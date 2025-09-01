Übersicht Kreisligen: Emotionen pur am 6. Spieltag

Der 6. Spieltag in den vier niederbayerischen Kreisligen ist absolviert - und das war beste Werbung für den Kreisliga-Fußball! Was alles los war? Hier gibt`s die Übersicht:
Kreisliga Passau
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Wenig beschwingt vom Karpfhamer Fest präsentierten sich die "Karpfen" am Samstagmittag und kamen gegen die SpVgg Oberkreuzberg nicht über ein müdes 0:0 hinaus. Chancen zum Heimsieg waren da, am Ende blieb`s allerdings bei der Nullnummer. Bereits am Donnerstagabend hatte der FC Salzweg spektakulär in Tittling vorgelegt >>>Hier geht`s zum ausführlichen Spielbericht!
Der TSV Schönberg hat das hitzige Bayerwald-Derby gegen den SV Schöfweg vor rund 450 Zuschauern mit 3:2 für sich entschieden und pirscht sich damit oben ran.
>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!
Kreisliga Straubing
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Ein hartes Stück Arbeit hatte der SC Zwiesel auf der Viechtacher Regeninsel zu verrichten, ehe ein 2:1-Sieg unter Dach und Fach war. Damit bleiben die Glasstädter auf Platz eins. Punktgleich mit dem SV Neuhausen, der es in Regen Manchester United anno 1999 gleichtat und den Hausherren einen sicher geglaubten Sieg noch entriss. Johannes Kiwitz glich in der 90. Minute für den SVN aus, quasi mit der letzten Aktion traf Tim Kammerl sogar noch zum 2:3 (90.+4) - Ekstase bei den mitgereisten Anhängern aus Neuhausen!
>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!
Schier unaufhaltsam walzt die SpVgg Osterhofen, die noch eine Partie in der Hinterhand hat, durch die Kreisliga Straubing. In Langdorf setzten sich die Dellnitz/Dichtl-Schützlinge vor 350 Zuschauern ungefährdet mit 4:0 durch.
Was tut sich im Tabellenkeller?
Durchpusten in Auerbach! Gegen den Aufsteiger aus Stephansposching feierte der SVA im Landkreisduell vor knapp 300 Zuschauern den ersten Saisonsieg - 2:1! Die SpVgg wartet hingegen weiter auf den ersten Dreier nach der Rückkehr in die Kreisliga.
>>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!
Kreisliga Donau-Laaber
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Im sechsten Spiel hat`s nun auch den bisher makellosen TSV Ergolsbach erwischt. Der Bezirksliga-Absteiger musste in Leibersdorf die erste Saisonniederlage quittieren. Ein Spektakel lieferten sich der die DJK-SV Adlkofen und die SG Ihlerstein/Essing. Dank des 6:3-Erfolgs teilt sich Adlkofen nun den Platz an der Sonne mit Ergoldsbach.
>>>Hier geht`s zu den Highlights des Spiels!
Kreisliga Isar-Rott
Was tut sich an der Tabellenspitze?
Der FSV Landau ist in den Anfangsphase der Saison das Maß der Dinge der Kreisliga Isar-Rott. Die Landauer haben auch das Tospiel gegen den FC Bonbruck-Bodenkirchen vor 200 Zuschauern souverän mit 4:1 für sich entschieden und damit den sechsten Sieg im sechsten Spiel eingefahren. Stark! >>>Hier geht`s zu den Liveticker-Highlights der Partie!
Gut in Schuss ist derzeit auch der SV Hebertsfelden, der in Dietfurt den zweiten 5:0-Triumph in Folge einfahren konnte.