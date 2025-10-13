Übersicht Kreisligen: Remis im Gipfeltreffen, Osterhofen zieht davon

Die SpVgg Osterhofen um Doppelpacker Edrisa Lubega (Mitte) ist der Konkurrenz in der Kreisliga Straubing enteilt. – Foto: Mike Sigl

Was hat sich am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen getan? Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau

Tolle Kulisse: Im Spitzenspiel der Kreisliga Passau trennten sich Salzweg (in rot) und Karpfham mit 1:1. – Foto: Robert Geisler





Was tut sich an der Tabellenspitze?

Keinen Sieger gab`s im Spitzenspiel zwischen dem FC Salzweg und dem TSV Karpfham. Vor 320 Zuschauern gingen die Hausherren durch Torjäger Jonas Mautner mit 1:0 in Führung, doch nur 180 Sekunden später glich Tobias Dandl, spielender Co-Trainer der "Karpfen" zum 1:1 aus. Salzweg war optisch überlegen, konnte sich aber nicht mehr entscheidend in Szene setzen. So blieb`s beim Remis - und damit heißt der Halbzeitmeister TSV Karpfham!

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie! Was tut sich an der Tabellenspitze?Keinen Sieger gab`s im Spitzenspiel zwischen dem FC Salzweg und dem TSV Karpfham. Vor 320 Zuschauern gingen die Hausherren durch Torjäger Jonas Mautner mit 1:0 in Führung, doch nur 180 Sekunden später glich Tobias Dandl, spielender Co-Trainer der "Karpfen" zum 1:1 aus. Salzweg war optisch überlegen, konnte sich aber nicht mehr entscheidend in Szene setzen. So blieb`s beim Remis - und damit heißt der Halbzeitmeister TSV Karpfham!

Wo geht`s nach oben? Schönberg (in rot-weiß) und Hohenau trennten sich im Kellderduell der Kreisliga Passau mit 1:1. – Foto: Bernhard Enzesberger





Was tut sich im Tabellenkeller?

Die SG Thyrnau/Kellberg boxt sich mit dem zweiten Sieg in Folge allmählich unten raus, muss aber auf der Trainerposition eine Änderung vornehmen -



Ein 1:1 holte der SV Hohenau nach dem Trainerwechsel - Was tut sich im Tabellenkeller?Die SG Thyrnau/Kellberg boxt sich mit dem zweiten Sieg in Folge allmählich unten raus, muss aber auf der Trainerposition eine Änderung vornehmen - >>>Hier geht`s zum ausführlichen Bericht! Ein 1:1 holte der SV Hohenau nach dem Trainerwechsel - Christian Pauli hat sein Amt nach viereinhalb Jahren aufgrund der Talfahrt niedergelegt - im Kellerduell beim TSV Schönberg. Ein Remis, das keinem wirklich weiterhilft!

Die Torjägerliste (Stand 13.10.)

1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 14 Tore

2. Jonas Willeuthner (FC Egglham) 13 Tore

2. Lukáš Nečas (SpVgg Oberkreuzberg) 13 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau! Kreisliga Straubing



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Durch einen hart erkämpften 2:0-Heimsieg im Topspiel gegen den SC Zwiesel und der Niederlage des SV Neuhausen in Winzer feierte die SpVgg Osterhofen ein perfektes Wochenende. Die Herzogstädter haben an der Tabellenspitze zum Hinrundenende nun bereits acht Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz. Die Saison nimmt damit den von den meisten erwarteten Verlauf...

Im Duell mit Viechtach gaben die Perkamer (in gelb-schwarz) klar die Richtung vor. – Foto: Maximilian Stahl





Was tut sich im Tabellenkeller?

Die DJK SB Straubing und der SV Perkam haben dicke Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt gesetzt! Die Straubinger holten einen 5:0-Auswärtssieg beim indisponierten Aufsteiger in Stephansposching. Die Perkamer zeigten sich nach den zwei Klatschen gegen Langdorf (1:8) und Haibach (1:6) bestens erholt und schossen den 1. FC Viechtach mit 5:0 vom Platz. Was tut sich im Tabellenkeller?Die DJK SB Straubing und der SV Perkam haben dicke Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt gesetzt! Die Straubinger holten einen 5:0-Auswärtssieg beim indisponierten Aufsteiger in Stephansposching. Die Perkamer zeigten sich nach den zwei Klatschen gegen Langdorf (1:8) und Haibach (1:6) bestens erholt und schossen den 1. FC Viechtach mit 5:0 vom Platz. Die Torjägerliste (Stand 13.10.)

1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 12 Tore

2. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 11 Tore

2. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 11 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing! Niederbayern West Richtigstellung: Am vergangenen Freitag haben wir in der Ausgabe "Ausblick Kreisligen" im Kreis West fälschlicherweise behauptet, der 13. Spieltag stünde an. Korrekt wäre gewesen: Der 12. Spieltag. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Kreisliga Donau-Laaber



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Die Gunst der Stunde genutzt haben die DJK-SV Adlkofen (2:0 gegen Leibersdorf) und der TSV Neustadt/Donau (3:0 gegen den TSV Ergoldsbach; >>>hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!) und konnten sich an der Tabellenspitze absetzten. Die Delle bei der SG Mallersdorf weitet sich zum veritablen Durchhänger aus. Die Sportgemeinschaft kassierte beim FC Ergolding II die dritte Niederlage in Folge und muss zur Spitze abreißen lassen.

Gesprächsbedarf: Die SG Mallersdorf musste die dritte Pleite in Folge einstecken. – Foto: Norbert Herrmann





Was tut sich im Tabellenkeller?

Durch die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen ist die SG Ihrlerstein/Essing auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Die "Brandler" kassierten eine 2:3-Pleite gegen den TSV Abensberg. Im Kellerduell Hohenthann vs. Ast gab es keinen Sieger. Ein bisschen besser dürften die Hausherren mit dem 1:1 leben können, wahrten sie doch das Fünf-Punkte-Polster auf Ast. Was tut sich im Tabellenkeller?Durch die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen ist die SG Ihrlerstein/Essing auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Die "Brandler" kassierten eine 2:3-Pleite gegen den TSV Abensberg. Im Kellerduell Hohenthann vs. Ast gab es keinen Sieger. Ein bisschen besser dürften die Hausherren mit dem 1:1 leben können, wahrten sie doch das Fünf-Punkte-Polster auf Ast. Die Torjägerliste (Stand 13.10.)

1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 13 Tore

2. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 11 Tore

2. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 11 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber! Kreisliga Isar-Rott

Der FSV Landau (in rot) hat das Topspiel der Kreisliga Isar-Rott knapp für sich entschieden. – Foto: Paul Hofer