Übersicht Kreisligen: Hauzenbergs "Zwoate" lässt`s richtig krachen! Das war am vergangenen Wochenende in den 4 niederbayerischen Kreisligen los von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Kreisliga Passau: Der FC Sturm Hauzenberg II lässt es bislang richtig krachen. – Foto: Robert Geisler

Spieltag Nummer zwei in den vier niederbayerischen Kreisligen stand am vergangenen Wochenende an. Wir haben wieder die Übersicht für euch:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau Was tut sich an der Tabellenspitze?

Holla, der "kleine" Sturm hat die Aufstiegseuphorie aber mal so richtig mitttransportiert in die Kreisliga. Zwei Spiele, zwei 5:1-Siege - zehn Tore und sechs Punkte! Da gibt`s unterm Staffelberg wahrlich nichts zu meckern. Verlustpunktfrei nach zwei Spieltagen sind zudem noch die DJK Passau West und der ebenfalls taffe Aufsteiger FC Aunkirchen.









Was tut sich im Tabellenkeller?

Die SG Breitenberg/Sonnen tut sich hingegen eine Etage höher noch schwer zu punkten. Null Zähler nach zwei Partien lautet die ernüchternde Bilanz! Langsam in die Gänge kommen sollten auch der SV Perlesreut, der SV Winzer und die DJK Eberhardsberg. Auch bei diesem Trio herrscht auf der Habenseite noch gähnende Leere.





Kreisliga Bayerwald: Lass dich drücken: Stefan Rockinger wird nach seinem Treffer von seinen Neuhauser Teamkollegen geherzt. – Foto: Thomas Gierl

Kreisliga Donau-Laaber: Ergoldsbach und Eintracht Landshut lieferten sich ein spannendes Duell - 2:2 hieß es am Ende. – Foto: Alfred Brumbauer

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der TV Geisenhausen scheint den Abstieg aus der Bezirksliga gut verdaut zu haben. Der 3:1-Auswärtssieg beim Aufsteiger in der Laberweinting war der zweite Sieg im zweiten Spiel - und damit hat Geisenhausen als einziges Team noch keinen Punkt abgegeben. In einem packenden Duell trennten sich der TSV Ergoldsbach und der FC Eintracht Landshut 2:2. Die Gäste aus der Bezirkshauptstadt bewiesen dabei Moral und holten einen 0:2-Rückstand noch auf.





Kreisliga Donau-Laaber: Nullnummer im Derby vor 350 Fans zwischen Mallersdorf und Sallach. – Foto: Alfred Brumbauer

Kreisliga Isar-Rott: Der TSV Vilsbiburg setzte sich beim Nachbarn in Velden mit 4:2 durch. – Foto: Birgit Schmideder