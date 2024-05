Nicht zu stoppen im Frühjahr ist die DJK Eberhardsberg (dunkelblaue Trikots)! 8 Spiele, 8 Siege nach der Winterpause. – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de

Übersicht Kreisligen: Meister auf der Couch? & Wo es spannend wird Was hat sich am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen getan?

Noch steht in den vier niederbayerischen Kreisligen kein Meister fest, das könnte sich allerdings am Tag der Arbeit ändern! Wir haben für euch wieder die Übersicht:

Kreis Ost

Kreisliga Passau



Das Titelrennen

Wird`s nochmal eng? Der TSV-DJK Oberdiendorf ist doch recht überraschend über ein Remis in Tiefenbach nicht hinausgekommen. Die Partie wurde von einer schweren Verletzung von Tiefenbachs Lukas Rödig überschattet, der mit Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden musste. Gute Besserung an dieser Stelle!





Die Partie in Tiefenbach gegen den Tabellenführer aus Oberdiendorf wurde von einer schweren Verletzung überschattet. – Foto: Karl-Heinz Hönl





Salzweg hatte tags zuvor schon vorgelegt und pirscht sich damit wieder bis auf drei Zähler ran an die Spitze. Und: Am Samstag steigt der mit Spannung erwartete Showdown in Salzweg, wenn die "Deandorfer" zum Gipfeltreffen kommen. Lachender Dritter könnte die DJK Eberhardsberg sein. Acht Siege in acht Spielen nach der Winterpause - die DJK ist das beste Team der Frühjahrsrunde und lauert auf Platz drei.



Was tut sich im Tabellenkeller?

Das wird nichts für schwache Nerven! Am Tag der Arbeit treffen sich die Bayerwaldkontrahenten Riedlhütte und Schönbrunn zum Abstiegsschlager. Die Lusenkicker sind nach dem Last-Minute-Heimsieg gegen Karpfham wieder dran. Einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt hat der FC Vilshofen mit dem 2:1-Heimsieg gegen die DJK Neßlbach gemacht.



Die Torjägerliste (Stand 29.04.)

1. Maximilian Schiller (FC Tittling) 24 Tore

2. Fabian Schwarz (TSV-DJK Oberdiendorf) 20 Tore

3. Nikola Vasic (DJK Eberhardsberg) 17 Tore



>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torjägerliste der Kreisliga Passau!



Kreisliga Straubing



Das Titelrennen

Nichts anbrennen ließ Tabellenführer Türk Gücü Straubing, der sich sogar beim Abstiegskandidaten Deggenau den Luxus erlauben und einen Elfmeter in der ersten Hälfte verschießen konnte. Damit ist klar: Gewinnt Verfolger Bischofsmais am Feiertags-Mittwoch sein Nachholspiel beim SV Haibach nicht, ist Türk Gücü Meister auf der Couch!



Der TSV Lindberg ist auf dem besten Weg zum kleinen Fußballwunder Klassenerhalt in der Kreisliga Straubing! 19 Punkte nach der Winterpause machen`s möglich. – Foto: Helmut Weiderer





Was tut sich im Tabellenkeller?

Chapeau, TSV Lindberg! Die Waidler haben beim direkten Konkurrenten in Steinach den vierten Sieg in Serie eingefahren, den sechsten insgesamt nach der Winterpause. In der Frühjahrsrunde haben die Lindberger damit sagenhafte 19 von 21 möglichen Punkten eingefahren. Das kleine Fußballwunder Klassenerhalt wird damit immer konkreter! Unterdessen wird`s richtig spannend im Tabellenkeller: Vier Teams - Kirchberg, Steinach, Deggenau und die DJK SB Straubing - trennt nur ein Zähler. Nägel kauen ist also angesagt: Wer muss mit Kirchroth runter in die Kreisklasse?



Die Torjägerliste (Stand 29.04.)

1. Clirim Ndrecaj (Türk Gücü Straubing) 27 Tore

2. Petr Prucha (SV Bischofsmais) 24 Tore

3. Almir Mesanovic (Türk Gücü Straubing) 17 Tore



Kreis West



Kreisliga Donau-Laaber



Das Titelrennen

Unglaublich! Beide Topteams zeigen Nerven und haben am Wochenende verloren. Es sieht so aus, als nähme sich der FC Eintracht Landshut eine Krise zur absoluten Unzeit. Der zuvor so souveräne Tabellenführer kassierte gegen Neustadt die zweite Pleite in Folge und hat aus den vergangenen drei Partien nur einen einzigen Zähler einfahren können - wenig meisterlich! Dennoch bleibt die Eintracht an der Spitze, weil der Verfolger aus Dingolfing die Steilvorlage zum Führungswechsel nicht nutzen konnte. Die Bezirksliga-Reserve unterlag überraschend zuhause dem SV Mengkofen.





Eng zusammenrücken muss der FC Eintracht Landshut. Den Bezirkshaupstädtern scheint auf der Zielgerade ein wenig die Puste auszugehen. – Foto: Norbert Herrmann





Was tut sich im Tabellenkeller?

Durch den überraschenden Dreier in Dingolfing hat der SV Mengkofen den Klassenerhalt dicht vor Augen. Wichtige drei Zähler konnte auch der FC Hohenthann einfahren.



Die Torjägerliste (Stand 29.04.)

1. Hasan Ibric (TSV Neustadt/Donau) 16 Tore

2. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 11 Tore

2. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 11 Tore



>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torjägerliste der Kreisliga Donau-Laaber!



400 Zuschauer sahen in Malgerdorf ein Derby, in dem sich Tabellenführer Simbach sehr schwer tat - am Ende aber doch alle frei Zähler mit auf die kurze Heimreise nahm. – Foto: Charly Becherer