Übersicht Kreisligen: Emotionen pur am 6. Spieltag

Unglaublich: Tim Kammerl bescherte dem SV Neuhausen in der Kreisliga Straubing in der Nachspielzeit noch drei Punkte. Bis zur 90. Minute lag der SVN noch 1:2 zurück. – Foto: Helmut Weiderer

Der 6. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen ist absolviert - und das war beste Werbung für den Kreisliga-Fußball! Was alles los war? Hier gibt`s die Übersicht:

Niederbayern Ost Kreisliga Passau



Was tut sich an der Tabellenspitze?

Wenig beschwingt vom Karpfhamer Fest präsentierten sich die "Karpfen" am Samstagmittag und kamen gegen die SpVgg Oberkreuzberg nicht über ein müdes 0:0 hinaus. Chancen zum Heimsieg waren da, am Ende blieb`s allerdings bei der Nullnummer. Bereits am Donnerstagabend hatte der FC Salzweg spektakulär in Tittling vorgelegt >>>Hier geht`s zum ausführlichen Spielbericht!



Der TSV Schönberg hat das hitzige Bayerwald-Derby gegen den SV Schöfweg vor rund 450 Zuschauern mit 3:2 für sich entschieden und pirscht sich damit oben ran.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Hitziges Bayerwald-Derby mit dem besseren Ausgang für den TSV Schönberg. – Foto: Bernhard Enzesberger





Was tut sich im Tabellenkeller?

Jubel beim SV Röhrnbach! Der Aufsteiger aus dem Landkreis Freyung-Grafenau hat sich im Neulingsduell in Dorfbach mit 3:1 durchgesetzt, damit den ersten Saisonsieg eingefahren und die rote Laterne weitergereicht.



Die Torjägerliste (Stand 01.09.)

1. Julian Willeuthner (FC Egglham) 7 Tore

1. Jonas Mautner (FC Salzweg)

3. Nico Drofa (DJK-SV Dorfbach) 6 Tore

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Ein hartes Stück Arbeit hatte der SC Zwiesel auf der Viechtacher Regeninsel zu verrichten, ehe ein 2:1-Sieg unter Dach und Fach war. Damit bleiben die Glasstädter auf Platz eins. Punktgleich mit dem SV Neuhausen, der es in Regen Manchester United anno 1999 gleichtat und den Hausherren einen sicher geglaubten Sieg noch entriss. Johannes Kiwitz glich in der 90. Minute für den SVN aus, quasi mit der letzten Aktion traf Tim Kammerl sogar noch zum 2:3 (90.+4) - Ekstase bei den mitgereisten Anhängern aus Neuhausen!

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!



Schier unaufhaltsam walzt die SpVgg Osterhofen, die noch eine Partie in der Hinterhand hat, durch die Kreisliga Straubing. In Langdorf setzten sich die Dellnitz/Dichtl-Schützlinge vor 350 Zuschauern ungefährdet mit 4:0 durch.





Was tut sich im Tabellenkeller?

Durchpusten in Auerbach! Gegen den Aufsteiger aus Stephansposching feierte der SVA im Landkreisduell vor knapp 300 Zuschauern den ersten Saisonsieg - 2:1! Die SpVgg wartet hingegen weiter auf den ersten Dreier nach der Rückkehr in die Kreisliga.

>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Auerbachs Trainer Christian Weigl (Mitte) durfte den ersehnten ersten Sieg bejubeln. – Foto: Harry Rindler





Ebenso sieglos sind weiterhin der 1. FC Viechtach und die DJK SB Straubing, die aber immerhin schon vier Remis holen konnte.



Die Torjägerliste (Stand 01.09.)

3 Akteure haben 5 Tore erzielt

Günther Denk (SC Zwiesel), Stephan Mühlbauer (SV Haibach), Jakob Tobesch (SV Haibach)

>>>Hier geht`s zur ausführlichen Torschützenliste der Kreisliga Straubing!

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Im sechsten Spiel hat`s nun auch den bisher makellosen TSV Ergolsbach erwischt. Der Bezirksliga-Absteiger musste in Leibersdorf die erste Saisonniederlage quittieren. Ein Spektakel lieferten sich der die DJK-SV Adlkofen und die SG Ihlerstein/Essing. Dank des 6:3-Erfolgs teilt sich Adlkofen nun den Platz an der Sonne mit Ergoldsbach.

>>>Hier geht`s zu den Highlights des Spiels!

Spektakel: Mit 6:3 hat Adlkofen zuhause den Aufsteiger SG Ihrlerstein/Essing besiegt. – Foto: Alfred Brumbauer





Was tut sich im Tabellenkeller?

Mit Spannung erwartet wurde das Debüt von Konrad Fraunhofer beim SV Ettenkofen. Es glückte nicht! Der SVE unterlag beim FC Ergolding II mit 0:1 und wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg.



Die Torjägerliste (Stand 01.09.)

1. Tobias Schmid (TSV Ergoldsbach) 7 Tore

1. Nicolai Wöhrl (SG Offenstetten/Rohr) 7 Tore

3. Stefan Wackerbauer (DJK-SV Adlkofen) 6 Tore

3. Christoph Konietzny (DJK-SV Adlkofen) 6 Tore

Was tut sich an der Tabellenspitze?

Der FSV Landau ist in den Anfangsphase der Saison das Maß der Dinge der Kreisliga Isar-Rott. Die Landauer haben auch das Tospiel gegen den FC Bonbruck-Bodenkirchen vor 200 Zuschauern souverän mit 4:1 für sich entschieden und damit den sechsten Sieg im sechsten Spiel eingefahren. Stark! >>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!

Gut in Schuss ist derzeit auch der SV Hebertsfelden, der in Dietfurt den zweiten 5:0-Triumph in Folge einfahren konnte.

Die Muskeln spielen lassen hat der FSV Landau im Topspiel der Kreisliga Donau-Laaber. – Foto: Charly Becherer