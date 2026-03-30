Übersicht Kreisligen: Spannung im Titelkampf nur noch in einer Staffel Was hat sich am vergangenen Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen getan? von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Kreisliga Isar-Rott: Leo Aigner mit der Entscheidung im Kellerduell zwischen Pilsting und Geratskirchen. – Foto: Werner Kroiß

Der 19. Spieltag stand am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen auf dem Programm. Was hat sich alles getan? Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau Was tut sich an der Tabellenspitze?

Weiter Kopf an Kopf: Sowohl dem FC Salzweg (48 Punkte) als auch dem TSV Karpfham (46) wurde allerdings nichts geschenkt. Der Primus musste gegen Tittling einige Rückschläge überwinden (verschossener Elfmeter, Rückstand), zog die Partie aber dann mit zwei späten Treffern doch noch auf seine Seite.

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Gibt`s doch nicht! Senad Sallaku (re.) nach seinem verschossenen Elfmeter gegen Tittling. Der Primus musste eine knifflige Aufgabe lösen. – Foto: Robert Geisler

Aber auch die "Karpfen" nahmen ihre drei Zähler beim Letzten in Oberkreuzberg nicht im Vorbeigehen mit, feierte am Ende aber einen verdienten 2:0-Auswärtssieg. Die Kreisliga Passau ist damit die einzige verbliebene Staffel in Niederbayern, wo noch Spannung im Titelrennen herrscht.



Was tut sich im Tabellenkeller?

Die SG Thyrnau/Kellberg feiert in Egglham den zweiten Sieg im zweiten Spiel nach der Winterpause und hievt sich damit ans rettende Ufer. Für die Egglhammer ist es jahresübergreifend bereits die vierte Pleite in Folge. Der Aufsteiger aus dem Landkreis Rottal-Inn ist damit nach tollem Start wieder im Abstiegskampf angekommen. Ein gebrauchter Spieltag war`s auch für Schönberg, Hohenau und Röhrnbach - die Landkreis FRG-Teams kassierten allesamt Niederlagen. Die meistbesuchte Partie

SV Schöfweg - TSV Schönberg 1:0 - Zuschauer: 300 Die Torjägerliste (Stand 30.03.)

1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 17 Tore

2. Julian Willeuthner (FC Egglham) 15 Tore

3. Nico Drofa (DJK-SV Dorfbach) 14 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau! Kreisliga Straubing Was tut sich an der Tabellenspitze?

Trotz eines Platzverweis - Benjamin Bär sah Rot kurz nach der Pause - ließ die SpVgg Osterhofen zuhause gegen Langdorf nichts anbrennen und fuhr einen verdienten 3:0-Heimsieg ein. Heißt unterm Strich nun zwölf Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze für die Herzogstädter!

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Hatten wir vorm Start in die Frühjahrsrunde noch geschrieben, die SpVgg habe durch die völlig überraschenden Punktverluste kurz vor der Winterpause die Meisterschafts-Tür noch einen Spalt breit offen gelassen, so haben die Schützlinge von Marco Dellnitz und Axel Dichtl selbige in Windeseile nun zugeknallt.



Das Titelrennen ist entschieden, umso spannender ist allerdings der Kampf um Platz zwei. Big Points sicherte sich der TSV Regen, der im direkten Duell beim Tabellenzweiten Neuhausen mit 1:0 die Oberhand behielt und sich damit auf den Aufstiegs-Relegationsplatz katapultierte. Ein dickes Ausrufezeichen setzte auch der SC Zwiesel, der den Landkreis-Rivalen aus Viechtach zuhause mit 7:1 überfuhr. Mann des Tages beim SC: Neuzugang Lukáš Nečas, der sich dem Zwiesler Heimpublikum gleich mal mit einem Viererpack vorstellte - kann man so machen!

Nicht reingeschaut hat dieser Freistoß der DJK SB Straubing. Die Gäste aus Oberschneiding (weiße Trikots) setzten sich mit 3:0 durch. – Foto: Tom Arnold





Was tut sich im Tabellenkeller?

Wenig Bewegung war am vergangenen Wochenende im Kampf um den Klassenerhalt. Die SpVgg Stephansposching trennte sich zuhause 0:0 vom SV Auerbach - in der Situation, in der sich die Poschinger befinden, heißt das: Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.

