (46. Lembke), Lemke (73. Mortensen) – Schnoor (63. Laugwitz).

Trainer: Nedim Hasanbegovic.

SC Weiche Flensburg 08 II: Buck – Santos, Kehl, Jurk (87. Nielsen), Hassanoglu – Attisso, Shahid – Richter, Kaya (68. Barth), Bajrami (90.+1 Schaen) – Kabus (90.+5. Helmer).

Trainer: Dimitry Kehl.

SR: Khaled El-Rifai (VfL Bad Schwartau).

Ass.: Maximilian Deeg, Ole Kniese.

Zuschauer: 110.

Tore: 0:1 Azuka Olise (56., ET), 0:2 Jonas Kabus (77.), 0:3 Elvind Bajrami (85.), 0:4 Jonas Kabus (90.+5).







TSB Flensburg – SV Dörpum 8:0 (2:0)

Spielbericht

TSB Flensburg: Rathmann – Zymeraj (70. Lovizio), Thomsen, Carstens (61. Lüthje), Schäpler – Neumann (70. Spoth), Jessen, Stuewe (76. Steiner) – Holtze (67. Wojnarowski), Zuth – Siemund.

Trainer: Tore Wächter.

SV Dörpum: Erk Christiansen - Lasse Möllgaard (67. Lemke), Daniel Hornburg (46. Volquardsen), Holsteiner, Sander (64. Thomsen) - Finn Christiansen, Schickedanz (33. Wierzowiecki), Borchardt, Henrik Möllgaard - Bahnsen, Petersen.

Trainer: Thies Borchardt.

Schiedsrichter: Cedric Petersen (FC Kilia Kiel).

Assistenten: Johannes Karl Kowalewski und Konstantin Gurkasch.

Bes. Vork.: Tobias Zuth (88.) vom TSB setzt Foulelfmeter an die Latte.

Zuschauer: 250 auf dem TSB-Sportplatz an der Eckener Straße in Flensburg.

Tore: 1:0 Alton Zymeraj (11.), 2:0 Tobias Zuth (22.), 3:0 Melf Siemund (48.), 4:0 Felix Stuewe (59.), 5:0 Melf Siemund (64.), 6:0 Tobias Zuth (65.), 7:0 Jon Sören Jessen (76.), 8:0 Tom Schäpler (85.).