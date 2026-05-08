Übersicht Kreisligen: Wieder über 1.000 Fans beim Derby schlechthin?

Vorletzter Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen! Was ist am kommenden Wochenende geboten? Hier gibt`s wieder die Übersicht:
Alles fiebert auf den Showdown am letzten Spieltag zwischen Karpfham und Salzweg hin. Davor hat das Spitzenduo am vorletzten Spieltag noch seine Hausaufgaben zu erledigen. Salzweg steht zuhause gegen Egglham vor einem Pflichtsieg, allerdings sind die Gäste aus dem Rottal noch nicht ganz gerettet und werden ganz sicher nichts abschenken. Karpfham hat eine unangenehme Auswärtsaufgabe beim SV Perlesreut zu meistern.
25. Spieltag
Sa., 09.05.26 13:00 Uhr DJK Passau West - SV Hohenau
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Salzweg - FC Egglham
Sa., 09.05.26 15:00 Uhr SV Perlesreut - TSV Karpfham
Sa., 09.05.26 15:00 Uhr FC Tittling - SpVgg Oberkreuzberg
Sa., 09.05.26 16:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - SV Röhrnbach
Sa., 09.05.26 16:00 Uhr DJK Eberhardsberg - SV Schöfweg
So., 10.05.26 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - SG Thyrnau / Kellberg
Das Kreisliga-Derby schlechthin in Niederbayern überstrahlt den vorletzten Spieltag in der Kreisliga Straubing. Das Wetter sollte mitspielen am morgigen Samstag. Werden`s wieder über 1.000 Zuschauer? >>>Hier geht`s zur ausführlichen Vorschau der Kreisliga Straubing!
25. Spieltag
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSV Lindberg - SC 1919 Zwiesel
Sa., 09.05.26 15:00 Uhr FC Langdorf - 1. FC Viechtach
Sa., 09.05.26 16:00 Uhr SpVgg Osterhofen - DJK SB Straubing
Sa., 09.05.26 17:00 Uhr SV Winzer - TSV Regen
Sa., 09.05.26 17:00 Uhr SV Auerbach - TSV Oberschneiding
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Perkam - SV Haibach
So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVgg Stephansposching - SV Neuhausen/Offenberg
Showdown in Ergoldsbach: Der TSV Neustadt an der Donau kommt zum Schlagabtausch um die Vizemeisterschaft und um den Aufstiegs-Relegationsplatz. Die Partie dürfte sicher einige Zuschauer anlocken.
25. Spieltag
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr SG Mallersdorf/Grafentraubach - FC Ergolding II
Sa., 09.05.26 15:00 Uhr TSV Abensberg - SG Ihrlerstein / Essing
Sa., 09.05.26 15:00 Uhr FC Leibersdorf - DJK-SV Adlkofen
Sa., 09.05.26 16:00 Uhr FC Eintracht Landshut - SV Ettenkofen
So., 10.05.26 14:00 Uhr SG Sandharlanden / Gögging - SG Offenstetten / Rohr
So., 10.05.26 14:00 Uhr DJK-TSV Ast - FC Hohenthann
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Ergoldsbach - TSV Neustadt/Donau
Der Meister ist gekürt! Spannung herrscht hingegen noch in Sachen Aufstieges-Relegationsplatz: FC Dingolfing II oder SV-DJK Wittibreut, das ist die Frage! Sogar der TSV Vilsbiburg mischt noch mit, hat aber nur noch theoretische Chancen und braucht unbedingt einen Sieg im Topspiel in Dingolfing. Auch im Tabellenkeller herrscht noch Hochspannung.
25. Spieltag
Sa., 09.05.26 15:00 Uhr FC Dingolfing II - TSV Vilsbiburg
Sa., 09.05.26 16:00 Uhr TSV 1893 Gangkofen - TSV Pilsting
So., 10.05.26 14:00 Uhr SV-DJK Wittibreut - FC Bonbruck/Bodenk.
So., 10.05.26 14:00 Uhr TSV Ulbering - DJK-SV Geratskirchen
So., 10.05.26 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint - SV Hebertsfelden
So., 10.05.26 16:00 Uhr SG Johannesbr.-Binab. - FSV Landau/Isar
So., 10.05.26 17:00 Uhr DJK-TSV Dietfurt - SC Aufhausen