Übersicht Kreisligen: Oldie Starkl blüht auf - Mallersdorfer Spektakel Das war am vergangenen Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen geboten von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:11 Uhr · 0 Leser

Kreisliga Passau: Lass dich drücken! Alex Starkl (Mitte) stemmt auch im reifen Fußballeralter noch so einiges. – Foto: Robert Geisler

Der vierte Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen ist am Wochenende über die Bühne gegangen. Was war alles los? Wir haben wieder die Übersicht für euch:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der "kleine" Sturm trumpft weiter groß auf und hat auch das Topspiel des 4. Spieltags für sich entscheiden können. Hauzenberg II setzte sich zuhause dank Doppelpacker Alex Starkl, der im Dezember 40 Jahre alt wird, mit 2:1 gegen den FC Aunkirchen durch und behält damit die weiße Weste.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!





Dank eines ungefährdeten 5:1-Heimsiegs gegen den SV Winzer hat sich die DJK Passau West auf Platz zwei geschoben. Was tut sich im Tabellenkeller?

Unglücklich verläuft weiterhin der Start der SG Breitenberg/Sonnen in der Kreisliga. Der Aufsteiger kassierte in letzter Minute ein 3:4-Niederlage in Dorfbach und muss weiterhin auf den ersten Sieg warten. Der SV Winzer hat weiterhin große Probleme im Defensivverhalten und kassierte bei der DJK Passau West schon die zweite 1:5-Pleite der noch jungen Saison. Aufatmen darf hingegen der SV Perlesreut, der beim Derby in Tittling den ersten Saisonsieg holte.





Der SV Schöfweg (rote Trikots) hat sich auch gegen den SC Zwiesel durchgesetzt. – Foto: Bernardo Picture



Erster Verfolger bleibt der SV Auerbach durch einen knappen 1:0-Erfolg in Prackenbach. Abreißen lassen muss vorerst SV Neuhausen/Offenberg, der in Viechtach die zweite Pleite in Folge kassierte.



Was tut sich im Tabellenkeller?

Weiterhin unglücklich agiert der Neuling aus Habischried. Zuhause gegen Mitaufsteiger Aholming setzte es für "Riadan" eine bittere 0:1-Heimniederlage. Damit geht das Warten auf den ersten Kreisliga-Punkt beim SV Habischried weiter. Aholming hat sich hingegen mit sieben Punkten bereits bestens akklimatisiert - und ist damit die Ausnahme. Denn die letzten drei Plätze belegen mit Habischried (0 Punkte), Prackenbach (1) und Geiersthal (2) drei Aufsetiger.

Der SV Perlesreut um Marco Fernandes De Lima (li.) hat den ersten Saisonsieg eingefahren. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Auf Rang 2 der Kreisliga Donau-Laaber hat sich die DJK-TSV Ast geschoben. – Foto: Elena Alzinger

Eindrucksvoll ihre Offensivpower hat die TuS 1860 Pfarrkirchen auch gegen den ASCK Simbach unter Beweis gestellt. – Foto: Thomas Martner