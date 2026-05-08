Übersicht Kreisligen: Wieder über 1.000 Fans beim Derby schlechthin? Das ist am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen geboten von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Die Fans des TSV Lindberg werden sich fürs Derby gegen Zwiesel sicher wieder etwas überlegt haben. – Foto: Helmut Weiderer

Vorletzter Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen! Was ist am kommenden Wochenende geboten? Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau

Alles fiebert auf den Showdown am letzten Spieltag zwischen Karpfham und Salzweg hin. Davor hat das Spitzenduo am vorletzten Spieltag noch seine Hausaufgaben zu erledigen. Salzweg steht zuhause gegen Egglham vor einem Pflichtsieg, allerdings sind die Gäste aus dem Rottal noch nicht ganz gerettet und werden ganz sicher nichts abschenken. Karpfham hat eine unangenehme Auswärtsaufgabe beim SV Perlesreut zu meistern.

25. Spieltag

Sa., 09.05.26 13:00 Uhr DJK Passau West - SV Hohenau

Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Salzweg - FC Egglham

Sa., 09.05.26 15:00 Uhr SV Perlesreut - TSV Karpfham

Sa., 09.05.26 15:00 Uhr FC Tittling - SpVgg Oberkreuzberg

Sa., 09.05.26 16:00 Uhr TSV Schönberg 1904 - SV Röhrnbach

Sa., 09.05.26 16:00 Uhr DJK Eberhardsberg - SV Schöfweg

So., 10.05.26 14:00 Uhr DJK-SV Dorfbach - SG Thyrnau / Kellberg Kreisliga Straubing

Das Kreisliga-Derby schlechthin in Niederbayern überstrahlt den vorletzten Spieltag in der Kreisliga Straubing. Das Wetter sollte mitspielen am morgigen Samstag. Werden`s wieder über 1.000 Zuschauer? >>>Hier geht`s zur ausführlichen Vorschau der Kreisliga Straubing! 25. Spieltag

Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSV Lindberg - SC 1919 Zwiesel

Sa., 09.05.26 15:00 Uhr FC Langdorf - 1. FC Viechtach

Sa., 09.05.26 16:00 Uhr SpVgg Osterhofen - DJK SB Straubing

Sa., 09.05.26 17:00 Uhr SV Winzer - TSV Regen

Sa., 09.05.26 17:00 Uhr SV Auerbach - TSV Oberschneiding

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Perkam - SV Haibach

So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVgg Stephansposching - SV Neuhausen/Offenberg Niederbayern West

Empfangen den TSV Neustadt/Donau zum Duell um den Auftiegs-Relegationsplatz in der Kreisliga Donau-Laaber: Die Kicker des TSV Ergoldsbach. – Foto: Alfred Brumbauer