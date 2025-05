Übersicht Kreisligen: Plattling & Geisenhausen feiern Titel!

Am vorletzten Spieltag sind die nächsten Entscheidungen in den vier niederbayerischen Kreisligen gefallen. Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Das Titelrennen SV Hofkirchen, the stage ist yours! Der Aufsteiger hat seine Auswärtsaufgabe in Perlesreut mit 3:1 erfolgreich erledigt und kann nun am letzten Spieltag zuhause den Titel und den Durchmarsch in die Bezirksliga feiern! >>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Ebenfalls nicht lumpen ließ sich der SV Schalding II und besiegte den TSV Karpfham mit 2:0. Die Grün-Weißen müssen nun auf einen Ausrutscher des SV Hofkirchen am letzten Spieltag hoffen.



Der Abstiegskampf

Jetzt ist es amtlich: Mit dem FC Vilshofen muss ein Aushängeschild des niederbayerischen Fußballs vergangener Tage nach der 3:5-Pleite in Hohenau den Gang in die Kreisklasse antreten und steigt damit ebenso ab wie die DJK Straßkirchen.



Die Torjägerliste (Stand 12.05.)

1. Sebastian Sommer (SV Schalding II) 27 Tore

2. Adrián Grebáč (ehemals SV Hofkirchen) 22 Tore

3. Jonas Mautner (FC Salzweg) 19 Tore

Kreisliga Straubing



Das Titelrennen

Gratulation an die SpVgg Plattling! Weil der SV Bischofsmais in Perkam überraschend mit 2:4 baden ging, war alles bereitet für die Isarstädter. Doch die Plattlinger standen auf Drama: Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit schoss Andreas Brandl in Neuhausen das 2:1 und die SpVgg damit zum Titel. Nach drei Jahren in der Kreisliga kehrt der einstige Bayernligist in die Bezirksliga zurück.

Der Abstiegskampf

Die 1:4-Heimniederlage gegen die DJK SB Straubing hat`s besiegelt: Der SV Schwarzach steht als Absteiger fest und muss nach drei Jahren im Kreisoberhaus zurück in die Kreisklasse.



Die Torjägerliste (Stand 12.05.)

1. Matej Stefl (SV Bischofsmais) 21 Tore

2. Nico Brem (1. FC Viechtach) 18 Tore

3. Jan Karabas (SpVgg Plattling) 15 Tore

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber



Das Titelrennen

Seit vergangener Woche schon steht der SV Sallach als Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga fest. Am letzten Spieltag treffen die SG Mallersdorf/Grafentraubach und der FC Leibersdorf im Direktduell aufeinander und machen den Relegationsteilnehmer unter sich aus. Leibersdorf reicht nach dem jüngsten 2:1-Sieg bereits ein Remis in Mallersdorf.



Der Abstiegskampf

Der SV Niederleierndorf und die SG WiBiKi stehen als Absteiger fest. Wer kann sich noch direkt retten? Der SV Mengkofen, der FC Hohenthann und der TSV Neustadt/Donau haben noch die Möglichkeit dazu.



Die Torjägerliste (Stand 12.05.)

1. Daniel Dollmann (SV Ettenkofen) 20 Tore

2. Fabian Prebeck-Sanchez (SG Mallersdorf/Grafentraubach) 18 Tore

3. Nicolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 16 Tore

Kreisliga Isar-Rott