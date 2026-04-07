Übersicht Kreisligen: Osterhofen mit Gala - Pilsting lässt aufhorchen Was hat sich am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen getan? von Thomas Seidl · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Osterhofen steht kurz vor dem Titelgewinn in der Kreisliga Straubing – Foto: Harry Rindler

Der 20. Spieltag stand am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen auf dem Programm. Was hat sich alles getan? Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der FC Salzweg musste im Derby bei der DJK Passau West Federn lassen und sich mit einem 1:1-Remis zufrieden geben.

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Der TSV Karpfham nutzte den (kleinen) Salzweger Patzer und übernahm mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg bei der SG Thyrnau/Kellberg die Tabellenführung.







Der FC Tittling (in weiß) ging gegen den DJK-SV Dorfbach nicht nur in dieser Szene zu Boden – Foto: Karl-Heinz Hönl





Was tut sich im Tabellenkeller?

Schlusslicht SpVgg Oberkreuzberg hatte an Ostern einen Doppelspieltag. In beiden Heimspielen ging die Beyer-Elf leer aus, so dass der Abstieg besiegelt scheint. "Big Points" holte der SV Hohenau, der nach dem 3:2-Sieg gegen den SV Schöfweg den Sprung ans rettende Ufer schaffte. Immer prekärer wird hingegen die Lage für den FC Tittling, der gegen die DJK-SV Dorfbach eine bittere 0:1-Heimniederlage kassierte. Damit sind die Dreiburgenländer nach der Winterpause immer noch punktlos und auf einen Abstiegsrelegationsplatz abgerutscht.



Die Torjägerliste (Stand 07.04.)

1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 17 Tore

1. Julian Willeuthner (FC Egglham) 17 Tore

3. Nico Drofa (DJK-SV Dorfbach) 14 Tore

3. Jakob Moosbauer (SV Hohenau) 14 Tore

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Kreisliga Straubing Was tut sich an der Tabellenspitze?

Die SpVgg Osterhofen hat ihre Ausnahmestellung eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Jungs von Marco Dellnitz und Axel Dichtl verbuchten beim SV Perkam einen 8:0-Kantersieg und haben somit weiter einen komfortablen Vorsprung von 13(!) Zählern auf den Rangzweiten SV Neuhausen/Offenberg.



Die Meindl-Jungs verzeichneten gegen den SV Haibach ihr erstes Erfolgserlebnis im Kalenderjahr 2026, behielten knapp mit 2:1 die Oberhand und zogen damit wieder am TSV Regen vorbei, der sich im heimischen Bayerwald-Stadion mit einem enttäuschenden 1:1-Remis gegen die abstiegsbedrohte DJK-SB Straubing begnügen musste. Voll im Rennen um die Vizemeisterschaft ist der TSV Oberschneiding, der sowohl im Nachholmatch gegen Haibach sowie auch im Verfolgerduell gegen den SC Zwiesel als Sieger vom Platz gehen konnte. Die Glasstädter kassierten nach der Gala gegen Viechtach eine weitere Auswärtspleite und sind einfach nicht konstant genug, um eine Rückkehr in die Bezirksliga realisieren zu können.





Der FC Tittling (in weiß) ging gegen den DJK-SV Dorfbach nicht nur in dieser Szene zu Boden – Foto: Karl-Heinz Hönl





Was tut sich im Tabellenkeller?

Ein kräftiges Lebenszeichen sendete die SpVgg Stephansposching, die mit einem klaren 4:0 beim FC Langdorf ihren zweiten Saisonsieg - kurioserweise erneut gegen den Mitaufsteiger -feiern konnte. Der Klassenerhalt ist zwar immer noch in weitere Ferne, dennoch lebt die Hoffnung bei der Windisch-Truppe wieder.



Voll im Abstiegskampf steckt nun auch der SV Auerbach, der vor 420 Zuschauern das Derby gegen den SV Winzer komplett in den Sand setzte und mit 0:4 den Kürzeren zog.

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Der 1. FC Viechtach zeigte nach dem Debakel in Zwiesel eine tolle Reaktion und schickte den TSV Lindberg mit einer 5:1-Abfuhr nach Hause.





Was tut sich im Tabellenkeller?Ein kräftiges Lebenszeichen sendete die SpVgg Stephansposching, die mit einem klaren 4:0 beim FC Langdorf ihren zweiten Saisonsieg - kurioserweise erneut gegen den Mitaufsteiger -feiern konnte. Der Klassenerhalt ist zwar immer noch in weitere Ferne, dennoch lebt die Hoffnung bei der Windisch-Truppe wieder.Voll im Abstiegskampf steckt nun auch der SV Auerbach, der vor 420 Zuschauern das Derby gegen den SV Winzer komplett in den Sand setzte und mit 0:4 den Kürzeren zog.Der 1. FC Viechtach zeigte nach dem Debakel in Zwiesel eine tolle Reaktion und schickte den TSV Lindberg mit einer 5:1-Abfuhr nach Hause. Die Torjägerliste (Stand 07.04.)

1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 17 Tore

1. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 17 Tore

3. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 13 Tore

3. Tim Kammerl (SV Neuhausen) 13 Tore

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Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber Was tut sich an der Tabellenspitze?

Die DJK-SV Adlkofen hat ihre Pflicht mit einem 3:2-Sieg gegen den SV Ettenkofen erfüllt. Die Meisterkorken konnte die Treimer-Formation allerdings (noch) nicht knallen lassen, weil der zweitplatzierte TSV Neustadt/Donau das Derby gegen die SG Offenstetten/Rohr mit 3:1 zu seinen Gunsten entscheiden konnte. Am Samstag beim FC Eintracht Landshut hat der unangefochtene Spitzenreiter dann seinen ersten (offiziellen) Titel-Matchpoint.





Primus Adlkofen machte einen weiteren Schritt Richtung Titel – Foto: Alfred Brumbauer



Was tut sich im Tabellenkeller?

Die SG Ihrlerstein/Essing kann nach der 2:3-Niederlage im Kellerduell beim FC Hohenthann endgültig für die Kreisklasse planen. Der siegreiche FCH konnte damit den SV Ettenkofen überholen und belegt nun einen der beiden Relegationsränge. Gut drauf ist die DJK Ast, die sich beim FC Leibersdorf mit 3:1 durchsetzte und damit auch die Attieh-Elf wieder etwas bangen lässt.



Die Torjägerliste (Stand 07.04.)

1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 17 Tore

2. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 15 Tore

3. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 14 Tore

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Kreisliga Isar-Rott Was tut sich an der Tabellenspitze?

Im Nachbarduell erlebte Leader FSV Landau gegen den TSV Pilsting eine böse Überraschung. Der haushohe Favorit zog vor 250 Fans nicht nur mit 1:3 den Kürzeren, sondern erhielt auch noch zwei Platzverweise.

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Dem TSV Pilsting gelang im Derby beim Leader FSV Landau eine große Überraschung – Foto: Charly Becherer