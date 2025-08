Übersicht Kreisligen: Viechtach kassiert 5 (!) Hinausstellungen

Mächtig was los war am Wochenende wieder in den vier niederbayerischen Kreisligen. Wir haben wieder den Überblick für euch:

Kreisliga Passau Was tut sich an der Tabellenspitze? Das Beste kam zum Schluss: Einen denkwürdigen Schlagabtausch lieferten sich die DJK Passau West und der FC Egglham am frühen Sonntagabend auf dem Kunstrasenplatz der Westler. Für neutrale Zuschauer war es ein Fest, das Spiel hatte alles zu bieten! Die Westler legten vor, dann drehte der Aufsteiger aus Egglham die Partie und führte 20 Minuten vor dem Ende mit 4:3. Doch in der Schlussphase schwächte sich der wackere Neuling durch zwei Platzverweise selbst. Das Pendel schlug erneut in die Gegenrichtung aus und die Westler markierten in der Nachspielzeit (90.+2) den Siegtreffer - Ekstase auf Seiten der Hausherren! >>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Damit thronen die Westler nach zwei Siegen aus den ersten beiden Partien an der Spitze. Eine weiße Weste kann auch noch der TSV Karpfham vorweisen. Was tut sich im Tabellenkeller? Noch auf den ersten Zähler wartet die SG Thyrnau/Kellberg. Der Rückkehrer in die Kreisliga verlor auch sein zweites Match und ging beim 1:3 in Schönberg leer aus. Die Torjägerliste (Stand 04.08.) 1. Jakob Moosbauer (SV Hohenau) 4 Tore 3 Akteure haben 3 Tore erzielt: Matthias Url (SV Perlesreut), Severin Streibl (DJK Passau West), Simon Nickl (TSV Schönberg) >>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau! Kreisliga Straubing

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Die erste Partie stand für Topfavorit Osterhofen noch unter keinem guten Stern; die Partie in Lindberg musste abgebrochen werden (FuPa berichtete!). Im zweiten Anlauf war`s zum Glück nun wie erhofft weit weniger dramatisch. Die Herzogstädter demonstrierten mit dem klaren 4:0-Heimsieg gegen den SV Haibach, der zum Auftakt den 1. FC Viechtach mit 6:1 deklassiert hatte, dass mit ihnen wenig überraschend zu rechnen sein wird.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!



Was tut sich im Tabellenkeller?

Pleiten, Pech und Pannen - so kann man den Viechtacher Saisonstart kurz zusammenfassen. Nach der 1:6-Klatsche in Haibach sollte es gegen den Aufsteiger aus Oberschneiding zuhause auf der Regeninsel besser werden - von wegen! "Vejda" schlug sich in einer hektischen Partie selbst, kassierte zwei 10-Minuten-Zeitstrafen, eine gelb-rote und gleich zwei rote Karten. Mit insgesamt fünf Hinausstellungen ist einfach kein Blumentopf bzw. ein Fußballspiel zu gewinnen...

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!



Die Torjägerliste (Stand 04.08.)

1. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 3 Tore

4 Akteure haben 2 Tore erzielt:

Sebastian Marchl (TSV Lindberg), Alexander Kufner (SV Neuhausen/Offenberg), Samuel Peisert (SpVgg Stephansposching), Tobias Eiter (FC Langdorf)

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing!



Niederbayern West





Kreisliga Donau Laaber



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Derbysieg für die SG Offenstetten/Rohr! Vor 400 Zuschauern setzten sich die Gäste knapp mit 1:0 beim Stadtrivalen TSV Abensberg durch und dürfen sich neben dem Prestigeerfolg auch über die Maximalausbeute von sechs Zählern nach zwei Partien freuen. Ebenso noch keinen Zähler abgegeben hat die DJK-SV Adlkofen (2:1 in Ergolding) und der TSV Ergoldsbach (2:0 zuhause gegen Eintracht Landshut).