Übersicht Kreisligen: Osterhofen-Traum von der perfekten Saison platzt Was war am vergangenen Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen los? von Mathias Willmerdinger · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Kreisliga Straubing: Dem TSV Oberscheiding ist ein Kunststück geglückt: Die "Schneidinger" brachten der SpVgg Osterhofen die allererste Saisonniederlage bei. – Foto: Charly Becherer

Was war am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen los? Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau Was tut sich an der Tabellenspitze?

Das Spitzenduo musste zittern! Wie erwartet wurde die Duelle gegen Röhrnbach bzw. Hohenau zur zähen Angelegenheit und zur Geduldsprobe. Aber sowohl Karpfham als auch Salzweg fuhren am Ende einen 1:0-Sieg ein. Beide Teams stehen damit bei 55 Punkten.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie Karpfham - Röhrnbach!

Ein hartes Stück Arbeit hatte der TSV Karpfham zu vollrichten, ehe der 1:0-Sieg gegen Röhrnbach unter Dach und Fach war. – Foto: Danny Jodts | www.sp4ort.de

Was tut sich im Tabellenkeller?

Niederlagen hagelte es für die Kellerkinder. Nach der 0:4-Heimpleite gegen Perlesreut kann Schlusslicht Oberkreuzberg für die Kreisklasse planen. Der Sieger des Spieltags heißt DJK Eberhardsberg. Die Borussen setzten sich in Egglham knapp mit 1:0 durch und dürften damit nach einer schwierigen Spielzeit den Klassenerhalt sicher haben.

Die meistbesuchte Partie

TSV Karpfham - SV Röhrnbach 1:0 - Zuschauer: 200 Die Torjägerliste (Stand 20.04.)

1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 18 Tore

2. Julian Willeuthner (FC Egglham) 17 Tore

3. Jakob Moosbauer (SV Hohenau) 14 Tore

3. Nico Drofa (DJK-SV Dorfbach) 14 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau! Kreisliga Straubing Was tut sich an der Tabellenspitze?

Als Meister stand die SpVgg Osterhofen schon seit dem vergangenen Wochenende fest. Das verbliebene große Ziel lautete: Eine perfekte Saison ohne Niederlage zu absolvieren! Doch der Traum ist in Oberschneiding geplatzt. Der furiose Aufsteiger, der nun im Kampf um Platz zwei alle Trümpfe in der Hand hält, fügte dem Champion im 22. Anlauf die erste Pleite zu. Und wäre das aus TSV-Sicht nicht schon toll genug gewesen, spielte auch die Konkurrenz durch die Bank für die "Schneidinger": Neuhausen und Zwiesel nahmen sich im Verfolgerduell gegenseitig die Punkte (3:3), der TSV Regen verlor zuhause das Nachbarschaftsduell gegen den TSV Lindberg vor 550 Zuschauern mit 0:3.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie Regen vs. Lindberg!

Tolle Kulisse in Regen: 550 Zuschauer sahen einen 3:0-Erfolg des TSV Lindberg. – Foto: Harry Rindler

Wittibreut hatte den Tabellenführer aus Landau am Rande einer Niederlage. – Foto: Charly Becherer