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Der Rest der Abstiegskandidaten kassierte durch die Bank Niederlagen: Straubing, Viechtach, Perkam, Winzer - keiner konnte wertvolle Punkte holen. Was tut sich im Tabellenkeller?Wenig Bewegung war am vergangenen Wochenende im Kampf um den Klassenerhalt. Die SpVgg Stephansposching trennte sich zuhause 0:0 vom SV Auerbach - in der Situation, in der sich die Poschinger befinden, heißt das: Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel.Der Rest der Abstiegskandidaten kassierte durch die Bank Niederlagen: Straubing, Viechtach, Perkam, Winzer - keiner konnte wertvolle Punkte holen. Die meistbesuchte Partie

TSV Lindberg - SV Perkam 2:0 - Zuschauer: 250 Die Torjägerliste (Stand 30.03.)

1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 16 Tore

2. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 15 Tore

3. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 13 Tore

3. Tim Kammerl (SV Neuhausen) 13 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing! Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber Was tut sich an der Tabellenspitze?

Die DJK-SV Adlkofen hat ihre Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten in Ihrlerstein erfüllt und hat nun stolze 16 (!) Punkte Vorsprung an der Spitze. Heißt im Umkehrschluss: Patzt der erste "Verfolger" aus Neustadt auch am kommenden Spieltag, kann Adlkofen mit einem weiteren Heimsieg gegen Ettenkofen bereits am Ostersamstag die Meisterschaft und den Aufstieg feiern!

Nicht erwischt: Der TSV Ergoldsbach musste im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz einen Rückschlag hinnehmen und verlor zuhause mit 3:4 gegen Leibersdorf. – Foto: Alfred Brumbauer





Stillstand herrschte an diesem Spieltag hingegen im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz: Neustadt (1:1 vs. Hohenthann), Mallersdorf (2:2 vs. Abensberg) und Ergoldsbach (3:4 vs. Leibersdorf) patzten durch die Bank. Der große Sieger hieß deshalb SG Sandharlanden/Gögging. Der Aufsteiger setzte sich bei Eintracht Landshut 3:2 durch und mischt nun plötzlich auch mit im Rennen um Platz zwei.



Was tut sich im Tabellenkeller?

Wenig überraschend ging die SG Ihrlerstein/Essing zuhause gegen das Überteam aus Adlkofen leer aus. Die "Brandler" werden nach nur einem Jahr wieder den Gang in die Kreisklasse antreten müssen. Der SV Ettenkofen darf hingegen einmal kräftig durchpusten. Daheim in der "Gruam" gelang mit dem 3:0-Erfolg gegen den FC Ergolding II der Befreiungsschlag. Auf einem Relegationsplatz sieht die Welt für Ettenkofen nun schon wieder ein klein wenig freundlicher aus in einer ansonsten missratenen Spielzeit. Stillstand herrschte an diesem Spieltag hingegen im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz: Neustadt (1:1 vs. Hohenthann), Mallersdorf (2:2 vs. Abensberg) und Ergoldsbach (3:4 vs. Leibersdorf) patzten durch die Bank. Der große Sieger hieß deshalb SG Sandharlanden/Gögging. Der Aufsteiger setzte sich bei Eintracht Landshut 3:2 durch und mischt nun plötzlich auch mit im Rennen um Platz zwei.Was tut sich im Tabellenkeller?Wenig überraschend ging die SG Ihrlerstein/Essing zuhause gegen das Überteam aus Adlkofen leer aus. Die "Brandler" werden nach nur einem Jahr wieder den Gang in die Kreisklasse antreten müssen. Der SV Ettenkofen darf hingegen einmal kräftig durchpusten. Daheim in der "Gruam" gelang mit dem 3:0-Erfolg gegen den FC Ergolding II der Befreiungsschlag. Auf einem Relegationsplatz sieht die Welt für Ettenkofen nun schon wieder ein klein wenig freundlicher aus in einer ansonsten missratenen Spielzeit. Die meistbesuchte Partie

SG Offenstetten/Rohr - DJK SV Ast 1:0 - Zuschauer: 200 Die Torjägerliste (Stand 30.03.)

1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 17 Tore

2. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 15 Tore

3. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 14 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber! Kreisliga Isar-Rott Was tut sich an der Tabellenspitze?

Spektakel lieferte der FSV Landau ab - und ließ sich beim FC BoBo auch nicht von einem frühen 0:2-Rückstand aus der Ruhe bringen. Nach äußerst unterhaltsamen 90 Minuten entschied der Tabellenführer die Partie mit 5:3 für sich und baute seinen Vorsprung an der Spitze auf satte neun Zähler aus!

Keinen Sieger gab`s im Topduell der Kreisliga Isar-Rott zwischen dem FC Dingolfing II und der SG Johannesbrunn-Binabiburg. – Foto: Alfred Brumbauer