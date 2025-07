Übersicht Kreisligen: Spielabbruch in Lindberg überschattet Auftakt

Niederbayern Ost

Kreisliga Straubing



Der Aufreger

Überschattet wurde der erste Spieltag in der Kreisliga Straubing vom Spielabbruch in Lindberg, wo Topfavorit Osterhofen am Samstagnachmittag zu Gast war. Was war passiert? Der Torhüter und ein Abwehrspieler der Hausherren prallten zusammen und blieben verletzt liegen. "Das ist alles sehr unglücklich gelaufen. Es sah wirklich übel aus, denn beide bluteten stark. Unser Keeper trug eine Platzwunde im Gesicht davon und kugelte sich die Schulter aus. Er wurde mit dem Sanka ins Krankenhaus nach Zwiesel gebracht und mit zwölf Stichen genäht. Unser Abwehrspieler wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum nach Straubing geflogen. Dort wurde das fast abgetrennte Ohr mit 42 Stichen wieder angenäht", erzählt Lindbergs Sportlicher Leiter Christoph Fischer. Der Schock war natürlich groß, an Fußball war nicht mehr zu denken und so brach Schiedsrichter Stefan Dorfner die Partie beim Stand von 0:0 ab. Wann das Spiel nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Zumindest kann Fischer über den Gesundheitszustand der beiden verletzten Akteure Entwarnung geben: "Beide durften am Samstagabend bereits wieder nach Hause."