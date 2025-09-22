Übersicht Kreisligen: Oberschneidings Keeper trifft in der 92. Minute

Ekstase - und Verwunderung zugleich: Oberschneidings Schlussmann Niklas Plank (in rot) glänzte in Osterhofen in ungewohnter Rolle als Torschütze. – Foto: Mike Sigl

Vermutlich das letzte Wochenende in diesem Jahr mit hochsommerlichen Temperaturen liegt hinter uns. Auch in den vier niederbayerischen Kreisligen war wieder einiges geboten. Wir haben für euch wieder die Übersicht.

Niederbayern Ost Kreisliga Passau



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Unbeirrt im Gleichschritt marschieren der TSV Karpfham und der FC Salzweg vorne weg! Die "Karpfen" lösten auch die knifflige Auswärtsaufgabe in Röhrnbach erfolgreich mit 2:0, der FCS kam zu einem ungefährdeten 3:0-Heimsieg gegen den SV Hohenau.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Stefan Demuth und seine Karpfhamer lösten auch die Auswärtsaufgabe in Röhrnbach erfolgreich. – Foto: Robert Geisler





Es deutet sich bereist zu diesem frühen Stadium der Saison ein Zweikampf um den Titel an, denn das Duo hat bereits satte neun Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz.



Was tut sich an der Tabellenkeller?

Als moralischer Sieger darf sich die SG Thyrnau/Kellberg fühlen. In Schöfweg musste der Aufsteiger nach einer roten Karte 70 Minuten lang in Unterzahl agieren, holte aber dank eines Treffers in der 89. Minute noch ein 1:1-Unentschieden.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!



Weiterhin nicht in die Gänge kommt die DJK Eberhardsberg. Die Borussen kassierten eine 0:3-Niederlage gegen den FC Egglham. Das Sportliche geriet allerdings zur Nebensache, weil Peter Klujber (DJK) und Moritz Stöger (FCE) mit den Köpfen zusammenrasselten und im Krankenhaus behandelt werden mussten. Gute Besserung an beide! Die Torjägerliste (Stand 22.09.)

1. Julian Willeuthner (FC Egglham) 12 Tore

2. Jonas Mautner (FC Salzweg) 11 Tore

3. Lukáš Nečas (SpVgg Oberkreuzberg) 9 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau!

Kreisliga Straubing



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Überraschung in Osterhofen! Der Primus gab im neunten Spiel die ersten Punkte ab - und das mit einem Paukenschlag. Bis in die Nachspielzeit führte die SpVgg mit 1:0, dann schlug die Stunde von Oberschneidings Keeper Niklas Plank. Bei einem Freistoß eilte der 20-Jährige mit nach vorne, kam an den Ball und köpfte tatsächlich zum 1:1-Ausgleich ein (90.+2)!

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie! Ein spektakuläres Verfolgerduell lieferten sich der SC Zwiesel und der SV Neuhausen/Offenberg. Die Glasstädter hielten mit einer 3:1-Führung schon alle Trümpfe in der Hand, doch Neuhausen bewies schon wie in Regen Moral und holte am Ende noch ein 3:3-Unentschieden.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Die Viechtacher um Kapitän Lukas Penzkofer dürfen aufatmen: Der 1. Saisonsieg ist endlich geschafft! – Foto: Charly Becherer





Was tut sich an der Tabellenkeller?

Im wegweisenden Kellerduell zwischen Stephansposching und Viechtach schafften die Gäste aus dem Bayerwald den Befreiungsschlag! "Vejda" holte den ersten Saisonsieg überhaupt und darf einmal kräftig durchpusten. Der SV Auerbach hingegen kommt einfach nicht in die Gänge und verlor zuhause gegen Langdorf mit 2:3. Heißt unterm Strich für Auerbach: Sieben Punkte aus neun Partien, nur Viechtach und Stephansposching haben noch weniger Zähler geholt. Es droht eine äußerst zähe Saison für den SVA... Die Torjägerliste (Stand 22.09.)

1. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 8 Tore

1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 8 Tore

3. Tim Kammerl (SV Neuhausen) 7 Tore

3. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 7 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing! Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich Tabellenführer SG Mallersdorf/Grafentraubach in Leibersdorf zufriedengeben. In der Schlussphase konnte die SG mit einem Mann mehr agieren nach der roten Karte gegen FC-Keeper Alexander Chatzikonstantinou, doch der Siegtreffer wollte vor 250 Zuschauern nicht mehr gelingen.



Der TSV Neustadt/Donau wusste den kleinen Stolperer des Primus zu nutzen und schloss mit einem 4:1-Auswärtssieg in Ettenkofen nach Punkten zu Mallersdorf auf.

2:2 hieß es am Ende im Kellerduell der Kreisliga Donau-Laaber zwischen Ast und Sandharlanden. – Foto: Elena Alzinger



Was tut sich an der Tabellenkeller?

Der zarte Aufschwung des SV Ettenkofen ist durch die Heimpleite gegen Neustadt schon wieder dahin. Es bleibt eine zähe Angelegenheit! Das Kellerduell zwischen den beiden Aufsteigern aus Ast und Sandharlanden/Bad Gögging endete 2:2-Unentschieden, was keinem der Kontrahenten so wirklich weiterhilft. Die Torjägerliste (Stand 22.09.)

1. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 9 Tore

1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten) 9 Tore

3. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 7 Tore

3. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 7 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber! Kreisliga Isar-Rott



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Jetzt hat`s auch den FSV Landau erwischt! Die Isarstädter verloren das Spitzenspiel in Wittibreut vor 200 Zuschauern mit 0:1 und kassierten damit die erste Saisonniederlage.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie! Der FC Bonbruck-Bodenkirchen gewann ein turbulentes Verfolgerduell in Hebertsfelden mit 4:3. Der SVH kassiert damit die dritte Pleite in Folge und sackt immer weiter ab...

Der TSV Pilsting musste sich Vilsbiburg mit 3:4 geschlagen geben. – Foto: Charly Becherer