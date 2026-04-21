Übersicht Kreisligen: Osterhofen-Traum von der perfekten Saison platzt

Was war am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen los? Wir haben für euch wieder die Übersicht:
Kreisliga Passau
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Das Spitzenduo musste zittern! Wie erwartet wurde die Duelle gegen Röhrnbach bzw. Hohenau zur zähen Angelegenheit und zur Geduldsprobe. Aber sowohl Karpfham als auch Salzweg fuhren am Ende einen 1:0-Sieg ein. Beide Teams stehen damit bei 55 Punkten.
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Was tut sich im Tabellenkeller?
Niederlagen hagelte es für die Kellerkinder. Nach der 0:4-Heimpleite gegen Perlesreut kann Schlusslicht Oberkreuzberg für die Kreisklasse planen. Der Sieger des Spieltags heißt DJK Eberhardsberg. Die Borussen setzten sich in Egglham knapp mit 1:0 durch und dürften damit nach einer schwierigen Spielzeit den Klassenerhalt sicher haben.
Die meistbesuchte Partie
TSV Karpfham - SV Röhrnbach 1:0 - Zuschauer: 200
Die Torjägerliste (Stand 20.04.)
1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 18 Tore
2. Julian Willeuthner (FC Egglham) 17 Tore
3. Jakob Moosbauer (SV Hohenau) 14 Tore
3. Nico Drofa (DJK-SV Dorfbach) 14 Tore
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Was tut sich an der Tabellenspitze?
Als Meister stand die SpVgg Osterhofen schon seit dem vergangenen Wochenende fest. Das verbliebene große Ziel lautete: Eine perfekte Saison ohne Niederlage zu absolvieren! Doch der Traum ist in Oberschneiding geplatzt. Der furiose Aufsteiger, der nun im Kampf um Platz zwei alle Trümpfe in der Hand hält, fügte dem Champion im 22. Anlauf die erste Pleite zu. Und wäre das aus TSV-Sicht nicht schon toll genug gewesen, spielte auch die Konkurrenz durch die Bank für die "Schneidinger": Neuhausen und Zwiesel nahmen sich im Verfolgerduell gegenseitig die Punkte (3:3), der TSV Regen verlor zuhause das Nachbarschaftsduell gegen den TSV Lindberg vor 550 Zuschauern mit 0:3.
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Was tut sich im Tabellenkeller?
Ein spektakuläres Kelleduell lieferten sich der 1. FC Viechtach und die SpVgg Stephansposching vor 250 Zuschauern auf der Regeninsel. Kurz vor Schluss gelang den Hausherren der umjubelte Treffer zum 3:2 (87.), doch die "Poschinger" bewiesen wieder einmal Moral und kamen in der Nachspielzeit noch zum 3:3-Ausgleich.
Die meistbesuchte Partie
TSV Regen - TSV Lindberg 0:3 - Zuschauer: 550
Die Torjägerliste (Stand 20.04.)
1. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 18 Tore
2. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 17 Tore
3. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 13 Tore
3. Tim Kammerl (SV Neuhausen) 13 Tore
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Was tut sich an der Tabellenspitze?
Meister Adlkofen lieferte sich einen munteren Schlagabtausch mit Abensberg (4:3). Durch die Niederlage des TSV Neustadt/Donau (0:1 gegen Ettenkofen) und den gleichzeitigen Sieg des TSV Ergoldsbach (1:0 beim FC Ergolding II) hat sich das Rennen um Platz zwei wieder zugespitzt. Beide Kontrahenten trennt nur noch ein Zähler.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Nun ist es fix: Durch die 0:5-Klatsche bei der SG Offenstetten/Rohr steht mit der SG Ihrlerstein/Essing der erste Absteiger fest. Die "Brandler" haben vier Spieltage vor Schluss 14 Punkte Rückstand auf die Relegationsplätze.
Die meistbesuchte Partie
SG Offenstetten/Rohr - SG Ihrlerstein/Essing 5:0 - Zuschauer: 200
Die Torjägerliste (Stand 20.04.)
1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten) 19 Tore
2. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 18 Tore
3. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 14 Tore
3. Philipp Sigl (FC Ergolding II) 14 Tore
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Was tut sich an der Tabellenspitze?
Vorentscheidung vertagt! Im Topspiel ist der FSV Landau zuhause gegen Wittibreut nicht über ein 1:1 hinausgekommen - und damit musste der Primus zufrieden sein, denn den Ausgleich für die Landauer erzielte Timo Seer erst in der Nachspielzeit!
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Richtig einen vom Stapel gelassen hat der FC Dingolfing II. Die spielfreudige Landesliga-Reserve zerlegte Geratskirchen nach allen Regeln der Kunst und siegte auswärts mit 9:0! Mann des Tages war Vierfachtorschütze Manuel Schneil.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Das Debakel gegen Dingolfing dürfte den Geratskirchner Abstieg in die Kreisklasse besiegelt haben. Auch der TSV Pilsting musste nach zuletzt drei Siegen in Folge mal wieder einen Rückschlag hinnehmen und verlor in Vilsbiburg mit 1:2.
Die meistbesuchte Partie
FC Velden-Eberspoint - DJK-TSV Dietfurt 2:2 - Zuschauer: 195
Die Torjägerliste (Stand 20.04.)
1. Darius Jalinous (SV-DJK Wittibreut) 17 Tore
3 Akteure haben 12 Tore erzielt
Andreas Surner (TSV Ulbering), Manuel Schneil (FC Dingolfing II), Stefan Galler (FC BoBo)
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