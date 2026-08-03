Übersicht Kreisligen: Hauzenbergs "Zwoate" lässt`s richtig krachen!

Spieltag Nummer zwei in den vier niederbayerischen Kreisligen stand am vergangenen Wochenende an. Wir haben wieder die Übersicht für euch:
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Holla, der "kleine" Sturm hat die Aufstiegseuphorie aber mal so richtig mitttransportiert in die Kreisliga. Zwei Spiele, zwei 5:1-Siege - zehn Tore und sechs Punkte! Da gibt`s unterm Staffelberg wahrlich nichts zu meckern. Verlustpunktfrei nach zwei Spieltagen sind zudem noch die DJK Passau West und der ebenfalls taffe Aufsteiger FC Aunkirchen.
Was tut sich an der Tabellenspitze?
In den ersten zwei Partien hat der SV Neuhausen/Offenberg gleich mal mit Nachdruck seine Ambitionen untermauert. Zwei Spiele, 6:0 Tore - läuft schon rund beim SVN! In Prackenbach fuhr Neuhausen einen nie gefährdeten 4:0- Sieg am gestrigen Sonntag ein. Ebenfalls den zweiten Sieg im zweiten Spiel konnten der 1. FC Viechtach (4:0 vs. Haibach) und der SV Schöfweg (2:0 vs. Aholming) einfahren. Die Partie Niederalteich gegen den TSV Regen musste am Freitagabend wegen eines starken Gewitters abgebrochen werden.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Der SV Habischried fremdelt noch ein wenig mit der neuen Umgebung. Der Aufsteiger kassierte zuhause gegen den FC Langdorf die zweite Pleite im zweiten Spiel - und die fiel mit 2:6 richtig deftig aus! So seine Probleme hat bislang auch der SV Haibach, der ebenfalls noch auf den allerersten Punkt wartet.
Die Zuschauermagneten
1. SV Geiersthal - SC Zwiesel 2:2 - Zuschauer: 300
2. 1. SV Habischried - FC Langdorf 2:6 - Zuschauer: 280
3. TSV Lindberg - SV Auerbach 1:5 - Zuschauer: 250
Die Torjägerliste (Stand 03.08.)
1. Marco Reichenberger (FC Langdorf) 4 Tore
8 Akteure haben 2 Tore erzielt
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Bayerwald!
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Der TV Geisenhausen scheint den Abstieg aus der Bezirksliga gut verdaut zu haben. Der 3:1-Auswärtssieg beim Aufsteiger in der Laberweinting war der zweite Sieg im zweiten Spiel - und damit hat Geisenhausen als einziges Team noch keinen Punkt abgegeben. In einem packenden Duell trennten sich der TSV Ergoldsbach und der FC Eintracht Landshut 2:2. Die Gäste aus der Bezirkshauptstadt bewiesen dabei Moral und holten einen 0:2-Rückstand noch auf.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Die SG Offenstetten/Rohr und der VfR Laberweinting warten noch auf die ersten Punkte. Das mit Spannung erwartete Derby zwischen Mallersdorf und Sallach konnte nicht das halten, was sich die 350 Zuschauer versprochen hatten. Am Ende gab`s eine Nullnummer. Bezirksliga-Absteiger Sallach hat damit nach der Auftaktpleite zumindest den ersten Zähler geholt.
Die Zuschauermagneten
1. SG Mallersdorf/Grafentr. - SV Sallach 0:0 - Zuschauer: 350
2. TSV Ergoldsbach - FC Eintracht Landshut 2:2 - Zuschauer: 250
3. TSV Abensberg - SG Sandharlanden/Bad Gögging 2:1 - Zuschauer: 240
Die Torjägerliste (Stand 03.08.)
1. Stefan Zaha (SG WiBiKi) 3 Tore
1. Aldo Lamcaj (FC Eintracht Landshut) 3 Tore
>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Donau-Laaber!
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Der SV-DJK Wittibreut hat das Derby gegen den ASCK Simbach mit 1:0 für sich entscheiden können. Mann des Tages vor 320 Zuschauern war Aaron Hafner, der in der ersten Hälfte das goldene Tor erzielte. Wittibreut ist damit das einzige Team, das bisher beide Spiele gewinnen konnte. Richtig krachen ließ es am zweiten Spieltag die TuS 1860 Pfarrkirchen, die den FC Bonbruck/Bodenkirchen gleich mit 7:0 abschoss.