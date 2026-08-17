Übersicht Kreisligen: Oldie Starkl blüht auf - Mallersdorfer Spektakel

Der vierte Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen ist am Wochenende über die Bühne gegangen. Was war alles los? Wir haben wieder die Übersicht für euch:
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Der "kleine" Sturm trumpft weiter groß auf und hat auch das Topspiel des 4. Spieltags für sich entscheiden können. Hauzenberg II setzte sich zuhause dank Doppelpacker Alex Starkl, der im Dezember 40 Jahre alt wird, mit 2:1 gegen den FC Aunkirchen durch und behält damit die weiße Weste.
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Was tut sich im Tabellenkeller?
Unglücklich verläuft weiterhin der Start der SG Breitenberg/Sonnen in der Kreisliga. Der Aufsteiger kassierte in letzter Minute ein 3:4-Niederlage in Dorfbach und muss weiterhin auf den ersten Sieg warten. Der SV Winzer hat weiterhin große Probleme im Defensivverhalten und kassierte bei der DJK Passau West schon die zweite 1:5-Pleite der noch jungen Saison. Aufatmen darf hingegen der SV Perlesreut, der beim Derby in Tittling den ersten Saisonsieg holte.
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Der SV Schöfweg bleibt in dieser frühen Saisonphase das Maß der Dinge in der Kreisliga Bayerwald! Der SVS setzte sich am Freitagabend vor der tollen Kulisse von 320 Zuschauern mit 2:0 gegen den SC Zwiesel durch und behält damit seine weiße Weste.
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Erster Verfolger bleibt der SV Auerbach durch einen knappen 1:0-Erfolg in Prackenbach. Abreißen lassen muss vorerst SV Neuhausen/Offenberg, der in Viechtach die zweite Pleite in Folge kassierte.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Weiterhin unglücklich agiert der Neuling aus Habischried. Zuhause gegen Mitaufsteiger Aholming setzte es für "Riadan" eine bittere 0:1-Heimniederlage. Damit geht das Warten auf den ersten Kreisliga-Punkt beim SV Habischried weiter. Aholming hat sich hingegen mit sieben Punkten bereits bestens akklimatisiert - und ist damit die Ausnahme. Denn die letzten drei Plätze belegen mit Habischried (0 Punkte), Prackenbach (1) und Geiersthal (2) drei Aufsetiger.
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Ausrufezeichen des TV Geisenhausen! Der Bezirksliga-Absteiger hat auch die Bewährungsprobe beim TSV Abensberg mit Bravour gemeistert und einen 4:1-Auswärtssieg eingefahren. Vorjahresaufsteiger DJK-TSV Ast hat sich durch den dritten Sieg in Folge auf Rang zwei vorgeschoben. Spektakel lieferte die SG Mallersdorf/Grafentraubach ab und schickte den FC Eintracht Landshut mit 7:2 wieder auf die Heimreise!
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Die Ballermänner der Liga haben wieder zugeschlagen: Die TuS 1860 Pfarrkirchen besiegte zuhause den ASCK Simbach spektakulär mit 5:3 und ließ sich dabei auch nicht von einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand aus der Ruhe bringen. Macht ingesamt 17 Treffer nach vier Partien - Chapeau! Die SV-DJK Wittibreut hat durch ein 2:2 zwar die ersten Zähler der Saison abgegeben, aber zumindest einen 0:2-Rückstand noch wettgemacht.
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