 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligabericht

Übersicht Kreisligen: Oldie Starkl blüht auf - Mallersdorfer Spektakel

Das war am vergangenen Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen geboten

von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:11 Uhr · 0 Leser
Kreisliga Passau: Lass dich drücken! Alex Starkl (Mitte) stemmt auch im reifen Fußballeralter noch so einiges.
Kreisliga Passau: Lass dich drücken! Alex Starkl (Mitte) stemmt auch im reifen Fußballeralter noch so einiges. – Foto: Robert Geisler

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Der vierte Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen ist am Wochenende über die Bühne gegangen. Was war alles los? Wir haben wieder die Übersicht für euch:

Niederbayern Ost

Kreisliga Passau

Was tut sich an der Tabellenspitze?
Der "kleine" Sturm trumpft weiter groß auf und hat auch das Topspiel des 4. Spieltags für sich entscheiden können. Hauzenberg II setzte sich zuhause dank Doppelpacker Alex Starkl, der im Dezember 40 Jahre alt wird, mit 2:1 gegen den FC Aunkirchen durch und behält damit die weiße Weste.
>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Dank eines ungefährdeten 5:1-Heimsiegs gegen den SV Winzer hat sich die DJK Passau West auf Platz zwei geschoben.

Was tut sich im Tabellenkeller?
Unglücklich verläuft weiterhin der Start der SG Breitenberg/Sonnen in der Kreisliga. Der Aufsteiger kassierte in letzter Minute ein 3:4-Niederlage in Dorfbach und muss weiterhin auf den ersten Sieg warten. Der SV Winzer hat weiterhin große Probleme im Defensivverhalten und kassierte bei der DJK Passau West schon die zweite 1:5-Pleite der noch jungen Saison. Aufatmen darf hingegen der SV Perlesreut, der beim Derby in Tittling den ersten Saisonsieg holte.

Die Zuschauermangnten
1. SG Saldenburg - SV Röhrnbach 0:4 - Zuschauer: 250
2. FC Tittling - SV Perlesreut 1:2 - Zuschauer: 220
3. DJK-SV Dorfbach - SG Breitenberg 4:3 - Zuschauer: 150


Die Torjägerliste (Stand 17.08.)
1. Paul Aiginger (FC Sturm II) 8 Tore
2. Marcel Hödl (SV Hofkirchen) 5 Tore
3. Michell Stark (DJK Passau West) 4 Tore
3. Jonas Bumberger (SG Saldenburg) 4 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau!

Kreisliga Bayerwald

Was tut sich an der Tabellenspitze?
Der SV Schöfweg bleibt in dieser frühen Saisonphase das Maß der Dinge in der Kreisliga Bayerwald! Der SVS setzte sich am Freitagabend vor der tollen Kulisse von 320 Zuschauern mit 2:0 gegen den SC Zwiesel durch und behält damit seine weiße Weste.
>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Der SV Schöfweg (rote Trikots) hat sich auch gegen den SC Zwiesel durchgesetzt.
Der SV Schöfweg (rote Trikots) hat sich auch gegen den SC Zwiesel durchgesetzt. – Foto: Bernardo Picture


Erster Verfolger bleibt der SV Auerbach durch einen knappen 1:0-Erfolg in Prackenbach. Abreißen lassen muss vorerst SV Neuhausen/Offenberg, der in Viechtach die zweite Pleite in Folge kassierte.

Was tut sich im Tabellenkeller?
Weiterhin unglücklich agiert der Neuling aus Habischried. Zuhause gegen Mitaufsteiger Aholming setzte es für "Riadan" eine bittere 0:1-Heimniederlage. Damit geht das Warten auf den ersten Kreisliga-Punkt beim SV Habischried weiter. Aholming hat sich hingegen mit sieben Punkten bereits bestens akklimatisiert - und ist damit die Ausnahme. Denn die letzten drei Plätze belegen mit Habischried (0 Punkte), Prackenbach (1) und Geiersthal (2) drei Aufsetiger.

Der SV Perlesreut um Marco Fernandes De Lima (li.) hat den ersten Saisonsieg eingefahren.
Der SV Perlesreut um Marco Fernandes De Lima (li.) hat den ersten Saisonsieg eingefahren. – Foto: Karl-Heinz Hönl


Die Zuschauermangnten
1. TSV Lindberg - TSV Regen 1:1 - Zuschauer: 350
2. SV Schöfweg - SC Zwiesel 2:0 - Zuschauer: 320
3. 1. FC Viechtach - SV Neuhausen/Offenberg 3:1 - Zuschauer: 280

Die Torjägerliste (Stand 17.08.)
3 Akteure haben 4 Tore erzielt:
Lukáš Nečas (SC Zwiesel), Marco Reichenberger (FC Langdorf), Rafael Jessberger (SV Auerbach)
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Bayerwald!

