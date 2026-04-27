Übersicht Kreisligen: Landau lässt ersten Matchball liegen! Das war am vergangenen Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen los von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Kreisliga Isar-Rott: Der FSV Landau (in rot) hat den ersten Matchball im Spitzenspiel beim FC Dingolfing II liegenlassen. – Foto: Alfred Brumbauer

Was war am vergangenen Wochenende in den vier niederbayerischen Kreisligen los? Hier gibt`s wieder die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau

Die "Karpfen" haben auch die Hürde Eberhardsberg übersprungen. – Foto: Robert Geisler

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der TSV Karpfham hat auch die knifflige Auswärsthürde bei der formstarken DJK Eberhardsberg erfolgreich mit 2:1 genommen.

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Der FC Salzweg gab sich zuhause gegen den Tabellenletzten aus Oberkreuzberg keine Blöße und fuhr einen nie gefährdeten 3:0-Heimsieg ein. Beide also weiter punktgleich (58 Zähler) an der Tabellenspitze. Es läuft alles auf ein Endspiel hinaus, wenn die beiden Rivalen am letzten Spieltag aufeinandertreffen...

Lange Gesichter auf der Schönberger Bank: Nach der Winterpause läuft`s überhaupt nicht für den TSV... – Foto: Karl-Heinz Hönl

Was tut sich im Tabellenkeller?

Wenig überraschend hat die SpVgg Oberkreuzberg in Salzweg nichts Zählbares holen können. Der Abstieg rückt näher und könnte am kommenden Wochenende besiegelt sein! Auch für den TSV Schönberg ist die bisherige Frühjahrsrunde ein Reinfall. In Tittling kassierten die Schönberger die fünfte Pleite im sechsten Spiel nach der Winterpause. Erst einen einzigen Zähler haben die Schönberger bislang 2026 einfahren können. "The trend ist not your friend", TSV Schönberg...





Lange Gesichter auf der Schönberger Bank: Nach der Winterpause läuft`s überhaupt nicht für den TSV... – Foto: Karl-Heinz Hönl

Die meistbesuchte Partie

DJK-SV Dorfbach - SV Hohenau 5:0 - Zuschauer: 160 Die Torjägerliste (Stand 27.04.)

1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 20 Tore

2. Jonas Willeuthner (FC Egglham) 17 Tore

3. Nico Drofa (DJK-SV Dorfbach) 14 Tore

3. Jakob Moosbauer (SV Hohenau) 14 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau! Kreisliga Straubing Was tut sich an der Tabellenspitze?

Die Überraschung des Spieltags lieferte die SpVgg Stephansposching und besiegte die Überflieger des TSV Oberschneiding mit 3:1. Weil der SV Neuhausen/Offenberg (1:2-Niederlage in Lindberg) erneut patzte und der TSV Regen knapp mit 1:2 beim Meister in Osterhofen den Kürzeren zog, heißt der große Gewinner im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz an diesem Spieltag: SC Zwiesel! Der Sportclub gewann sein Heimspiel mit 4:1 gegen die DJK SB Straubing und ist wieder auf einen Punkt dran.

Vor einer tollen Zuschauerkulisse brachte die SpVgg Stephansposching den TSV Oberschneiding zu Fall. – Foto: Tom Arnold

Was tut sich im Tabellenkeller?

Durch den Coup (siehe oben) ist die SpVgg Stephansposching auf einen Relegationsplatz geklettert und ist drauf und dran, eine tolle Aufholjagd im Frühjahr zu krönen. Der SV Auerbach kann so gut wie einen Haken hinter eine schwierige Spielzeit machen. Der SVA besiegte zuhause Perkam mit 2:0 und hat nun drei Spieltage vor Schluss acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone - das wird reichen...

Gleiches gilt für den SV Winzer, der Viechtach mit 2:1 in Schach halten konnte und damit für eine weitere Saison in der Kreisliga planen darf.



Die meistbesuchte Partie

SpVgg Stephansposching - TSV Oberschneiding 3:1 - Zuschauer: 300 Die Torjägerliste (Stand 27.04.)

1. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 18 Tore

2. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 17 Tore

3 Akteure haben 13 Tore erzielt

Stephan Mühlbauer (SV Haibach), Tim Kammerl (SV Neuhausen), Günther Denk (SC Zwiesel)

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing! Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Meister Adlkofen lässt sich nichts nachsagen und hat das Topspiel in Ergoldsbach mit 2:1 für sich entschieden. Damit hat der TSV Neustadt an der Donau, der fulminant mit 6:2 bei Eintracht Landshut triumphierte, nun drei Spieltage vor Saisonende vier Zähler Vorsprung auf Ergoldsbach im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz.

Meister Adlkofen hat sich auch in Ergoldsbach nicht stoppen lassen. – Foto: Alfred Brumbauer

Was tut sich im Tabellenkeller?

Der SV Ettenkofen mühte sich zu einem 2:1-Heimsieg gegen den feststehenden Absteiger aus Ihrlerstein. Der SVE kann damit wohl zumindest die Relegation sichern. Einen Befreiungsschlag landete der TSV Abensberg, der das Kellerduell gegen den FC Hohenthann klar mit 5:1 für sich entscheiden konnte. Die meistbesuchte Partie

SG Offenstetten - SG Mallersdorf 5:1 - Zuschauer: 200

TSV Abensberg - FC Hohenthann 5:1- Zuschauer: 200 Die Torjägerliste (Stand 27.04.)

1. Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten) 19 Tore

2. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 18 Tore

3. Philipp Sigl (FC Ergolding II) 15 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber! Kreisliga Isar-Rott Was tut sich an der Tabellenspitze?

Das Gipfeltreffen vor knapp 300 Zuschauern zwischen dem FC Dingolfing II und dem FSV Landau endete mit 1:1-Unentschieden. Und damit wurde die Entscheidung in Sachen Meisterschaft vertagt! Die Landauer hätten einen Sieg gebraucht und verpassten den vorzeitigen Titelgewinn.

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Das kann der FSV nun aber am kommenden Samstag im Heimspiel zuhause gegen Dietfurt nachholen. Titelfeiern zuhause sind eh am schönsten...

Im Rennen um Platz zwei bleibt Wittibreut dank eines 4:1-Siegs gegen Aufhausen am FC Dingolfing II dran.





Derbysieg für Dietfurt gegen Geratskirchen! – Foto: Thomas Martner