Übersicht Kreisligen: Remis im Gipfeltreffen, Osterhofen zieht davon
Was hat sich am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen getan?
Was hat sich am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen getan? Hier gibt`s wieder die Übersicht:
Tolle Kulisse: Im Spitzenspiel der Kreisliga Passau trennten sich Salzweg (in rot) und Karpfham mit 1:1. – Foto: Robert Geisler Was tut sich an der Tabellenspitze?
Keinen Sieger gab`s im Spitzenspiel zwischen dem FC Salzweg und dem TSV Karpfham. Vor 320 Zuschauern gingen die Hausherren durch Torjäger Jonas Mautner mit 1:0 in Führung, doch nur 180 Sekunden später glich Tobias Dandl, spielender Co-Trainer der "Karpfen" zum 1:1 aus. Salzweg war optisch überlegen, konnte sich aber nicht mehr entscheidend in Szene setzen. So blieb`s beim Remis - und damit heißt der Halbzeitmeister TSV Karpfham! >>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!
Wo geht`s nach oben? Schönberg (in rot-weiß) und Hohenau trennten sich im Kellderduell der Kreisliga Passau mit 1:1. – Foto: Bernhard Enzesberger Was tut sich im Tabellenkeller?
Die SG Thyrnau/Kellberg boxt sich mit dem zweiten Sieg in Folge allmählich unten raus, muss aber auf der Trainerposition eine Änderung vornehmen - >>>Hier geht`s zum ausführlichen Bericht!
Ein 1:1 holte der SV Hohenau nach dem Trainerwechsel - Christian Pauli
hat sein Amt nach viereinhalb Jahren aufgrund der Talfahrt niedergelegt - im Kellerduell beim TSV Schönberg. Ein Remis, das keinem wirklich weiterhilft!
Die Torjägerliste (Stand 13.10.)
1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 14 Tore
2. Jonas Willeuthner (FC Egglham) 13 Tore
2. Lukáš Nečas (SpVgg Oberkreuzberg) 13 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau!
Kreisliga Straubing
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Durch einen hart erkämpften 2:0-Heimsieg im Topspiel gegen den SC Zwiesel und der Niederlage des SV Neuhausen in Winzer feierte die SpVgg Osterhofen ein perfektes Wochenende. Die Herzogstädter haben an der Tabellenspitze zum Hinrundenende nun bereits acht Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz. Die Saison nimmt damit den von den meisten erwarteten Verlauf...
Im Duell mit Viechtach gaben die Perkamer (in gelb-schwarz) klar die Richtung vor. – Foto: Maximilian Stahl Was tut sich im Tabellenkeller?
Die DJK SB Straubing und der SV Perkam haben dicke Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt gesetzt! Die Straubinger holten einen 5:0-Auswärtssieg beim indisponierten Aufsteiger in Stephansposching. Die Perkamer zeigten sich nach den zwei Klatschen gegen Langdorf (1:8) und Haibach (1:6) bestens erholt und schossen den 1. FC Viechtach mit 5:0 vom Platz.
Die Torjägerliste (Stand 13.10.)
1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 12 Tore
2. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 11 Tore
2. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 11 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing!
Niederbayern West
Richtigstellung: Am vergangenen Freitag haben wir in der Ausgabe "Ausblick Kreisligen" im Kreis West fälschlicherweise behauptet, der 13. Spieltag stünde an. Korrekt wäre gewesen: Der 12. Spieltag. Dafür bitten wir um Entschuldigung.
Kreisliga Donau-Laaber
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Die Gunst der Stunde genutzt haben die DJK-SV Adlkofen (2:0 gegen Leibersdorf) und der TSV Neustadt/Donau (3:0 gegen den TSV Ergoldsbach; >>>hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!) und konnten sich an der Tabellenspitze absetzten. Die Delle bei der SG Mallersdorf weitet sich zum veritablen Durchhänger aus. Die Sportgemeinschaft kassierte beim FC Ergolding II die dritte Niederlage in Folge und muss zur Spitze abreißen lassen.
Gesprächsbedarf: Die SG Mallersdorf musste die dritte Pleite in Folge einstecken. – Foto: Norbert Herrmann Was tut sich im Tabellenkeller?
Durch die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen ist die SG Ihrlerstein/Essing auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Die "Brandler" kassierten eine 2:3-Pleite gegen den TSV Abensberg. Im Kellerduell Hohenthann vs. Ast gab es keinen Sieger. Ein bisschen besser dürften die Hausherren mit dem 1:1 leben können, wahrten sie doch das Fünf-Punkte-Polster auf Ast.
Die Torjägerliste (Stand 13.10.)
1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 13 Tore
2. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 11 Tore
2. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 11 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber!
Kreisliga Isar-Rott
Der FSV Landau (in rot) hat das Topspiel der Kreisliga Isar-Rott knapp für sich entschieden. – Foto: Paul Hofer Was tut sich an der Tabellenspitze?
Der FSV Landau hat das Topspiel gegen die SG Johannesbrunn-Binabiburg vor 250 Zuschauern mit 1:0 für sich entschieden und einen Rivalen damit um sechs Punkte distanziert. >>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!
Am FSV dran bleibt der SV-DJK Wittibreut. Das Überraschungsteam der Saison setzte sich beim FC Bonbruck-Bodenkirchen mit 3:1 durch. Was tut sich im Tabellenkeller?
Vitus Nagorny feierte seinen Einstand in Pilsting. Der Ex-Profi legte mit einem 1:1 gegen den TSV Gangkofen los. Im Kellerduell in Geratskirchen konnte sich der TSV Ulbering wieder mal auf Goalgetter Andreas Surner verlassen, der zweimal vom Punkt traf und seine Farben zu einem 4:2-Auswärtssieg führte.
Die Torjägerliste (Stand 13.10.)
1. Darius Jalinous (SV-DJK Wittibreut) 10 Tore
2. Andreas Surner (TSV Ulbering) 9 Tore
2. Stefan Galler (FC BoBo) 9 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Isar-Rott!