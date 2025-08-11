Der TSV Karpfham (in grün) ließ die DJK Passau West im Schlagermatch der Kreisliga Passau klar mit 3:0 abblitzen – Foto: Danny Jodts | www.sp4ort.de

Übersicht Kreisligen: Karpfham gewinnt Top-Spiel - Landau beeindruckt Was hat sich am Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen getan? Verlinkte Inhalte KL Passau KL Straubing KL Donau-Laaber KL Isar-Rott

Mächtig was los war am Wochenende wieder in den vier niederbayerischen Kreisligen. Wir haben wieder den Überblick für euch:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Drei Spiele, drei Siege. Der TSV Karpfham ist das Maß aller Dinge und ist als einziges Team noch verlustpunktfrei. Im Spitzenspiel gegen die mit zwei Dreiern gestartete DJK Passau West ließ die Völdl-Elf die Mannen vom Söldenpeterweg klar mit 3:0 abblitzen und sorgten damit für einen Führungwechsel an der Tabellenspitze.

Was tut sich im Tabellenkeller?

Die Rote Laterne leuchtet überraschend bei der DJK Eberhardsberg, die auf heimischen Geläuf den FC Tittling mit 0:2 unterlag und somit weiter auf den ersten dreifachen Punktgewinn wartet. Für "Rückkehrer" SG Thyrnau / Kellberg klappte es hingegen im dritten Anlauf mit dem ersten Sieg. Den SV Hohenau besiegte der Aufsteiger auf eigener Anlage mit 2:0.





Die Torjägerliste (Stand 11.08.)

1. Julian Willeuthner (FC Egglham) 5 Tore

2. Matthias Url (SV Perlesreut) 4 Tore

2. Jakob Moosbauer (SV Hohenau) 4 Tore

3 Akteure haben 3 Tore erzielt:

Severin Streibl (DJK Passau West), Simon Nickl (TSV Schönberg) und Jonas Mautner (FC Salzweg)

Kreisliga Straubing



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Noch ungeschlagen sind der SC Zwiesel (3:0 gegen den SV Auerbach) und der SV Neuhausen/Offenberg (3:2 gegen den SV Perkam), die mit jeweils sieben Zählern das Ranking anführen. Top-Favorit SpVgg Osterhofen ist noch mit einer Partie im Rückstand und nach dem überzeugenden 4:0-Derbysieg gegen die SpVgg Stephanposching haben Lemberger, Hanninger & Co. nach wie vor eine blütenweiße Weste: 6 Punkte & 8:0-Tore.







Gut aus den Startlöchern gekommen sind die Akteure des SC Zwiesel – Foto: Bernhard Enzesberger













Was tut sich im Tabellenkeller?

Der Negativtrend des FC Viechtach ging auch im Derby beim TSV Regen weiter. Nach 65 Minuten lagen die Probst-Mannen mit 0:4 hinten, ehe das Flutlicht streikte und die Partie letztlich abgebrochen werden musste. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das Match neu angesetzt und die Kicker von der Regeninsel würden dann eine zweite Chance bekommen, es deutlich besser zu machen. Ebenfalls noch mit leerem Punktekonto steht der SV Auerbach da.





Die Torjägerliste (Stand 11.08.)

1. Jakob Tobesch (SV Haibach) 4 Tore

3 Akteure haben 3 Tore erzielt:

Sebastian Marchl (TSV Lindberg), Tobias Eiter (FC Langdorf), Stephan Mühlbauer (SV Haibach)

Niederbayern West



Kreisliga Donau Laaber



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der DJK-SV Adlkofen (2:0 bei der SG Offenstetten / Rohr) und der TSV Ergoldsbach (2:0 beim TSV Abensberg) liefern sich bisher ein Kopf-an-Kopf-Rennen und sind beide perfekt aus den Startlöchern gekommen. Noch ungeschlagen ist auch der amtierende Vizemeister SG Mallersdorf / Grafentraubach, der sich bei der SG Ihlerstein / Essing ebenfalls mit 2:0 behaupten konnte.







Der TSV Ergoldsbach überzeugt bisher auf ganzer Linie – Foto: Alfred Brumbauer





Was tut sich im Tabellenkeller?

Dass der FC Ergolding II nach drei Partien immer noch auf sein erstes Erfolgserlebnis wartet, war im Vorfeld nicht zu erwarten. Der hoch gehandelte SV Ettenkofen konnte einen ersten kleinen Schritt aus der Ergebniskrise machen und gegen den FC Leibersdorf zumindest ein 0:0-Remis ergattern. Aufatmen darf der FC Eintracht Landshut, der Aufsteiger TSV-DJK Ast mit 3:2 in Schach hielt und damit am dritten Spieltag seinen ersten Sieg verbuchte.





Die Torjägerliste (Stand 11.08.)

4 Spieler führen das Ranking mit je 3 Tore an:

Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen), Patrick Stockmeier (SV Ettenkofen), Kerim Demir (TSV Ergoldsbach) und Nikolai Wöhrl (SG Offenstetten / Rohr)

Kreisliga Isar-Rott





Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der FSV Landau hat den Abstieg aus der Bezirksliga scheinbar problemlos verdaut und spielt bis dato groß auf. Auch die hohe Auswärtshürde beim SV Hebertsfelden meisterten die Schützlinge von Christoph Schambeck und Max Putz souverän und setzten sich mit 3:1 durch. Die Bergstädter sind damit das einzige Team, das noch eine makellose Bilanz aufweist, da sich der FC Dingolfing II überraschend deutlich mit 1:4 beim SV-DJK Wittibreut geschlagen geben musste.

Eine makellose Bilanz weist der FSV Landau nach drei Partien auf – Foto: Thomas Martner