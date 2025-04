Übersicht Kreisligen: Wochenende der Überraschungen

Der SV Mengkofen fuhr gegen Ettenkofen überraschend den ersten Sieg nach der Winterpause ein. – Foto: Manuela Feigl

Was war am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen los? Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost

Kreisliga Passau



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Überraschung 1: Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet beim Tabellenletzten in Straßkirchen stolperte Titel-Topfavorit Hofkirchen! Der Tabellenführer hatte gar noch Glück, nicht die erste Niederlage nach der Winterpause zu kassieren. Erst in der Nachspielzeit rettete Alexander Fürst Hofkirchen zumindest noch einen Zähler.

Den Ausrutscher des Primus nutzen Eberhardsberg, Schalding und Salzweg aus und robbten sich mit Siegen wieder bis auf vier Punkte an die Spitze ran.

Wichtige drei Punkte fuhr der TSV Schönberg ein. – Foto: Karl-Heinz Hönl





Was tut sich im Tabellenkeller?

Neben den Straßkirchner, die wie erwähnt gegen Hofkirchen zu überraschen wussten, zählt der TSV Schönberg zu den Gewinnern im Keller. Der TSV setzte sich zuhause mit 1:0 gegen den FC Tiefenbach DJK durch und ist damit wieder dran am rettenden Ufer.

Die Torjägerliste (Stand 14.04.)

1. Adrián Grebáč (ehemals SV Hofkirchen) 22 Tore

2. Sebastian Sommer (SV Schalding II) 21 Tore

3. Jonas Mautner (FC Salzweg) 16 Tore

Kreisliga Straubing



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Überraschung 2: Trumpfte der SV Bischofsmais vergangene Woche in Plattling noch groß auf, gab`s dieses Mal lange Gesichter bei den "Waidlern". Gegen Neuhausen setzte es eine unerwartete 0:1-Heimniederlage. Kurios: Weil sich Gäste-Keeper Thomas Plötz verletzte, stellte sich SVN-Coach Andreas Karl kurzerhand selbst zwischen die Pfosten. Mit Erfolg: Der 44-Jährige hielt seinen Kasten sauber!

Grund zum Jubeln hatten in Auerbach am Ende nur die mitgereisten Lindberger Anhänger. – Foto: Harry Rindler

Den Ausrutscher der Bischofsmaiser wussten die SpVgg Plattling und der SC Zwiesel zu nutzen.

Überraschung 3: Der SV Auerbach verstolpert hingegen offensichtlich ausgerechnet zuhause die Aufstiegsschancen. Nach der überraschenden Heimpleite zuletzt gegen Winzer gab`s gegen Lindberg die zweite Heimniederlage in Folge...

Punkteteilung im Kellerduell zwischen Perkam (gelbe Trikots) und Neßlbach. – Foto: Maximilian Stahl





Was tut sich im Tabellenkeller?

Der SV Perkam konnte nicht den erhofften Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten aus Neßlbach einfahren. Am Ende stand es 1:1 womit die Gäste aus dem Landkreis Deggendorf sicher besser leben können. Auch der SV Schwarzach hat den Befreiungsschlag verpasst. Gegen Viechtach setzte es eine 0:1-Heimniederlage.



Die Torjägerliste (Stand 14.04.)

1. Matej Stefl (SV Bischofsmais) 17 Tore

2. Sebastian Ebner (SV Bischofsmais) 15 Tore

3. Jan Karabas (SpVgg Plattling) 14 Tore

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Überraschung 4: Der SV Sallach musste zuhause gegen Adlkofen einen 0:1-Heimniederlage einstecken - ein herber Dämpfer im Titelrennen.

Überraschung 5: Die Frühjahrsrunde bleibt eine Achterbahnfahrt für den SV Ettenkofen. Erst der Gruselauftakt gegen Schlusslicht WiBiKi (2:3), dann zwei emotionale Statements gegen Leibersdorf (3:0) und Mallersdorf/Grafentraubach (2:1) und nun wieder ein böser Rückfall: 1:2-Pleite beim abstiegsbedrohten SV Mengkofen! Leibersdorf, das selbst nur zu einem 1:1 in Neustadt gekommen ist, durfte sich ins Fäustchen lachen ob der Stolperer der Konkurrenz.



Was tut sich im Tabellenkeller?

Der große Sieger heißt Mengkofen. Der SVM feierte gegen den großen Favoriten aus Ettenkofen den ersten Sieg nach der Winterpause. Und die SG WiBiKi bleibt heiß: Die Spielgemeinschaft aus Wildenberg, Biburg und Kirchdorf feierte gegen den FC Hohenthann einen 2:0-Sieg - bereits der dritte Sieg nach der Winterpause. Die SG hat damit die rote Laterne an Niederleierndorf abgegeben.



Die Torjägerliste (Stand 14.04.)

1. Daniel Dollmann (SV Ettenkofen) 18 Tore

2. Fabian Prebeck-Sanchez (SG Mallersdorf/Grafentraubach) 16 Tore

3. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 13 Tore

Kreisliga Isar-Rott



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Spitzenreiter Geisenhausen gab sich in Wittibreut keine Blöße und setzte sich mit 2:0 durch. Im mit Spannung erwarteten Derby zwischen Hebertsfelden und Falkenberg ging`s hoch her. In der Schlussphase wendeten die Hausherren vor 160 Zuschauern nach einem 1:3-Rückstand noch einen Niederlage ab und holten immerhin noch ein 3:3.

Turbulentes 3:3 im Derby zwischen dem SV Hebertsfelden und dem SC Falkenberg. – Foto: Thomas Martner





Was tut sich im Tabellenkeller?

Keinen Sieger gab`s im Kellerduell zwischen dem FC Oberpöring und dem SV Haidlfing - 1:1! Nicht Fisch nicht Fleisch, hüben wie drüben. Beide Teams warten damit weiterhin auf den ersten Sieg nach der Winterpause. Für die Haidlfinger war`s zumindest der erste Zähler in der Frühjahrsrunde. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen den FC Bonbruch/Bodenkirchen rückt der Abstieg für den SC Aufhausen immer näher.

Hilft so richtig keinem weiter: 1:1 zwischen dem FC Oberpöring (in gelb) und dem SV Haidlfing. – Foto: Charly Becherer