Niederbayern West

Kreisliga Donau-Laaber

Was tut sich an der Tabellenspitze?
Ausrufezeichen des TV Geisenhausen! Der Bezirksliga-Absteiger hat auch die Bewährungsprobe beim TSV Abensberg mit Bravour gemeistert und einen 4:1-Auswärtssieg eingefahren. Vorjahresaufsteiger DJK-TSV Ast hat sich durch den dritten Sieg in Folge auf Rang zwei vorgeschoben. Spektakel lieferte die SG Mallersdorf/Grafentraubach ab und schickte den FC Eintracht Landshut mit 7:2 wieder auf die Heimreise!

Auf Rang 2 der Kreisliga Donau-Laaber hat sich die DJK-TSV Ast geschoben.
Auf Rang 2 der Kreisliga Donau-Laaber hat sich die DJK-TSV Ast geschoben. – Foto: Elena Alzinger


Was tut sich im Tabellenkeller?
Von der Aufstiegseuphorie in die harte Kreisliga-Realität: Der VfR Laberweinting wartet nach der 1:3-Niederlage in Ast auch nach dem vierten Anlauf noch auf das allererste Erfolgserlebnis eine Klasse höher. Die Truppe aus dem westlichen Landkreis Straubing-Bogen rangiert punktlos am Tabellenende. Durchpusten darf hingegen die SG Offenstetten/Rohr, die mit dem 3:2-Heimsieg gegen den SV Landshut-Münchnerau die ersten drei Zähler eingefahren hat.

Die Zuschauermangnten
1. SG Offenstetten/Rohr - SV Landshut-Münchnerau 3:2 - Zuschauer: 200
2. SV Sallach - FC Leibersdorf 2:3 - Zuschauer: 200
3. SG Mallersdorf/Granfentr. - Eintracht Landshut 7:2 - Zuschauer: 150

Die Torjägerliste (Stand 17.08.)
1. Aron Aunkofer (TSV Abensberg) 6 Tore
3 Akteure haben 4 Tore erzielt:
Aldo Lamcaj (FC Eintracht Landshut), Moritz Löffler (SG Mallersdorf), Bastian Mößner (TSV Ergoldsbach)
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber!

Kreisliga Isar-Rott

Was tut sich an der Tabellenspitze?
Die Ballermänner der Liga haben wieder zugeschlagen: Die TuS 1860 Pfarrkirchen besiegte zuhause den ASCK Simbach spektakulär mit 5:3 und ließ sich dabei auch nicht von einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand aus der Ruhe bringen. Macht ingesamt 17 Treffer nach vier Partien - Chapeau! Die SV-DJK Wittibreut hat durch ein 2:2 zwar die ersten Zähler der Saison abgegeben, aber zumindest einen 0:2-Rückstand noch wettgemacht.
>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Eindrucksvoll ihre Offensivpower hat die TuS 1860 Pfarrkirchen auch gegen den ASCK Simbach unter Beweis gestellt.
Eindrucksvoll ihre Offensivpower hat die TuS 1860 Pfarrkirchen auch gegen den ASCK Simbach unter Beweis gestellt. – Foto: Thomas Martner


Pfarrkirchen und Wittibreut teilen sich mit zehn Punkten die Tabellenführung.

Was tut sich im Tabellenkeller?
Der SV Hebertsfelden konnte den kompletten Fehlstart abwenden und holte beim 2:2 beim Aufsteiger in Baierbach den ersten Punkt der Saison. Zäh läuft es auch weiterhin für den FC Bonbruck/Bodenkirchen. Beim Derby in Johannesbrunn vor 370 Zuschauern musste sich "BoBo" mit einem torlosen Remis zufriedengeben.

Die Zuschauermangnten
1. SG Johannesbrunn-Binab. - FC Bonbruck/Bodenkirchen 0:0 - Zuschauer: 370
2. DJK-SV Wittibreut - SG Dornach/Roßbach 2:2 - Zuschauer: 155
3. FC Velden-Eberspoint - DJK-TSV Dietfurt 1:1 - Zuschauer: 150

Die Torjägerliste (Stand 17.08.)
1. Armin Leitl (SG Dornach/Roßbach) 5 Tore
2. Pascal Dirnaichner (TuS 1860 Pfarrkirchen) 4 Tore
6 Akteure haben 3 Tore erzielt
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Isar-Rott!