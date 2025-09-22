Übersicht Kreisligen: Oberschneidings Keeper trifft in der 92. Minute

Vermutlich das letzte Wochenende in diesem Jahr mit hochsommerlichen Temperaturen liegt hinter uns. Auch in den vier niederbayerischen Kreisligen war wieder einiges geboten. Wir haben für euch wieder die Übersicht.
Kreisliga Passau
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Unbeirrt im Gleichschritt marschieren der TSV Karpfham und der FC Salzweg vorne weg! Die "Karpfen" lösten auch die knifflige Auswärtsaufgabe in Röhrnbach erfolgreich mit 2:0, der FCS kam zu einem ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen den SV Hohenau.
Die Torjägerliste (Stand 22.09.)
1. Julian Willeuthner (FC Egglham) 12 Tore
2. Jonas Mautner (FC Salzweg) 11 Tore
3. Lukáš Nečas (SpVgg Oberkreuzberg) 9 Tore
Kreisliga Straubing
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Überraschung in Osterhofen! Der Primus gab im neunten Spiel die ersten Punkte ab - und das mit einem Paukenschlag. Bis in die Nachspielzeit führte die SpVgg mit 1:0, dann schlug die Stunde von Oberschneidings Keeper Niklas Plank. Bei einem Freistoß eilte der 20-Jährige mit nach vorne, kam an den Ball und köpfte tatsächlich zum 1:1-Ausgleich ein (90.+2)!
Ein spektakuläres Verfolgerduell lieferten sich der SC Zwiesel und der SV Neuhausen/Offenberg. Die Glasstädter hielten mit einer 3:1-Führung schon alle Trümpfe in der Hand, doch Neuhausen bewies schon wie in Regen Moral und holte am Ende noch ein 3:3-Unentschieden.
Die Torjägerliste (Stand 22.09.)
1. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 8 Tore
1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 8 Tore
3. Tim Kammerl (SV Neuhausen) 7 Tore
3. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 7 Tore
Kreisliga Donau-Laaber
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich Tabellenführer SG Mallersdorf/Grafentraubach in Leibersdorf zufriedengeben. In der Schlussphase konnte die SG mit einem Mann mehr agieren nach der roten Karte gegen FC-Keeper Alexander Chatzikonstantinou, doch der Siegtreffer wollte vor 250 Zuschauern nicht mehr gelingen.
Der TSV Neustadt/Donau wusste den kleinen Stolperer des Primus zu nutzen und schloss mit einem 4:1-Auswärtssieg in Ettenkofen nach Punkten zu Mallersdorf auf.
Was tut sich an der Tabellenkeller?
Der zarte Aufschwung des SV Ettenkofen ist durch die Heimpleite gegen Neustadt schon wieder dahin. Es bleibt eine zähe Angelegenheit! Das Kellerduell zwischen den beiden Aufsteigern aus Ast und Sandharlanden/Bad Gögging endete 2:2-Unentschieden, was keinem der Kontrahenten so wirklich weiterhilft.
Die Torjägerliste (Stand 22.09.)
1. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 9 Tore
1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten) 9 Tore
3. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 7 Tore
3. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 7 Tore
Kreisliga Isar-Rott
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Jetzt hat`s auch den FSV Landau erwischt! Die Isarstädter verloren das Spitzenspiel in Wittibreut vor 200 Zuschauern mit 0:1 und kassierten damit die erste Saisonniederlage.
Der FC Bonbruck-Bodenkirchen gewann ein turbulentes Verfolgerduell in Hebertsfelden mit 4:3. Der SVH kassiert damit die dritte Pleite in Folge und sackt immer weiter ab...
Die Torjägerliste (Stand 22.09.)
1. Stefan Galler (FC BoBo) 8 Tore
2. Andreas Surner (TSV Ulbering) 7 Tore
3 Akteure haben 6 Tore erzielt:
Manuel Schneil (FC Dingolfing II), Julian Unterreithmeier (SG JoBi), Darius Jalinous (SV-DJK Wittibreut)
