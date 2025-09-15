Übersicht Kreisligen: Herzschlagfinale in Regen vor 780 Fans

Günther Denk und der SC Zwiesel waren ganz nah dran am Derbysieg, doch in der Nachspielzeit glich der TSV Regen noch zum 1:1 aus. – Foto: Helmut Weiderer

Am vergangenen Wochenende wurde in der vier niederbayerischen Kreisligen der 8. Spieltag absolviert. Hier gibt`s wieder die Übersicht für euch:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau

Die Salzweger durften einen 2:1-Sieg in Schönberg feiern. – Foto: Bernhard Enzesberger

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Reife Leistung des TSV Karpfham beim bis dato starken Aufsteiger in Egglham. Die "Karpfen" setzten sich vor 220 Zuschauern mit 3:0 durch. Weil auch der FC Salzweg seine Auswärtsaufgabe in Schönberg mit 2:1 erfolgreich löste, stehen beide Teams mit jeweils 20 Zählern an der Tabellenspitze. Auffällig: Mit dem Duo kann derzeit keiner Schritt halten, Karpfham und Salzweg können sich absetzen und haben schon acht Punkte Vorsprung auf den Rest der Liga.

Keinen Sieger gab`s am Thyrnauer Kunstrasenplatz. – Foto: Robert Geisler

Was tut sich im Tabellenkeller?

Ein Remis, das keinem so wirklich weiterhilft: Die SG Thyrnau und die DJK Eberhardsberg trennen sich mit 1:1 und kommen nicht vom Fleck. Nach dem 3:4 am Donnerstagabend gegen Egglham verlor der SV Hohenau auch das zweite Heimspiel der Woche. Im Nachbarschaftsduell gegen den SV Perlesreut setzte es eine 0:2-Pleite.

Die Torjägerliste (Stand 15.09.)

1. Julian Willeuthner (FC Egglham) 10 Tore

1. Jonas Mautner (FC Salzweg) 10 Tore

3. Lukáš Nečas (SpVgg Oberkreuzberg) 8 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Passau! Kreisliga Straubing Was tut sich an der Tabellenspitze?

Auch auf der Regeninsel rutschte die SpVgg Osterhofen nicht aus - 3:0! Achtes Spiel, achter Sieg - 35:1 Tore. Das sieht jetzt nicht unbedingt nach einem spannenden Titelrennen aus in dieser Spielzeit...

Die SpVgg profitierte auch davon, dass sich im traditionsreichen Bayerwald-Derby Regen und Zwiesel die Punkte gegenseitig nahmen. Bis in in die Nachspielzeit sah es so aus, als sollten die Gäste drei Zähler entführen können. Doch dann schlug der TSV ultraspät in Person von Matej Peterka doch noch zu. 1:1 hieß es am Ende vor der überragenden Kulisse von 780 Zuschauern!

Wichtige drei Punkte fuhr der SV Perkam im Kellerduell gegen Stephansposching ein. – Foto: Maximilian Stahl

Was tut sich im Tabellenkeller?

Dass der 1. FC Viechtach ausgerechnet gegen das Überteam aus Osterhofen den ersten Saisonsieg würde einfahren können, damit war nun wirklich nicht zu rechnen. Deshalb heißt es für "Vejda": Mund abputzen, nächste Woche geht`s weiter! "Big-Points" im Kampf um den Klassenerhalt fuhr der SV Perkam ein, der im Kelleduell des 8. Spieltags die SpVgg Stephansposching mit 1:0 besiegte.



Die Torjägerliste (Stand 15.09.)

1. Sebastian Marchl (TSV Lindberg) 8 Tore

2. Edrisa Lubega (SpVgg Osterhofen) 7 Tore

2. Stephan Mühlbauer (SV Haibach) 7 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing! Niederbayern West Kreisliga Donau-Laaber Was tut sich an der Tabellenspitze?

Einen 2:0-Arbeitssieg gegen den Aufsteiger aus Ast hat Spitzenreiter SG Mallerdsdorf/Grafentraubach eingefahren. Die DJK-SV Adlkofen hielt den FC Eintracht Landshut mit 2:0 in Schach und damit auf Distanz. Wieder in der Spur nach zwei Pleiten in Folge ist der TSV Ergoldsbach, der sich bei der SG Sandharlanden/Bad Gögging deutlich mit 4:0 durchsetzen konnte. Was tut sich im Tabellenkeller?

Der SV Ettenkofen scheint in Tritt zu kommen und hat das Kellerduell in Hohenthann vor 320 Zuschauern mit 1:0 für sich entschieden. Der zweite Sieg in Folge unter dem neuen Coach Konrad Fraunhofer. Damit hat Ettenkofen die rote Laterne abgegeben. Neuer Tabellenletzter nach der 0:3-Heimniederlage gegen den TSV Abensberg ist der FC Ergolding II.



Die Torjägerliste (Stand 15.09.)

1. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 9 Tore

2. Nicolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 8 Tore

3. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 7 Tore

3. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 7 Tore

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber! Kreisliga Isar-Rott

Siebter Sieg im achten Spiel für den FSV Landau. – Foto: Charly Becherer